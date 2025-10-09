  • Megjelenítés
Idegen anyag került a gyerekeknek szánt termékbe: azonnal vidd vissza, ha megvetted
Üzlet

Idegen anyag került a gyerekeknek szánt termékbe: azonnal vidd vissza, ha megvetted

Portfolio
Két termékvisszahívást is bejelentett ma a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, egy gyermekgrízbe idegen anyag került, egy argentin maté teában pedig növényvédőszert találtak.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott 500 grammos Himmeltau Gyermekgríz mézzel megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló

idegen anyag szennyeződés miatt.

A minőségmegőrzési idő: 2026.07.02., a tétel azonosító: RA2500660.

Emellett az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédőszer tartalmat mutattak ki Argentínából származó Yerba Maté tea termékben. A termékből egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett. A termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kilogramos kiszerelése.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes anyagot találtak egy Magyarországon is kapható fokhagymakészítményben

Azonnali termékvisszahívás: fémdarabokkal szennyezett étel került a magyar boltokba

Tényleg veszélyes a Toxic Waste nevű termék

Azonnal vidd vissza, ha megvetted: szennyezett lehet a kedvelt étcsokoládé

Mogyoró kerülhetett egy mogyorókrémbe, visszahívja a hatóság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2130313924-autógyártó-autóipar-elektromos-autó-jármű-járműgyártás-márka-modell-technológia
Üzlet
Megerősítette a BYD: év végéig elindul a termelés a szegedi gyárban
Pénzcentrum
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility