  • Megjelenítés
FONTOS A történelem sötét fejezetét nyithatja ki újra Donald Trump – Visszatér a boszorkányüldözés, ami felforgatta Amerikát?
Fontos változások a vonatközlekedésben: több vonalon is módosul a menetrend
Üzlet

Fontos változások a vonatközlekedésben: több vonalon is módosul a menetrend

MTI
Több vasúti váltót is kicserélnek Budapest-Kelenföld állomáson csütörtöktől október 30-ig, emiatt változik több elővárosi és távolsági járat menetrendje is a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság.

A Mávinform közlése szerint, a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon a délutáni G10-es vonatok, a vasárnapi Rába InterRégiók és néhány éjszakai S10-es járat menetrendje változik néhány perccel. A Budapest-Székesfehérvár vonalon október 16-án hajnaltól 30-ig munkanapokon a martonvásári Z30-as vonatok, valamint az S36-os vonatok összevonva közlekednek a budapesti Déli pályaudvar és Tárnok között. A Budapest-Pécs vasútvonalon egyes InterCity vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek. Október 26-án a Pécs felől érkező Tenkes Expressz csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusz indul. A Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonalon október 16-ára virradó éjszaka több vonatnak változik a menetrendje, például a Déli pályaudvarról 0.50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatról Hároson másik szerelvénybe kell átszállni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-596368698-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Elfáradtak a részvénypiacok, történelmi csúcson az ezüst
Pénzcentrum
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility