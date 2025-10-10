A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába

Stratégiai céljainak megfelelően tovább erősít a gépjárműkiskereskedelem terén az AutoWallis, miután megállapodott a Lexus értékesítéséről. A cég Győrben nyitotta meg első Lexus szalonját, így harmincra bővült a társaság által képviselt márkák száma.

Tovább erősíti hazai kiskereskedelmi pozícióját az AutoWallis, miután megállapodott a Toyota prémium autómárkája,

a Lexus értékesítéséről.

Az AutoWallis első Lexus kereskedése Győrben nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt, mellyel az AutoWallis tovább növeli piaci részesedését a prémium személyautók szegmensében. A 360 négyzetméter alapterületű Lexus autókereskedelmi- és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kapott egy szervizpont is.

A lépés megfelel az AutoWallis stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni. Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta, hogy a megállapodás fontos mérföldkő az AutoWallis Csoport történetében, miután a vállalat a Lexus-szal kötött együttműködéssel harmincra növelte az általa képviselt márkák számát, és tovább növelte piaci jelenlétét a prémium autók szegmensében.

Nyugat-Magyarország jelentős vásárlói potenciállal rendelkezik, és a prémium járművek iránti kereslet is évről évre emelkedik – ezen piaci trendek és gazdasági tényezők figyelembevételével esett a választás Győrre. Antal Péter hozzátette, hogy szeretnének az ország többi régiójában is terjeszkedni, ezért keresik a további fejlesztési lehetőségeket is.

Az AutoWallis árfolyama ma 1,9 százalékot emelkedett, míg idén 2,9 százalékos pluszban van.

