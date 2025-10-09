  • Megjelenítés
Erős földrengés csapott le a hegyi régióra: túrázók kedvenc helyén történt a katasztrófa
Üzlet

Erős földrengés csapott le a hegyi régióra: túrázók kedvenc helyén történt a katasztrófa

Portfolio
5,4-es erősségű földrengés rázta meg Kína Szecsuan tartományának nyugati hegyvidékét csütörtökön.

A Kínai Földrengéshálózati Központ jelentése szerint a földmozgás Ganzi prefektúrában következett be,

10 kilométeres mélységben.

A ritkán lakott Ganzi régió délen Jünnan tartománnyal, nyugaton pedig Tibettel határos. A terület hegyes vidékéről ismert, amely népszerű a túrázók és természetjárók körében.

A központ közlése szerint az elmúlt öt évben 23 olyan, legalább 3-as erősségű földrengést regisztráltak, amelyek epicentruma 200 kilométeren belül volt a mostani, Hszinlong megyei rengés helyszínétől.

A csütörtöki földmozgás erőssége meghaladta az elmúlt ötéves időszakban mért összes rengését a térségben.

Kapcsolódó cikkünk

Földrengés rázta meg Isztambult

Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: legalább öt halálos áldozatot követelt a katasztrófa

Rengett a föld San Franciscóban

Kiadták a riasztást: szökőár jöhet, újabb földrengés rázta meg Oroszország keleti csücskét

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: wikimedia commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-596368698-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Mi mozgatja ma a piacokat?
Pénzcentrum
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility