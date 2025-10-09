Minden idők legnagyobb magyar szabadidősport-eseménye lesz a hétvégén Budapesten

Sporttörténelmi rekordot döntött a jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál: 40 219-en neveztek a hétvégi esemény távjainak valamelyikére, sőt, vasárnapra teljes teltházat jelentettek a szervezők.

Ezzel a rendezvény minden idők legnagyobb magyar szabadidősport-eseménye lesz.

A szervezők arról tájékoztatták az MTI-t, hogy lezárult a nevezés a vasárnapi futamokra, már csak a szombati fesztiváltávokra lehet jelentkezni a helyszínen.

A korábbi csúcs a 33 500 fős részvétel volt.

A szervezők minden korosztályra és edzettségi szintre gondoltak: a rövidebb családi futamoktól a 10 kilométeres távon át a klasszikus maratonig mindenki megtalálja a számára ideális kihívást. Az esemény versenyközpontja, a rajt és a cél helyszíne hagyományosan a Pázmány Péter sétányon, az ELTE Lágymányosi Campusánál lesz.

A futóverseny miatt Budapesten az útvonalat biztosító lezárásokra kell számítani, a lezárásokról a rendőrség tájékoztat a honlapján.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán