Arab kézbe kerülhet a kulcsfontosságú európai reptér

Az ADQ előzetes érdeklődést mutatott a repülőteret üzemeltető SAC vállalat iránt, bár a hivatalos értékesítési folyamat még nem kezdődött el - közölték névtelenséget kérő források.
Az SAC jelenleg helyi hatóságok és kereskedelmi kamarák tulajdonában áll, és 2049-ig szóló koncesszióval rendelkezik Catania, valamint a kisebb Comiso repülőtér üzemeltetésére Dél-Szicíliában.
Az értékesítés tervezett feltételei szerint az SAC 51-66%-át kínálnák eladásra.
A vállalat értéke a becslések szerint 500-600 millió euró között lehet, ami az idei évre várt 30 millió eurót meghaladó alapvető nyereségen és az ágazati szorzókon alapul.
Az olasz polgári légiközlekedési hatóság (ENAC) jelenleg vizsgálja az értékesítés tervezetét, és várhatóan október végén adja meg a zöld jelzést a folyamat hivatalos elindításához.
A Dél- és Kelet-Szicíliai Kereskedelmi Kamara, amely 60,6%-os részesedéssel rendelkezik az SAC-ban, üdvözölte az ADQ érdeklődését, jelezve, hogy ez bizonyítja az eszköz fontosságát és a privatizáció helyességét.
A cataniai repülőtér privatizációja 2022 óta napirenden van,
amikor a Mediobanca olasz befektetési bankot tanácsadóként nevezték ki a folyamat irányítására.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 2022-es hivatalba lépése óta szorosabb kapcsolatokat épít a Perzsa-öböl menti országokkal. Idén Róma stratégiai partnerséget kötött az Egyesült Arab Emírségekkel, amelynek keretében az UAE 40 milliárd dolláros befektetést vállalt Olaszországban.
Az ADQ teljes eszközállománya 251 milliárd dollár volt a tavalyi év végén, befektetései között szerepelnek energetikai, közlekedési és logisztikai vállalatok, köztük az Abu Dhabi Airports és az Etihad Airways állami légitársaság.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A keleti nagyhatalom a hátsó ajtón lépne be Európa legerősebb országának legérzékenyebb rendszerébe, azonnal riadót fújtak
Nagyon komoly vészriadót fújtak, az egész államapparátus egyszerre hördült fel.
Az Európai Bizottság egyetlen húzással lefelezné az áramárakat, de megvan az EU kerékkötője
Egy könnyű lépéssel drasztikusan csökkenhetnének az európai energiaárak, csak nem mindenkinek tetszik az ötlet.
Padlón vérzik egy egész ágazat, egy félév elég volt a pusztításhoz
Olyan mértékű összeomlás sújtja a világkereskedelmet, amilyet legutóbb a Covid idején láttunk.
Béketárgyalások Ukrajnában: itt van a fordulat, úgy néz ki, Putyin meggondolta magát
Tegnap még teljesen mást kommunikált Moszkva.
Olyan mély seb bénítja a kínai gazdaságot, hogy drasztikus lépésre szánta el magát Peking
A saját cégeik ellen kezdik el a gyors fellépést, akkora már a baj.
Brüsszel bejelentette: nincs mese, le kell válnia Magyarországnak az orosz energiahordozókról
Az Európai Bizottság több szintű politikai, illetve technikai megbeszélést szervez annak érdekében, hogy segítse a folyamatot.
Megerősítette a BYD: év végéig elindul a termelés a szegedi gyárban
Tartja magát az ütemtervhez a gyártó.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!