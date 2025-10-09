Olyan gigantikus repülőteret építettek, hogy hegyeket kellett elhordani és folyókat elterelni hozzá

A Navi Mumbai Nemzetközi Repülőtér (NMI) első fázisa már évi 20 millió utas fogadására alkalmas, ami azonnal tehermentesíti a város meglévő, Chhatrapati Shivaji Maharaj Nemzetközi Repülőterét (BOM), amely jelenleg több mint 54 millió utast szolgál ki évente.
A grandiózus fejlesztés során hegyeket kellett elhordani, folyókat elterelni és öblöket áthidalni. A tervek szerint 2032-re
a repülőtér négy terminállal fog rendelkezni és évi 90 millió utas fogadására lesz képes,
ezzel Mumbai olyan globális többrepülőteres központok sorába lép, mint London, New York vagy Dubaj.
A légitársaságok már bejelentették, hogy megkezdik működésüket az új repülőtéren. Az Air India Express 20 napi járatot indít, köztük nemzetközi célállomásokra is. Az IndiGo, az ország legnagyobb légitársasága, több tucat napi járatot helyez át az új repülőtérre, és novembertől nemzetközi útvonalakat is indít. Az Akasa Air több mint 100 heti járattal kezdi meg működését.
A teherszállítás is kulcsfontosságú lesz: a repülőtér évi 800 ezer tonna kapacitással indul, ami létfontosságú Mumbai gyógyszeripari és e-kereskedelmi központként betöltött szerepéhez. Emellett egy általános repülési terminál akár 75 üzleti repülőgépet is befogadhat, ami India legnagyobb ilyen létesítménye.
Az Adani Group, az NMI fő finanszírozója szerint a repülőteret olyan ázsiai csomópontok mintájára tervezték, mint a szingapúri Changi, a szöuli Incheon és a tokiói Narita. A Zaha Hadid Architects által tervezett lótusz alakú terminál az indiai kultúrából merít ihletet, arany szirmokkal koronázott tetővel és modern belső terekkel. A fenntarthatóság a tervezés központi eleme, a természetes hűtéstől a megújuló energián át a víz újrahasznosításáig. A repülőtér modern várótermeket, éttermeket és technológiával támogatott szolgáltatásokat ígér az utazási élmény javítására.
A megközelíthetőség azonban továbbra is kihívást jelent. Bár a Mumbai Trans Harbour Link, India legnagyobb tengeri hídja elméletileg 20 percre csökkentette az utazási időt Dél-Mumbaiból, a csúcsidei forgalom akár két órára is nyújthatja ezt az utat. A metróvonalak bővítése és az expressz buszjáratok még fejlesztés alatt állnak. Egy indiai légiközlekedési elemző szerint időbe telik, amíg egy repülőtér beérik, és a kiegészítő infrastruktúra – szállodák, szálláshelyek és a várossal való összeköttetés – megfelelően kiépül. A repülőtér sikere nagyban függ attól, hogy Mumbai meg tudja-e oldani a földi közlekedési problémákat, amelyek továbbra is frusztrálják az utazókat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
