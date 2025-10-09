Fontos változások a vonatközlekedésben: több vonalon is módosul a menetrend

Több vasúti váltót is kicserélnek Budapest-Kelenföld állomáson csütörtöktől október 30-ig, emiatt változik több elővárosi és távolsági járat menetrendje is a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság.

A Mávinform közlése szerint, a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon a délutáni G10-es vonatok, a vasárnapi Rába InterRégiók és néhány éjszakai S10-es járat menetrendje változik néhány perccel. A Budapest-Székesfehérvár vonalon október 16-án hajnaltól 30-ig munkanapokon a martonvásári Z30-as vonatok, valamint az S36-os vonatok összevonva közlekednek a budapesti Déli pályaudvar és Tárnok között. A Budapest-Pécs vasútvonalon egyes InterCity vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek. Október 26-án a Pécs felől érkező Tenkes Expressz csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusz indul. A Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonalon október 16-ára virradó éjszaka több vonatnak változik a menetrendje, például a Déli pályaudvarról 0.50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatról Hároson másik szerelvénybe kell átszállni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images