Elfáradtak a részvénypiacok, történelmi csúcson az ezüst

A francia gumiabroncsgyártó részvényei csütörtökön 4,5 százalékkal estek, 29,3 euróra ami az április óta látott legalacsonyabb árfolyam. A zuhanás azt követően következett be, hogy az elemzők a szerdai vállalati konferenciahívás után frissítették előrejelzéseiket.

A konferenciahíváson a Michelin közölte, hogy a csereabroncs-piac a harmadik negyedévben kevésbé volt dinamikus, mint az első félévben. Ezt főként az Észak-Amerikába és Európába irányuló import lassulása okozta a várható vámok és illetékek bevezetése előtt.

A vállalat azt is jelezte, hogy Európában az autógyártóknak új járművekhez értékesített abroncsok továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak, ami a gyenge európai autópiacot tükrözi.