Az Ozempic sikere után újabb csodaszerre hajt a dán gyógyszeróriás: súlyos májbetegséget kezelhetnek a kísérleti fejlesztéssel
Az Ozempic sikere után újabb csodaszerre hajt a dán gyógyszeróriás: súlyos májbetegséget kezelhetnek a kísérleti fejlesztéssel

Portfolio
A Novo Nordisk 5,2 milliárd dollárért vásárolja fel az Akero Therapeutics vállalatot, ezzel hozzáférést szerezve a cég kísérleti májbetegség elleni gyógyszeréhez.
A dán gyógyszergyártó, amely a népszerű Wegovy fogyasztószer előállítója, átfogó átszervezést hajt végre, hogy fellendítse az értékesítést és megküzdjön amerikai versenytársával, az Eli Lillyvel.

A megállapodás értelmében a Novo 54 dollárt fizet részvényenként készpénzben az Akero részvényeseinek, ami 16,2 százalékos prémiumot jelent

a cég szerdai 46,49 dolláros záróárához képest.

A dán vállalat további 6 dollárt fizet részvényenként, ha az efruxifermin nevű készítmény 2031. június 30-ig teljes amerikai engedélyt kap a MASH (anyagcsere által kiváltott májgyulladás) okozta kompenzált májzsugor kezelésére. Az Akero részvényei több mint 19 százalékkal emelkedtek a tőzsdei kereskedés előtt.

A Novo júliusban kinevezett új vezérigazgatója, Mike Doustdar a múlt hónapban jelentette be, hogy a vállalat 9000 munkahelyet szüntet meg. Doustdar korábban kijelentette, hogy a cég továbbra is a következő generációs elhízás és cukorbetegség elleni gyógyszerek fejlesztésére összpontosít, amelyek a kapcsolódó kardiometabolikus betegségek, például a MASH kezelésére is használhatók.

Az Akero kísérleti gyógyszerét, az efruxifermint olyan betegek körében vizsgálják, akik súlyos hegesedésben vagy májzsugorban szenvednek a metabolikus diszfunkcióval társuló szteatohepatitisz (MASH) nevű zsírmájbetegség következtében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

