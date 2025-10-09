Katonai szakértőkkel bővíti vezetését a 4iG védelmi és űripari cége

A 4iG SDT az egyes piacokhoz, a vállalati képességekhez és leányvállalataihoz igazodó új stratégiai területeket hozott létre, és öt fő üzletágba:
- űripar
- légiipar
- szárazföldi rendszerek
- fegyver és lőszergyártás
- valamint kiber- és védelmi digitalizáció
szervezi működését. A cég októberétől hat szakemberrel bővíti vezetőinek körét.
Sikerült mind a vállalatirányítási, mind az ipari, mind a katonai tapasztalatok terén komoly tudást integrálnunk, ami erős alapot teremt a 4iG Space and Defence további fejlődéséhez és nemzetközi sikereihez
– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.
A 4iG SDT általános vezérigazgató-helyetteseként Sántha Gergely több mint húsz évnyi vezetői tapasztalattal rendelkezik a hazai és nemzetközi gazdasági, pénzügyi, befektetési és sport szférában. Korábban többek között a Raiffeisen Banknál és az Arago Befektetési Holdingnál töltött be felsővezetői pozíciókat. Az Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt. vezérigazgatójaként átfogó tapasztalatot szerzett stratégiai fejlesztési projektek és nagyvállalati integrációs folyamatok irányításában.
Renato Bellarosa, a 4iG SDT műholdprogram igazgatója. Több mint 25 éves űripari tapasztalattal rendelkezik, karrierje során vezető beosztásokat töltött be az Airbus Defence and Space olasz és brit szervezeteinél, többek között Chief Operating Officer, Director of Satellite and SATCOM Programmes, valamint Head of Propulsion Products and Programmes pozíciókban. Számos európai űrügynökségi és kereskedelmi projektben vett részt, többek között a Bepi Colombo, Solar Orbiter, Lisa Pathfinder és JUICE küldetésekben, valamint geostacionárius műholdas telekommunikációs projektekben.
Hajsó Viktor az Aero üzletág vezetőként csatlakozik a 4iG SDT-hez. Több mint harmincéves szakmai múlttal rendelkezik a légiközlekedési és repülőgép-karbantartási iparágban, pályafutása során a Malév és az Aeroplex élén töltött be vezető pozíciókat. Felelősségi körébe tartozott komplex flottacsere- és karbantartási programok végrehajtása, valamint jelentős volumenű repülőgép-üzemeltetési projektek vezetése. Az Egyesült Arab Emírségekben a Sayegh Group mérnökszolgálati és karbantartási vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, emellett hazai és nemzetközi tanácsadói feladatokat is ellátott a légiközlekedés és az ipari szolgáltatások területén.
Gerőfi Szilárd 36 év aktív katonai szolgálat után, védelmi és katonai digitalizációs szakmai vezetőként korábban csatlakozott a 4iG SDT-hez. Katonai pályafutása alatt szolgált az EUFOR szarajevói missziójában törzsfőnökként, a Honvéd Vezérkar Infokommunikációs és Információvédelmi csoportfőnökeként, valamint vezető beosztásokat töltött be NATO és az EU katonai szervezeteiben. Villamosmérnöki és katonai mérnöki végzettségét, széles körű szakmai tapasztalatát a 4iG SDT védelmi digitalizáció, valamint az informatikai és kiberbiztonsági rendszereinek fejlesztése és működtetése terén kamatoztathatja a jövőben.
Tömböl László több mint négy évtizedes katonai és védelmi ipari tapasztalatával a 4iG SDT vezérigazgatói főtanácsadójaként csatlakozik a vállalathoz. 2009–2010 között a Honvéd Vezérkar főnökeként a Magyar Honvédség stratégiai irányításáért és NATO/EU szintű képviseletéért felelt. Korábban a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának első parancsnokaként kulcsszerepet játszott az új parancsnoki struktúra kialakításában. Nemzeti hadfelszerelési igazgatóként és kormánybiztosként a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program légierő- és légvédelmi projektjeinek koordinációját irányította. Szolgálatát számos nemzetközi elismeréssel jutalmazták, egyebek mellett a francia Becsületrenddel, a német Arany Becsületkereszttel és az olasz köztársaság lovagi címével.
Kilián Nándor légügyi főtanácsadóként csatlakozik a 4iG SDT vezetéshez, repülési, hadműveleti tapasztalata és repülésbiztonsági szakértelme jelentős hozzáadott értéket képvisel a vállalatcsoport számára. Több mint négy évtizedes szolgálati időt követően vezérőrnagyi rendfokozatban szerelt le a Magyar Honvédségtől. Katonai pályafutása során többek között a kecskeméti MH 59. „Szentgyörgyi Dezső” Repülőbázis parancsnoka, valamint a Magyar Honvédség Parancsnoksága légierő haderőnemi szemlélője volt, valamint diplomáciai beosztásban katonai és légügyi attaséként képviselte hazánkat több skandináv országban.
