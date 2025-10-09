Erős földrengés csapott le a hegyi régióra: túrázók kedvenc helyén történt a katasztrófa

5,4-es erősségű földrengés rázta meg Kína Szecsuan tartományának nyugati hegyvidékét csütörtökön.

A Kínai Földrengéshálózati Központ jelentése szerint a földmozgás Ganzi prefektúrában következett be,

10 kilométeres mélységben.

A ritkán lakott Ganzi régió délen Jünnan tartománnyal, nyugaton pedig Tibettel határos. A terület hegyes vidékéről ismert, amely népszerű a túrázók és természetjárók körében.

A központ közlése szerint az elmúlt öt évben 23 olyan, legalább 3-as erősségű földrengést regisztráltak, amelyek epicentruma 200 kilométeren belül volt a mostani, Hszinlong megyei rengés helyszínétől.

A csütörtöki földmozgás erőssége meghaladta az elmúlt ötéves időszakban mért összes rengését a térségben.

