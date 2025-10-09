  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett a Mol csoport egyik kulcsembere
Váratlan bejelentést tett a Mol csoport egyik kulcsembere

Húsz év után távozna a Mol csoport kulcsembere, Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a cégcsoport szlovákiai cégét, a Slovnaftot és a magyar anyavállalat vezetésében is szerepet vállal – írja a vg.hu.
A lap tudósítása szerint Világi Oszkár 62 évesen szeretne lassítani és

inkább a saját vállalkozásaira összpontosítana,

többek között élelmiszeripari, logisztikai és ingatlanpiaci érdekeltségekkel rendelkezik. Cégei évente 2 milliárd eurós forgalmat generálnak és több ezer embert foglalkoztatnak.

A Slovnatfot teljesen elhagyná, de a Molnál valamilyen szerepben maradna, jelenlegi feladatait fokozatosan átadná és inkább a hosszú távú döntésekre fókuszálna.

