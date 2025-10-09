Az Ozempic sikere után újabb csodaszerre hajt a dán gyógyszeróriás: súlyos májbetegséget kezelhetnek a kísérleti fejlesztéssel

A dán gyógyszergyártó, amely a népszerű Wegovy fogyasztószer előállítója, átfogó átszervezést hajt végre, hogy fellendítse az értékesítést és megküzdjön amerikai versenytársával, az Eli Lillyvel.
A megállapodás értelmében a Novo 54 dollárt fizet részvényenként készpénzben az Akero részvényeseinek, ami 16,2 százalékos prémiumot jelent
a cég szerdai 46,49 dolláros záróárához képest.
A dán vállalat további 6 dollárt fizet részvényenként, ha az efruxifermin nevű készítmény 2031. június 30-ig teljes amerikai engedélyt kap a MASH (anyagcsere által kiváltott májgyulladás) okozta kompenzált májzsugor kezelésére. Az Akero részvényei több mint 19 százalékkal emelkedtek a tőzsdei kereskedés előtt.
A Novo júliusban kinevezett új vezérigazgatója, Mike Doustdar a múlt hónapban jelentette be, hogy a vállalat 9000 munkahelyet szüntet meg. Doustdar korábban kijelentette, hogy a cég továbbra is a következő generációs elhízás és cukorbetegség elleni gyógyszerek fejlesztésére összpontosít, amelyek a kapcsolódó kardiometabolikus betegségek, például a MASH kezelésére is használhatók.
Az Akero kísérleti gyógyszerét, az efruxifermint olyan betegek körében vizsgálják, akik súlyos hegesedésben vagy májzsugorban szenvednek a metabolikus diszfunkcióval társuló szteatohepatitisz (MASH) nevű zsírmájbetegség következtében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kurali Zoltán: tíz éven belül épülhet le a jegybank vesztesége
Az MNB alelnöke szerint rendben van a magyar reálkamat.
Újból meghiúsult Ursula von der Leyen megpuccsolása, az EB-vezér javított a helyzetén
Egyszerre bukott el a jobb- és a baloldal bizalmatlansági indítványa is.
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Különösen zord időjárás érkezik hétvégére: egy dolognak azonban mindenki örülhet
Baljós képet festenek az előrejelzések.
Harmati, Becsei, Léder, Bartha - Egy helyen a legfontosabb banki IT és digitális vezetők!
Jön a Portfolio Banking Technology konferenciája.
Dolgozóinak negyedét küldi el a világhírű energiacég
2027 végéig kerül sor a leépítésre.
Trump elveszítette a türelmét Putyinnal szemben – az EU-t nyomasztja az új csapásért
Új részleteket árult el az Európai Unió szankciókért felelős vezetője.
Itt az újabb jele, hogy a német autógyártók elveszítik a csatát a világ legnagyobb piacán
Nagy csökkenésről számolt be a Porsche.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!