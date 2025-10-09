Fontos változások a vonatközlekedésben: több vonalon is módosul a menetrend

Egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság.
A Mávinform közlése szerint, a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon a délutáni G10-es vonatok, a vasárnapi Rába InterRégiók és néhány éjszakai S10-es járat menetrendje változik néhány perccel. A Budapest-Székesfehérvár vonalon október 16-án hajnaltól 30-ig munkanapokon a martonvásári Z30-as vonatok, valamint az S36-os vonatok összevonva közlekednek a budapesti Déli pályaudvar és Tárnok között. A Budapest-Pécs vasútvonalon egyes InterCity vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek. Október 26-án a Pécs felől érkező Tenkes Expressz csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusz indul. A Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonalon október 16-ára virradó éjszaka több vonatnak változik a menetrendje, például a Déli pályaudvarról 0.50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatról Hároson másik szerelvénybe kell átszállni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brüsszel bejelentette: nincs mese, le kell válnia Magyarországnak az orosz energiahordozókról
Az Európai Bizottság több szintű politikai, illetve technikai megbeszélést szervez annak érdekében, hogy segítse a folyamatot.
Megerősítette a BYD: év végéig elindul a termelés a szegedi gyárban
Tartja magát az ütemtervhez a gyártó.
Magyarok tömegei akarnak 10 százalék önerővel lakáshitelt felvenni
De mit mutatnak erről az MNB múltbeli adatai?
Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár
De van egy csavar a történetben.
Nagy segítséget kapnak a magyar vállalkozások, tőke formájában érkezik
Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója beszélt kameránknak.
Kilőtt a réz ára!
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Megerősítette Ukrajna: ők állnak a súlyos támadás mögött – Videón, ahogy küzdenek a kikötővárosban pusztító hatalmas lángokkal
Az oroszok Odessza, az ukránok Volgográd térségét támadták.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.