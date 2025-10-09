  • Megjelenítés
FONTOS A történelem sötét fejezetét nyithatja ki újra Donald Trump – Visszatér a boszorkányüldözés, ami felforgatta Amerikát?
Elfáradtak a részvénypiacok, történelmi csúcson az ezüst
Üzlet

Elfáradtak a részvénypiacok, történelmi csúcson az ezüst

Portfolio
A korábbi napok emelkedése után mára elfogyott a lendület a tőzsdéken, az európai piacokon a kezdeti emelkedés után kisebb esés látható, és az amerikai piacok is mínuszban vannak. A magyar piacon is gyengélkedik, kisebb mínuszban van a BUX.

Gazdasági események szempontjából az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos potenciális fejleményekre, valamint Jerome Powell Fed-elnök beszédére ajánlott figyelni.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Alig mozdult Amerika

A vezető amerikai részvényindexek vegyesen teljesítenek a nyitást követően. A Nasdaq 0,2 százalékot esett, míg az S&P 500 és a Dow Jones egyaránt 0,1 százalékot emelkedett.

Újabb zöld projektek előkészítését kezdte meg az AutoWallis

Ismét elkészítette éves Zöld allokációs és környezeti hatásjelentését az AutoWallis Zöld Pénzügyi Bizottsága, mely a társaság által 2021-ben kibocsátott 6,6 milliárd forint összegű, zöld kötvényekből befolyt forrás felhasználásáról és azok környezeti hatásairól számol be. A fenntartható működés mellett elkötelezett vállalat eddig közel 4,3 milliárd forint felhasználásáról döntött, és számos új zöld projekt előkészítését kezdeményezte.

Váratlant húzott a Mol - A horvát elnök csírájában elfojtotta a dolgot

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök csütörtökön a kabinet ülésén azokra a sajtóhírekre reagálva, hogy a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a társaságban.

Az Ozempic sikere után újabb csodaszerre hajt a dán gyógyszeróriás: súlyos májbetegséget kezelhetnek a kísérleti fejlesztéssel

A Novo Nordisk 5,2 milliárd dollárért vásárolja fel az Akero Therapeutics vállalatot, ezzel hozzáférést szerezve a cég kísérleti májbetegség elleni gyógyszeréhez.

Valósággal szétverik a Ferrari részvényeit

Nagyot zuhantak csütörtökön a Ferrari részvényei, miután a vállalat igencsak visszafogott növekedési terveket ismertetett befektetői napján - írja a Bloomberg.

Dolgozóinak negyedét küldi el a világhírű energiacég

Az Orsted szélerőmű-üzemeltető vállalat 2027 végéig alkalmazottainak negyedét tervezi elbocsátani, hogy versenyképesebbé váljon és újra Európára összpontosítson - közölte a CNBC.

Itt az újabb jele, hogy a német autógyártók elveszítik a csatát a világ legnagyobb piacán

A Porsche eladásai több mint 20 százalékkal csökkentek Kínában a harmadik negyedévben, ami jelentősen hozzájárult a vállalat globális értékesítésének nagyobb csökkenséhez - írja a Bloomberg.      

Zuhan a Michelin

A francia gumiabroncsgyártó részvényei csütörtökön 4,5 százalékkal estek, 29,3 euróra ami az április óta látott legalacsonyabb árfolyam. A zuhanás azt követően következett be, hogy az elemzők a szerdai vállalati konferenciahívás után frissítették előrejelzéseiket.

A konferenciahíváson a Michelin közölte, hogy a csereabroncs-piac a harmadik negyedévben kevésbé volt dinamikus, mint az első félévben. Ezt főként az Észak-Amerikába és Európába irányuló import lassulása okozta a várható vámok és illetékek bevezetése előtt.

A vállalat azt is jelezte, hogy Európában az autógyártóknak új járművekhez értékesített abroncsok továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak, ami a gyenge európai autópiacot tükrözi.

0OFM_2025-10-09_11-58-09
Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari

A Ferrari a korábbi céljaihoz képest felére csökkentette elektromosautó-gyártási terveit. Az olasz luxusautó-gyártó csütörtökön közölte, hogy 2030-ra modelljeinek mindössze 20 százaléka lesz teljesen elektromos, szemben a három éve kitűzött 40 százalékos aránnyal.      

Németország meghátrált: váratlanul feladták a küzdelmet Brüsszellel szemben

A német kancellár látványosan visszavett a lendületből az uniós belső égésű motorok betiltásának ügyében: míg korábban a tilalom eltörlését sürgette, most már kivárna, és az autóipar igényeit, valamint az Európai Bizottság év végi felülvizsgálatát helyezné előtérbe. A döntést belső koalíciós viták is hátráltatják, miközben Berlin újabb milliárdokat különít el az elektromos autók vásárlásának ösztönzésére.

Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde

A BUX index ugyan kisebb pluszban volt a nyitást követő percekben, de már 0,4 százalékos mínuszban van az index.

A blue chipek közül a Mol és a Richter is 0,1 százalékos pluszban van, a Telekom eközben 0,6, az OTP pedig 0,8 százalékkal került lejjebb.

Megdőlt a történelmi rekord az ezüstnél!

Az 1980-as rekordot megdöntve új történelmi csúcsra száguldott tegnap az ezüst. A meredek rali hátterében több ok is meghúzódik.

Vegyes, de többnyire pozitív a hangulat

A vezető európai indexek közül a német DAX 0,4, a francia CAC index pedig 0,3 százalékos pluszban van, míg az angol FTSE 0,2 százalékkal került lejjebb a reggeli nyitást követően.

Nagy veszélyre figyelmzetet a legnagyobb amerikai bank vezére

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerint jelentősen megnőtt a kockázata annak, hogy az amerikai részvénypiac komolyabb korrekción megy keresztül a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.

Katonai szakértőkkel bővíti vezetését a 4iG védelmi és űripari cége

A 4iG Space and Defence (4iG SDT) az elmúlt időszak intenzív növekedési stratégáját támogatva, két új területtel kiegészülve, öt különálló üzletágat hozott létre. Az új vállalati struktúra támogatására új vezetők és tanácsadók érkezését jelentette be - áll a cég közleményében.

A Harvard segít a Microsoftnak az AI-modellje fejlesztésében

A Harvard Egyetem orvosi kara licencmegállapodást kötött a Microsofttal, amely hozzáférést biztosít a technológiai vállalatnak az egyetem egészségügyi tartalmaihoz.

Váratlan bejelentést tett a Mol csoport egyik kulcsembere

Húsz év után távozna a Mol csoport kulcsembere, Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a cégcsoport szlovákiai cégét, a Slovnaftot és a magyar anyavállalat vezetésében is szerepet vállal – írja a vg.hu.

Nagyon rossz adat érkezett Németországból - nem ezt várták

A német export augusztusban 0,5%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól.

Magasan verte a várakozásokat a TSMC

A TSMC, a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója 30%-os bevételnövekedést jelentett a harmadik negyedévben, felülmúlva a piaci várakozásokat a mesterséges intelligencia alkalmazások iránti megnövekedett keresletnek köszönhetően.

Olyat lépett Kína, amibe az egész világ beleremeghet

Kína tovább szigorítja a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön.

Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC

A brit HSBC 13,63 milliárd dollár értékű ajánlatot tett a többségi tulajdonában álló hongkongi Hang Seng Bank kisebbségi részvénycsomagjára - írja a Reuters. A tranzakció az elmúlt évtized legnagyobb bankvásárlása lesz a pénzügyi központban.

Fontos adatokra figyel a piac

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,64 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,08 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,52 százalékot emelkedhet, a CAC 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,04 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,04 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma német export és import adatok érkeznek, illetve amerikai munkanélküli segélykérelmek száma (ha közzéteszik őket). Aznap tart beszédet az amerikai jegybank elnöke is, akinek a szavait a befektetők árgus szemekkel fogják figyelni, miután az ADP foglalkoztatottsági adat negatív tartományba került, megerősítve ezzel azokat a félelmeket, hogy az amerikai munkaerőpiaci helyzet a vártnál gyorsabban romlik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 53,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 601,78 0,0% 0,3% 2,4% 9,5% 10,7% 63,9%
S&P 500 6 753,72 0,6% 0,6% 4,0% 14,8% 17,4% 95,9%
Nasdaq 25 136,62 1,2% 1,4% 5,8% 19,6% 25,0% 117,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 734,99 -0,5% 7,1% 9,4% 19,7% 22,6% 101,9%
Hang Seng 26 829,46 -0,5% -0,1% 4,7% 33,7% 28,2% 10,9%
CSI 300 4 640,7 0,0% 0,0% 3,9% 17,9% 9,0% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 597,13 0,9% 2,0% 3,3% 23,5% 29,0% 88,6%
CAC 8 060,13 1,1% 1,2% 4,2% 9,2% 7,2% 64,1%
FTSE 9 548,87 0,7% 1,1% 3,6% 16,8% 16,6% 59,7%
FTSE MIB 43 484,24 1,0% 0,9% 4,2% 27,2% 28,9% 122,1%
IBEX 15 678,3 1,0% 0,9% 4,5% 35,2% 33,6% 124,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 811,1 0,5% 2,7% -1,1% 28,3% 37,3% 202,1%
ATX 4 702,68 0,0% 0,1% 1,2% 28,4% 31,5% 112,5%
PX 2 358,47 0,0% 0,3% 3,2% 34,0% 48,0% 169,6%
Magyar blue chipek              
OTP 30 000 1,2% 3,6% 0,2% 38,3% 60,8% 200,2%
Mol 2 764 -0,6% 0,5% -4,0% 1,2% 3,0% 65,5%
Richter 10 290 0,5% 4,6% -0,9% -1,1% -7,4% 56,3%
Magyar Telekom 1 800 -0,1% -0,6% -4,4% 41,3% 71,8% 395,9%
Nyersanyagok              
WTI 63,37 1,4% 1,2% 1,2% -12,5% -14,7% 54,4%
Brent 66,31 1,3% 1,4% 0,4% -11,3% -14,1% 52,7%
Arany 4 039,47 1,3% 4,4% 10,8% 53,9% 54,6% 113,8%
Devizák              
EURHUF 391,5 -0,4% 0,7% -0,5% -4,8% -2,0% 9,6%
USDHUF 336,8901 -0,1% 1,7% 0,6% -15,2% -7,5% 10,8%
GBPHUF 451,2600 -0,3% 0,9% -0,3% -9,3% -5,4% 14,8%
EURUSD 1,1621 -0,4% -1,1% -1,1% 12,2% 5,9% -1,1%
USDJPY 151,1800 0,0% 2,9% 2,3% -3,8% 1,9% 42,6%
GBPUSD 1,3421 -0,1% -0,6% -0,8% 7,2% 2,5% 3,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 123 345 1,6% 3,9% 10,0% 30,7% 98,5% 1 029,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 0,0% 0,7% 2,1% -10,1% 2,4% 436,7%
10 éves német állampapírhozam 2,64 -1,2% -1,3% 1,6% 11,6% 17,4% -606,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,0% -0,3% -3,9% 3,8% 5,0% 192,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
