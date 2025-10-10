Döntött a kormány: 90 motorvonatra kap pénzt a MÁV

A kormány arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére - közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A miniszter bejegyzésében azt írta, a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített neki abban, hogy újabb forrásokat tudjon kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.

Az elmúlt évben fürkészeket küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket. Sikerrel jártak. Van több jó ajánlatunk!

- írta a miniszter.

Hozzátette: előterjesztésére a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére. "Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk" - írta Lázár János. A miniszter megosztotta Hegyi Zsoltnak, a MÁV-csoport vezérigazgatójának közösségi oldalán pénteken közzétett bejegyzését. Ebben a vezérigazgató arról írt, a MÁV-csoport az uniós források átmeneti hiánya ellenére is arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek lehetővé teszik mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását. Mint írta, az új bérletekre épülő tarifareformmal először olcsóbbá tették az utazást, az újabb intézkedésekkel pedig az a céljuk, hogy fokozatosan jobbá is tegyék.

A további intézkedéseknek része a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szerzünk be - írta. Hozzátette: ez a program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével. Közölte: pénteken 93 darab használt, de korszerű regionális villamos motorvonat beszerzése és teljeskörű karbantartása tárgyában indítottak eljárásokat.

