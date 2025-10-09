A Harvard segít a Microsoftnak az AI-modellje fejlesztésében

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A szerdán bejelentett megállapodás értelmében a Microsoft licencdíjat fizet a Harvardnak, hogy felhasználhassa a Harvard Health Publishing, az orvosi kar fogyasztói egészségügyi részlegének betegségekkel és wellness témákkal kapcsolatos tartalmait.

Az együttműködés a Microsoft azon stratégiájának része, amellyel csökkenteni kívánja függőségét a ChatGPT fejlesztőjétől, az OpenAI-tól.

A The Wall Street Journal által elsőként közölt hír szerint a partnerség segíteni fogja a

Microsoft Copilot mesterséges intelligencia asszisztensének egészségügyi tartalmakkal való fejlesztését.

A Copilot legújabb verziója, amely várhatóan még ebben a hónapban debütál, a Harvard Health Publishing tartalmait fogja felhasználni a felhasználók orvosi és wellness témájú kérdéseinek megválaszolására.

A Copilot eddig elsősorban az OpenAI modelljeit használta a Microsoft termékeiben, beleértve a Word és Outlook alkalmazásokat is. A vállalat azonban nemrég integrálta az Anthropic Claude modelljét is, valamint saját AI-modellek fejlesztésén dolgozik, hogy diverzifikálja mesterséges intelligencia stratégiáját.

