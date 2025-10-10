Cukorgyártó cég használná az Épduffer energiatárolási technológiáját

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Az Épduffer 50 százalékos tulajdonában álló GeoAkku Kft. és a Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. megbeszélést folytatott tegnap, amelyen a felek úgy döntöttek, hogy
megkezdik a GeoAkku találmány illeszthetőségének vizsgálatát a Hungrana Kft. működéséhez.
Ennek keretében a felek vizsgálják, hogy a GeoAkku energiatárolási lehetőségei hogyan hasznosíthatók a Hungrana Kft. mint jelentős energiafelhasználó meglevő technológiájához, illetve másodlagos felhasználásként a gyártási folyamatokban. Az együttműködés lehetőségeiről a felek a vizsgálat eredménye alapján egyeztetnek.
Az Épduferr energiatárolással foglalkozó leánycégénél tavaly decemberben kezdtek el felpörögni az események, amikor kiderült, hogy a GeoAkku tanulmányt ír az MVM megbízásából, a vállalat hidrogéntárolási technológiájának a bemutatása volt a fókusz. A projekt sikeres volt, a cég szerint az MVM jelenleg is vizsgálja a technológia illeszthetőségét a saját infrastruktúrájába, például a Mátrai Erőmű Hidro1 elnevezésű gázturbinás projektje esetében.
A vállalat hivatalos weboldala szerint a GeoAkku egy nyomásalapú energiatárolási rendszer, amely a gravitáció, a víznyomás és a hidrogén sűrítésének kombinációjával teszi lehetővé a megtermelt, de fel nem használt villamos energia hosszú távú eltárolását. A rendszer előnye többek között, hogy nem használ kritikus nyersanyagnak (CRM) számító, és egyben jelentősen környezetkárosító ritkaföldfémeket vagy lítiumot, továbbá skálázható (kis kapacitástól több GWh-ig bővíthető).
Az Épduffer részvényei nagyot emelkedtek idén, ma nem mozdult az árfolyam a hírre.
