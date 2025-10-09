  • Megjelenítés
Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság
Üzlet

Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság

Portfolio
Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indít közel 3 Tesla járműnél, hogy az önvezető rendszer (FSD) közlekedésbiztonsági szabálysértéseket okozott-e.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal csütörtökön jelentette be, hogy

vizsgálatot indít 2,88 millió Tesla járművel kapcsolatban,

amelyek a Full Self-Driving (Teljes Önvezetés) rendszerrel vannak felszerelve.

A közlekedésbiztonsági hatóság szerint az FSD – amely egy olyan vezetéstámogató rendszer, amely mellett a sofőröknek továbbra is figyelniük kell és szükség esetén be kell avatkozniuk –

olyan járműviselkedést idézett elő, amely megsértette a közlekedésbiztonsági törvényeket.

A hatóság beszámolói szerint a rendszert használó Tesla járművek áthajtottak piros lámpán, illetve sávváltás közben a forgalommal szemben haladtak.

A Tesla árfolyama kis mínuszban áll a mai, nyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

