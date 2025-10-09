Arab kézbe kerülhet a kulcsfontosságú európai reptér

Az Abu Dhabiban székelő ADQ szuverén vagyonalap érdeklődik a szicíliai Catania repülőtér üzemeltetőjének megvásárlása iránt, amely Olaszország ötödik legforgalmasabb légikikötője.

Az ADQ előzetes érdeklődést mutatott a repülőteret üzemeltető SAC vállalat iránt, bár a hivatalos értékesítési folyamat még nem kezdődött el - közölték névtelenséget kérő források.

Az SAC jelenleg helyi hatóságok és kereskedelmi kamarák tulajdonában áll, és 2049-ig szóló koncesszióval rendelkezik Catania, valamint a kisebb Comiso repülőtér üzemeltetésére Dél-Szicíliában.

Az értékesítés tervezett feltételei szerint az SAC 51-66%-át kínálnák eladásra.

A vállalat értéke a becslések szerint 500-600 millió euró között lehet, ami az idei évre várt 30 millió eurót meghaladó alapvető nyereségen és az ágazati szorzókon alapul.

Az olasz polgári légiközlekedési hatóság (ENAC) jelenleg vizsgálja az értékesítés tervezetét, és várhatóan október végén adja meg a zöld jelzést a folyamat hivatalos elindításához.

A Dél- és Kelet-Szicíliai Kereskedelmi Kamara, amely 60,6%-os részesedéssel rendelkezik az SAC-ban, üdvözölte az ADQ érdeklődését, jelezve, hogy ez bizonyítja az eszköz fontosságát és a privatizáció helyességét.

A cataniai repülőtér privatizációja 2022 óta napirenden van,

amikor a Mediobanca olasz befektetési bankot tanácsadóként nevezték ki a folyamat irányítására.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 2022-es hivatalba lépése óta szorosabb kapcsolatokat épít a Perzsa-öböl menti országokkal. Idén Róma stratégiai partnerséget kötött az Egyesült Arab Emírségekkel, amelynek keretében az UAE 40 milliárd dolláros befektetést vállalt Olaszországban.

Az ADQ teljes eszközállománya 251 milliárd dollár volt a tavalyi év végén, befektetései között szerepelnek energetikai, közlekedési és logisztikai vállalatok, köztük az Abu Dhabi Airports és az Etihad Airways állami légitársaság.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images