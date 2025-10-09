500 fővel bővít a Sanofi Budapesten

Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi francia gyógyszeripari cég budapesti szolgáltatóközpontjának bővítése - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán rámutatott, hogy a francia gyógyszeripari vállalat megduplázta a létesítmény méretét, aminek a nyomán

az év végéig ötszáz újabb munkahely jön létre, a munkavállalók létszáma így eléri a 2200 főt.

A budapesti központnak komoly szerepe lesz a pénzügyi, az ügyfélszolgálati és a humánerőforrás-menedzsmenthez kapcsolódó kérdések mellett immáron a klinikai vizsgálatokhoz és a folyamat automatizáláshoz kapcsolódó, valamint az adatelemzési munkákban is – tette hozzá Szijjártó Péter.

Beszédében kiemelte, hogy az utóbbi időszakban Magyarország Európa egyik fő termelési központjává vált, viszont eljött az ideje a gazdaság dimenzióváltásának is, a kormány ezért célul tűzte ki a magasabb hozzáadott értékű beruházások ösztönzését, a magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozását. Szavai szerint ilyen munkahelyeket legnagyobb mennyiségben a szolgáltatóközpontok hoznak létre. "Ez jórészt köszönhető annak, hogy a Magyarországon már termelést folytató vállalatok a szolgáltatási funkcióikat is idehozzák, építve a pozitív tapasztalatra, amelyet a gyártási tevékenység során szereztek" - fogalmazott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images