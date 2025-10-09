  • Megjelenítés
FONTOS Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely
Felemás kezdés a magyar tőzsdén
Üzlet

Felemás kezdés a magyar tőzsdén

Portfolio
A nyitást követően kis pluszban van a BUX, a blue chipek közül emelkedik a Richter és a Mol, kis mínuszban van az OTP és a Telekom.
A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékot emelkedett, így jelenleg 101 919 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,5 százalékos pluszban van, míg a Mol árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 0,2 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben az ANY és a CIG Pannónia indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Delta is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Portfolio

