A Harvard segít a Microsoftnak az AI-modellje fejlesztésében
A Harvard segít a Microsoftnak az AI-modellje fejlesztésében

A Harvard Egyetem orvosi kara licencmegállapodást kötött a Microsofttal, amely hozzáférést biztosít a technológiai vállalatnak az egyetem egészségügyi tartalmaihoz. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
A szerdán bejelentett megállapodás értelmében a Microsoft licencdíjat fizet a Harvardnak, hogy felhasználhassa a Harvard Health Publishing, az orvosi kar fogyasztói egészségügyi részlegének betegségekkel és wellness témákkal kapcsolatos tartalmait.

Az együttműködés a Microsoft azon stratégiájának része, amellyel csökkenteni kívánja függőségét a ChatGPT fejlesztőjétől, az OpenAI-tól.

A The Wall Street Journal által elsőként közölt hír szerint a partnerség segíteni fogja a

Microsoft Copilot mesterséges intelligencia asszisztensének egészségügyi tartalmakkal való fejlesztését.

A Copilot legújabb verziója, amely várhatóan még ebben a hónapban debütál, a Harvard Health Publishing tartalmait fogja felhasználni a felhasználók orvosi és wellness témájú kérdéseinek megválaszolására.

A Copilot eddig elsősorban az OpenAI modelljeit használta a Microsoft termékeiben, beleértve a Word és Outlook alkalmazásokat is. A vállalat azonban nemrég integrálta az Anthropic Claude modelljét is, valamint saját AI-modellek fejlesztésén dolgozik, hogy diverzifikálja mesterséges intelligencia stratégiáját.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

