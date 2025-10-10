Bill Gates olcsóbbá tenné a fogyókúrás csodaszereket

Bill Gates alapítványa és a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a fogyókúrás gyógyszereket, mint a Novo Nordisk Wegovy és az Eli Lilly Mounjaro nevű készítménye, elérhetőbbé tennék az alacsonyabb jövedelmű országokban.

Bill Gates és Jarbas Barbosa, a PAHO igazgatója a Reutersnek adott interjúban arról beszéltek, hogy szervezeteik stratégiákat keresnek a hatékony, de drága kezelések egyenlőtlen elérhetőségének orvoslására.

Az elhízással küzdő mintegy egymilliárd ember 70%-a alacsony és közepes jövedelmű országokban él,

amelyek nehezen tudják finanszírozni az elhízás és a kapcsolódó egészségügyi problémák, mint a cukorbetegség és a szívbetegségek kezelését.

Gates elmondta, hogy alapítványa minden olyan gyógyszert, amely hatékony a magas jövedelmű országokban, igyekszik "rendkívül olcsóvá tenni, hogy eljuthasson mindenkihez a világon". Az alapítvány jelenleg is együttműködik az indiai Hetero gyógyszergyártóval, hogy olcsóbb HIV-megelőző gyógyszereket juttasson az alacsonyabb jövedelmű országokba, évi 40 dollárért. Az elhízás elleni küzdelem új területet jelentene a Gates Alapítvány számára, amely továbbra is az alacsony jövedelmű országokban leghalálosabb betegségek, például a malária elleni küzdelemre összpontosít.

Jövőre a Novo Nordisk Wegovy gyógyszerének hatóanyaga, a szemaglutid szabadalma lejár több országban, köztük Kínában és Indiában. A generikus gyártók már dolgoznak az olcsó másolatokon. A márkaneves fogyókúrás gyógyszereket elsősorban gazdagabb országokban értékesítik, ahol a receptek havonta több száz dollárba kerülnek.

A Gates Alapítvány potenciálisan klinikai vizsgálatokat is támogathat annak tesztelésére, hogyan hatnak ezek a gyógyszerek különböző populációkban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a túlsúly és az elhízás gazdasági költségei 2030-ra elérik a 3 ezer milliárd dollárt, ha nem tesznek semmit a megfékezésére. A WHO idén ajánlástervezetében javasolta a fogyókúrás gyógyszerek használatát az elhízás kezelésére felnőtteknél, de bírálta a gyártókat a magas költségek és a korlátozott elérhetőség miatt.

A PAHO egy olyan alapot kezel, amely segít leszorítani a gyógyszerárakat azáltal, hogy tömeges megrendeléseket garantál 35 tagállama nevében. Barbosa szerint ez az alap, amelyet a tagállamok finanszíroznak, opció lehet a fogyókúrás gyógyszerek esetében is. Segíthet a gyártóknak a szabályozási követelmények teljesítésében is, ahelyett, hogy minden országban külön kellene engedélyt kérniük.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images