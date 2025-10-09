Újabb zöld projektek előkészítését kezdte meg az AutoWallis

Ismét elkészítette éves Zöld allokációs és környezeti hatásjelentését az AutoWallis Zöld Pénzügyi Bizottsága, mely a társaság által 2021-ben kibocsátott 6,6 milliárd forint összegű, zöld kötvényekből befolyt forrás felhasználásáról és azok környezeti hatásairól számol be. A fenntartható működés mellett elkötelezett vállalat eddig közel 4,3 milliárd forint felhasználásáról döntött, és számos új zöld projekt előkészítését kezdeményezte.

Az AutoWallis most megjelent, a 2025. június 30. előtti egy éves időszakot áttekintő éves Zöld allokációs és környezeti hatásjelentéséből kiderül, hogy a vállalat eddig 4,3 milliárd forintnyi forrás felhasználásáról döntött, a vizsgált időszakban többek között a hazai és szlovén kereskedések energetikai fejlesztései, korszerűsítése, valamint a mobilitási szolgáltatásokhoz kapcsolódó alacsony emissziós járművek beszerzése kapcsán. Egyebek mellett zöld kötvényekből származó forrás felhasználásával újult meg a régió legújabb, Váci úti Jaguar és Land Rover márkakereskedése, mely immár A++ energetikai besorolással rendelkezik, és szintén zöld forrásból újult meg a Sixt vecsési műszaki bázisa, ahol többek között 11 darab Mode3 EV töltő és 1 darab kétfejű Mode4 EV töltő lett telepítve a világítás korszerű LED lámpatestekkel történő korszerűsítése mellett.

Az AutoWallis Csoport a rendelkezésre álló zöldforrásból szlovéniai telephelyeit is fejlesztette: a ljubljanai Celovška 182. szám alatti telephelyen a nyílászárók cseréjével, míg Trzin és Nova Gorica telephelyeken a világítás korszerűsítésével sikerült jelentős energiamegtakarítást elérni. A már folyamatban lévő hazai projektek közül a csoporthoz tartozó AW Property Kft. Építész utcai fejlesztése is új fázisba lépett: az engedélyeztetési, tervezési szakasz lezárultával 2025 őszére a kivitelezési terv készítése is véglegessé válhat. A tervek szerint az ingatlanfejlesztés keretében egy többmárkás autószalont és szervizközpontot létesít az AutoWallis, melyhez a jelentés által vizsgált időszakban a Zöld Pénzügyi Bizottság további, összesen egymilliárd forint értékű zöld forrás felhasználását hagyta jóvá.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok igazgatója a jelentés publikálása kapcsán elmondta, hogy folyamatosan vizsgálják az olyan beruházási lehetőségeket, melyek támogatják a korábban bevont zöld források hatékony felhasználását, ezáltal pedig az AutoWallis Csoport fenntartható működését és szolgáltatásainak környezettudatosabbá tételét.

