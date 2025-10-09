Megerősítette a BYD: év végéig elindul a termelés a szegedi gyárban

A kínai BYD vállalat megerősítette, hogy tartja az eredeti ütemtervet, és 2025 végén megkezdi a gyártást szegedi üzemében. Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere hangsúlyozta:

Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát.

A beruházással kapcsolatban időről időre felmerülnek kételyek, legutóbb a Szegeder portál közölt olyan képeket, amelyek alapján megkérdőjelezték a határidő tarthatóságát.

A BYD képviselője azonban megerősítette, hogy a gyártás a tervek szerint elindulhat, bár nem minden üzemegység készül el egyszerre.

Ami a présüzemet és a fényezőcsarnokot illeti, egy későbbi fázisban csatlakoznak, de azok is el fognak készülni

– nyilatkozta Erhardt, hozzátéve, hogy a présüzem különösen bonyolult és időigényes létesítmény. Várhatóan először az összeszerelő csarnok készül el, ahol már a többi egység befejezése előtt megindulhat a termelés.

A 300 hektáros komplexumban kezdetben évi 150 ezer autó gyártását tervezik, amit később 300 ezerre bővítenének. Az első modell, amely a szegedi gyártósorról legördül, a Dolphin Surf lesz. A PR-menedzser azt is tisztázta, hogy Szegeden nem lesz akkumulátorgyártás, csak akkumulátortároló létesül.

Júliusban a Reuters arról számolt be, hogy a BYD csak 2026-ban kezdené meg a tömeggyártást Szegeden, és inkább törökországi üzemére koncentrálna. Ezt az információt a vállalat határozottan cáfolta.

Ez mind-mind valótlan állítás, ilyenről szó sincsen

– szögezte le Erhardt Péter.

A szeptemberi müncheni autószalonon Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke megerősítette, hogy a Dolphin Surf gyártása még 2025 vége előtt elkezdődik Szegeden. Ez azért is fontos a vállalatnak, mert így elkerülheti a kínai villanyautókra kivetett 27 százalékos vámot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images