Váratlan bejelentést tett a Mol csoport egyik kulcsembere

A lap tudósítása szerint Világi Oszkár 62 évesen szeretne lassítani és

inkább a saját vállalkozásaira összpontosítana,

többek között élelmiszeripari, logisztikai és ingatlanpiaci érdekeltségekkel rendelkezik. Cégei évente 2 milliárd eurós forgalmat generálnak és több ezer embert foglalkoztatnak.

A Slovnatfot teljesen elhagyná, de a Molnál valamilyen szerepben maradna, jelenlegi feladatait fokozatosan átadná és inkább a hosszú távú döntésekre fókuszálna.

