Visszalépett a cseh Tesla: nem épül meg Romániában az akkumulátorgyár
Visszalépett a cseh Tesla: nem épül meg Romániában az akkumulátorgyár

MTI
Nem épül meg a cseh Tesla romániai üzeme - írja az economedia.ro a bukaresti pénzügyminisztérium közleménye alapján.

A pénzügyi tárca felbontotta a Tesla Energy Storage SRL-vel kötött finanszírozási szerződést. A cseh tulajdonban levő vállalat 50 millió euró értékű állami támogatást kapott volna egy napelemparkok és szélturbinák számára akkumulátorokat gyártó üzem felépítéséhez.

A 2000 munkahelyet teremtő beruházás összértéke 200 millió euró lett volna.

A Tesla Energy Storage 2022-ben jelentette be, hogy évi 2 GWh termelési kapacitású akkumulátorgyárat épít a Délkelet-Romániában található Braila kikötővárosban. Az eredeti tervek szerint az üzemnek idén már termelnie kellett volna, azonban tavaly a beruházó 2025 végére halasztotta az átadási határidőt. A pénzügyminisztérium közlése szerint a Tesla Energy Storage a főleg az ázsiai piaci szereplők részéről megnyilvánuló "agresszív globális konkurenciával" indokolta, hogy visszalép a beruházástól.

A Tesla Energy Storage SRL az 1920-ban alapított, prágai székhelyű Tesla Energy Group része. A hét közép- és kelet-európai országban jelen levő, 23 vállalatot tömörítő cégcsoport megújuló energiával foglalkozik.

