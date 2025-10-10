Döntött a kormány: 90 motorvonatra kap pénzt a MÁV

A miniszter bejegyzésében azt írta, a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített neki abban, hogy újabb forrásokat tudjon kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.
Az elmúlt évben fürkészeket küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket. Sikerrel jártak. Van több jó ajánlatunk!
- írta a miniszter.
Hozzátette: előterjesztésére a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére. "Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk" - írta Lázár János. A miniszter megosztotta Hegyi Zsoltnak, a MÁV-csoport vezérigazgatójának közösségi oldalán pénteken közzétett bejegyzését. Ebben a vezérigazgató arról írt, a MÁV-csoport az uniós források átmeneti hiánya ellenére is arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek lehetővé teszik mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását. Mint írta, az új bérletekre épülő tarifareformmal először olcsóbbá tették az utazást, az újabb intézkedésekkel pedig az a céljuk, hogy fokozatosan jobbá is tegyék.
A további intézkedéseknek része a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szerzünk be - írta. Hozzátette: ez a program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével. Közölte: pénteken 93 darab használt, de korszerű regionális villamos motorvonat beszerzése és teljeskörű karbantartása tárgyában indítottak eljárásokat.
Címlapkép forrása: Â© 2014 Leisa Tyler
Megpecsételődött a magyar nehézipar egyik legnagyobb vállalatának sorsa
Nem látszik kiút a bajba jutott magyar vállalatnak.
Olyasmire készülnek a világ legnagyobb bankjai, ami miatt izgulhatnak a kriptósok
Nagyon komoly tervről rántották le a leplet.
Bármikor áram nélkül maradhat 60 millió ember Európában
Már hirtelen ingadozásokat mértek a rendszerben.
Bedőlhet a legendás magyar járműgyártó cég, a kormány lép közbe
Még a magyar kormány megpróbálja egy reorganizációs eljárással menteni a céget.
Az olajár is beszakadt az újabb vámháborús fenyegetésre
Idegesek a befektetők.
A CIA az évszázad akcióját hajtotta végre a Kremlben, nagyon aggódhat Putyin
Olyan amerikai titkosszolgálati művelett bukott ki, ami alapjaiban írhatta át a háború alakulását.
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.