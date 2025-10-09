Nagy segítséget kapnak a magyar vállalkozások, tőke formájában érkezik

A Demján Sándor Tőkeprogram azért jött létre, hogy a korábbi, nagyvállalatok számára biztosított tőkeprogramokon túl a kis- és középvállalkozások is hozzájussanak ehhez a kedvezményes finanszírozási formához. Az alapkezelő reményei szerint egy hosszú folyamat kezdetéről van szó, amelyben az angolszász országokhoz hasonlóan felértékelődhet a tőke szerepe.

A pályázó cégeknek legalább 300 millió forintos árbevétellel kell rendelkezniük az elmúlt két lezárt üzleti évben, kft. vagy zrt. formában kell működni hozzá, és legalább két foglalkoztatottal kell rendelkezni. A forrás felhasználási célját az elején rögzíteni kell, ez alapján az alapkezelővel karöltve találhatja meg a vállalkozó a legjobb megoldást. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi jelleggel segíti a vállalkozókat a programban, képviselői is részt vesznek a befektetési döntésben és a projektek értékelésében.

A 100 milliárdos keretösszegű tőkeprogramban május óta eddig közel 100 döntés született mintegy 20 milliárd forint összegben. A Nemzetgazdasági Minisztérium nyitottan áll a vállalkozóktól érkező javaslatokra; az alapkezelő célja az, hogy a program kibővült formában biztosítson a jövőben is finanszírozást a vállalkozások számára – mondta el Bánfi Zoltán a Future of Finance 2025 konferenciáján.