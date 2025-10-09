Közlekedési pokol várható a hétvégén: lezárják fél Budapestet, mutatjuk a részleteket

Lezárják:
október 10-én 9 órától október 12-én 20 óráig
- a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.
október 11-én 11 óra 40 perctől 17 óra 30 percig
- a Műegyetem rakpartot az Egry József utcai felhajtó és a Pázmány Péter sétány között.
október 11-én 12 órától 14 óra 30 percig
- az Egry József utcai felhajtót a Műegyetem rakpart és a Budai alsó rakpart között.
október 11-én 7 órától 10 óráig
- a Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Halász utca között.
október 11-én 10 órától 11 óra 50 percig
- a Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Döbrentei tér között.
október 11-én 11 óra 30 perctől 14 óra 30 percig
- Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Bertalan Lajos utca között.
október 11-én 8 órától 11 óra 30 percig
- a Pesti alsó rakpartot a Közraktár utca és a Garibaldi utcai lehajtó között.
október 12-én 6 órától 13 óráig
- a Budai alsó rakpartot a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között.
október 12-én 7 órától 15 óra 45 percig
- Pesti alsó rakpartot a Közraktár utca és a Dráva utcai lehajtó között.
október 12-én 9 óra 20 perctől 15 óra 45 percig
- a Fővám teret a Szabadság híd és a Közraktár utca között,
- a Szabadság híd déli forgalmi sávját és a villamos pályát,
- a Szent Gellért teret a Műegyetem rakpart és a Szabadság híd között,
- a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Pázmány Péter sétány között.
Szakaszosan és időszakosan a futók elhaladásának idejére lezárják:
október 11-én 9 órától 11 óra 55 percig
- Bem rakpartot a Halász utca és a Jégverem utca között,
- Clark Ádám teret,
- Dombóvári utat a Pázmány Péter sétány és a Budafoki út között,
- Eötvös teret,
- Fő utcát a Jégverem utca és a Clark Ádám tér között,
- Fővám teret a Szabadság híd és a Közraktár utca között,
- Jégverem utcát,
- Lánchidat,
- Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Pázmány Péter sétány között,
- Szabadság híd déli forgalmi sávját és a villamos pályát,
- Szent Gellért teret a Műegyetem rakpart és a Szabadság híd között.
október 12-én 9 óra 5 perctől 11 óra 30 percig
- Alagút utcát,
- Andrássy utat az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
- Apród utcát az Attila út és az Ybl Miklós tér között,
- Attila utat az Alagút utca és az Apród utca között,
- Clark Ádám teret,
- Lánchidat,
- Széchenyi István teret,
- Várkert rakpartot az Ybl Miklós tér és Döbrentei tér között,
- Ybl Miklós teret,
- Bajcsy-Zsilinszky utat a József Attila utca és az Alkotmány utca között,
- Eötvös teret,
- József Attila utcát a Széchenyi István tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
- Dombóvári út vasút felőli forgalmi sávokat a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között.
október 12-én 10 órától 14 óra 40 percig
- Árpád fejedelem útját a Zsigmond tér és a Tavasz utca között,
- Árpád híd dél oldal két forgalmi sávját a margitszigeti lehajtó és a Népfürdő utca között,
- Árpád híd északi oldal két forgalmi sávját a Tavasz utca és a margitszigeti lehajtó között,
- Margitszigeti lehajtót az Árpád híd és a Schulek Frigyes sétány között,
- Erste székház melletti szervizutat,
- Hajós Alfréd sétányt,
- Margitsziget központi utat,
- Moszkva sétányt,
- Népfürdő utcát,
- Népfürdő utcai lehajtót,
- Rendőrség útját,
- Vizafogó utcát,
- Jászai Mari tér északi rakparti lehajtót,
- Szent István park lehajtót,
- Tavasz utcát az Árpád fejedelem útja és az Árpád híd között,
- Újpest rakpartot,
- Közraktár utcát a Pesti alsó rakpart és a Kinizsi utca között.
október 13-án 9 óra 55 perctől 12 óra 10 percig
- Árpád fejedelem útját az Üstökös utcai felhajtó és a Zsigmond tér között,
- Üstökös utcai felhajtót.
Tilos megállni:
október 11-én 0 órától október 12-én 15 óráig
- Műegyetem rakparton, a középső parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen a Budafoki úttól,
- Magyar tudósok körútja északi részén lévő parkoló teljes területén,
- Magyar tudósok körútja mindkét oldalán.
október 11-én 0 órától október 12-én 10 óráig
- Budai alsó rakparton a Döbrentei tér magasságában az Erzsébet hídtól északra lévő Duna felőli parkolóban.
október 11-én 6 órától 14 óráig
- Hunyadi János utca páratlan oldalán a Clark Ádám tér és az Apor Péter utca között.
október 12-én 0 órától 10 óra 15 percig
- Attila út mindkét oldalán az Dózsa György tér és az Alagút utca között,
- Várkert rakpart mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Döbrentei tér között.
október 12-én 0 órától 12 óráig
- Árpád fejedelem útja mindkét oldalán a Dara utca és a Lukács utca között,
- Árpád fejedelem útján a Margit híd északi oldalán levő parkolóban.
október 12-én 0 órától 12 óra 15 percig
- Budai alsó rakparton a Halász utcai rakparti lehajtó északi ágánál lévő zebrától a Margit híd irányába a következő zebráig.
október 12-én 0 órától 15 óráig
- Népfürdő utca mindkét oldalán a Dagály utca és a Bodor utca között,
- Népfürdő utca mindkét oldalán a Vizafogó utcánál lévő parkolóban,
- Margit híd budai hídfő északi oldalán az Árpád fejedelem útján lévő parkolóban.
október 12-én 0 órától 15 óra 15 percig
- Műegyetem rakpart Duna felőli oldalán a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között,
- Pesti alsó rakpart Jászai Mari téri északi lehajtótól a Szent István park felé első gyalogos lejáróig az Újpest rakpart oldalán, beleértve a busz parkolót,
- Erste székház előtti szervizút székház felőli oldalán (az Árpád híd pesti hídfője mellett).
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
