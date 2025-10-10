Bill Gates olcsóbbá tenné a fogyókúrás csodaszereket

Bill Gates és Jarbas Barbosa, a PAHO igazgatója a Reutersnek adott interjúban arról beszéltek, hogy szervezeteik stratégiákat keresnek a hatékony, de drága kezelések egyenlőtlen elérhetőségének orvoslására.
Az elhízással küzdő mintegy egymilliárd ember 70%-a alacsony és közepes jövedelmű országokban él,
amelyek nehezen tudják finanszírozni az elhízás és a kapcsolódó egészségügyi problémák, mint a cukorbetegség és a szívbetegségek kezelését.
Gates elmondta, hogy alapítványa minden olyan gyógyszert, amely hatékony a magas jövedelmű országokban, igyekszik "rendkívül olcsóvá tenni, hogy eljuthasson mindenkihez a világon". Az alapítvány jelenleg is együttműködik az indiai Hetero gyógyszergyártóval, hogy olcsóbb HIV-megelőző gyógyszereket juttasson az alacsonyabb jövedelmű országokba, évi 40 dollárért. Az elhízás elleni küzdelem új területet jelentene a Gates Alapítvány számára, amely továbbra is az alacsony jövedelmű országokban leghalálosabb betegségek, például a malária elleni küzdelemre összpontosít.
Jövőre a Novo Nordisk Wegovy gyógyszerének hatóanyaga, a szemaglutid szabadalma lejár több országban, köztük Kínában és Indiában. A generikus gyártók már dolgoznak az olcsó másolatokon. A márkaneves fogyókúrás gyógyszereket elsősorban gazdagabb országokban értékesítik, ahol a receptek havonta több száz dollárba kerülnek.
A Gates Alapítvány potenciálisan klinikai vizsgálatokat is támogathat annak tesztelésére, hogyan hatnak ezek a gyógyszerek különböző populációkban.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a túlsúly és az elhízás gazdasági költségei 2030-ra elérik a 3 ezer milliárd dollárt, ha nem tesznek semmit a megfékezésére. A WHO idén ajánlástervezetében javasolta a fogyókúrás gyógyszerek használatát az elhízás kezelésére felnőtteknél, de bírálta a gyártókat a magas költségek és a korlátozott elérhetőség miatt.
A PAHO egy olyan alapot kezel, amely segít leszorítani a gyógyszerárakat azáltal, hogy tömeges megrendeléseket garantál 35 tagállama nevében. Barbosa szerint ez az alap, amelyet a tagállamok finanszíroznak, opció lehet a fogyókúrás gyógyszerek esetében is. Segíthet a gyártóknak a szabályozási követelmények teljesítésében is, ahelyett, hogy minden országban külön kellene engedélyt kérniük.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egészségügyi dolgozók, figyelem: nagy változás jön a nyugdíjfizetés szabályaiban
Ismét kaphatnak nyugdíjat az egészségügyben dolgozók.
Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe
Még nem ismert minden részlet.
Köszönjük, Otthon Start: kilőttek a lakásárak szeptemberben
Két hónap leforgása alatt 4,1 százalékkal drágultak a lakások.
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
A Klarna vezére szerint.
Bármelyik percben kitörhet a háború: szomszédos országot bombáztak az atomhatalom vadászgépei
Robbanások rázták meg Kabult.
Már látszik, hol robbantak az árak az Otthon Start miatt
Heinrich Balázst, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Szijjártó Péter szerint baj, ha csak egy olajvezeték van - Mol-olaj megy Szerbiába
Nem az oroszra gondolt, hiszen olyan nekünk kettő is van.
Amerika meghúzta a vörös vonalat: ha ezt meglépik az oroszok, akkor azonnal beavatkoznak
Ezt nem nézhetik tétlenül.
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!