Közlekedési pokol várható a hétvégén: lezárják fél Budapestet, mutatjuk a részleteket
Közlekedési pokol várható a hétvégén: lezárják fél Budapestet, mutatjuk a részleteket

Portfolio
A hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton Fesztivált, amelyre rekordszámú, több mint 40 ezer résztvevőt várnak, az esemény alatt lezárások lesznek Budapesten, a rendőrség közleménye alapján mutatjuk, a város mely részeit érdemes kerülni autóval.

Lezárják:

 október 10-én 9 órától október 12-én 20 óráig

  • a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.

 október 11-én 11 óra 40 perctől 17 óra 30 percig

  • a Műegyetem rakpartot az Egry József utcai felhajtó és a Pázmány Péter sétány között.

 október 11-én 12 órától 14 óra 30 percig

  • az Egry József utcai felhajtót a Műegyetem rakpart és a Budai alsó rakpart között.

 október 11-én 7 órától 10 óráig

  • a Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Halász utca között.

 október 11-én 10 órától 11 óra 50 percig

  • a Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Döbrentei tér között.

 október 11-én 11 óra 30 perctől 14 óra 30 percig

  • Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Bertalan Lajos utca között.

 október 11-én 8 órától 11 óra 30 percig

  • a Pesti alsó rakpartot a Közraktár utca és a Garibaldi utcai lehajtó között.

 október 12-én 6 órától 13 óráig

  • a Budai alsó rakpartot a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között.

 október 12-én 7 órától 15 óra 45 percig

  • Pesti alsó rakpartot a Közraktár utca és a Dráva utcai lehajtó között.

 október 12-én 9 óra 20 perctől 15 óra 45 percig

  • a Fővám teret a Szabadság híd és a Közraktár utca között,
  • a Szabadság híd déli forgalmi sávját és a villamos pályát,
  • a Szent Gellért teret a Műegyetem rakpart és a Szabadság híd között,
  • a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Pázmány Péter sétány között.

Szakaszosan és időszakosan a futók elhaladásának idejére lezárják:

 október 11-én 9 órától 11 óra 55 percig

  • Bem rakpartot a Halász utca és a Jégverem utca között,
  • Clark Ádám teret,
  • Dombóvári utat a Pázmány Péter sétány és a Budafoki út között,
  • Eötvös teret,
  • Fő utcát a Jégverem utca és a Clark Ádám tér között,
  • Fővám teret a Szabadság híd és a Közraktár utca között,
  • Jégverem utcát,
  • Lánchidat,
  • Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Pázmány Péter sétány között,
  • Szabadság híd déli forgalmi sávját és a villamos pályát,
  • Szent Gellért teret a Műegyetem rakpart és a Szabadság híd között.

 október 12-én 9 óra 5 perctől 11 óra 30 percig

  • Alagút utcát,
  • Andrássy utat az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
  • Apród utcát az Attila út és az Ybl Miklós tér között,
  • Attila utat az Alagút utca és az Apród utca között,
  • Clark Ádám teret,
  • Lánchidat,
  • Széchenyi István teret,
  • Várkert rakpartot az Ybl Miklós tér és Döbrentei tér között,
  • Ybl Miklós teret,
  • Bajcsy-Zsilinszky utat a József Attila utca és az Alkotmány utca között,
  • Eötvös teret,
  • József Attila utcát a Széchenyi István tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
  • Dombóvári út vasút felőli forgalmi sávokat a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között.

 október 12-én 10 órától 14 óra 40 percig

  • Árpád fejedelem útját a Zsigmond tér és a Tavasz utca között,
  • Árpád híd dél oldal két forgalmi sávját a margitszigeti lehajtó és a Népfürdő utca között,
  • Árpád híd északi oldal két forgalmi sávját a Tavasz utca és a margitszigeti lehajtó között,
  • Margitszigeti lehajtót az Árpád híd és a Schulek Frigyes sétány között,
  • Erste székház melletti szervizutat,
  • Hajós Alfréd sétányt,
  • Margitsziget központi utat,
  • Moszkva sétányt,
  • Népfürdő utcát,
  • Népfürdő utcai lehajtót,
  • Rendőrség útját,
  • Vizafogó utcát,
  • Jászai Mari tér északi rakparti lehajtót,
  • Szent István park lehajtót,
  • Tavasz utcát az Árpád fejedelem útja és az Árpád híd között,
  • Újpest rakpartot,
  • Közraktár utcát a Pesti alsó rakpart és a Kinizsi utca között.

 október 13-án 9 óra 55 perctől 12 óra 10 percig

  • Árpád fejedelem útját az Üstökös utcai felhajtó és a Zsigmond tér között,
  • Üstökös utcai felhajtót.

Tilos megállni:

 október 11-én 0 órától október 12-én 15 óráig

  • Műegyetem rakparton, a középső parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen a Budafoki úttól,
  • Magyar tudósok körútja északi részén lévő parkoló teljes területén,
  • Magyar tudósok körútja mindkét oldalán.

 október 11-én 0 órától október 12-én 10 óráig

  • Budai alsó rakparton a Döbrentei tér magasságában az Erzsébet hídtól északra lévő Duna felőli parkolóban.

 október 11-én 6 órától 14 óráig

  • Hunyadi János utca páratlan oldalán a Clark Ádám tér és az Apor Péter utca között.

 október 12-én 0 órától 10 óra 15 percig

  • Attila út mindkét oldalán az Dózsa György tér és az Alagút utca között,
  • Várkert rakpart mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Döbrentei tér között.

 október 12-én 0 órától 12 óráig

  • Árpád fejedelem útja mindkét oldalán a Dara utca és a Lukács utca között,
  • Árpád fejedelem útján a Margit híd északi oldalán levő parkolóban.

 október 12-én 0 órától 12 óra 15 percig

  • Budai alsó rakparton a Halász utcai rakparti lehajtó északi ágánál lévő zebrától a Margit híd irányába a következő zebráig.

 október 12-én 0 órától 15 óráig

  • Népfürdő utca mindkét oldalán a Dagály utca és a Bodor utca között,
  • Népfürdő utca mindkét oldalán a Vizafogó utcánál lévő parkolóban,
  • Margit híd budai hídfő északi oldalán az Árpád fejedelem útján lévő parkolóban.

 október 12-én 0 órától 15 óra 15 percig

  • Műegyetem rakpart Duna felőli oldalán a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között,
  • Pesti alsó rakpart Jászai Mari téri északi lehajtótól a Szent István park felé első gyalogos lejáróig az Újpest rakpart oldalán, beleértve a busz parkolót,
  • Erste székház előtti szervizút székház felőli oldalán (az Árpád híd pesti hídfője mellett).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

