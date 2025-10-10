Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal

A diszkont légitársaság 150-200 alkalmazottat – köztük pilótákat, légiutas-kísérőket és irodai dolgozókat – kíván megtartani,
attól függően, hogyan alakul az áthelyezési folyamat – nyilatkozta Marion Geoffroy, a vállalat humánerőforrás igazgatója egy lisszaboni légiközlekedési konferencián.
Magyarországra, Lengyelországba vagy Romániába helyezzük át őket
– mondta Geoffroy.
Azok az alkalmazottak, akiket nem helyeznek át, vízumkorlátozások miatt nem tudnak váltani. A Wizz Air az Egyesült Arab Emírségekben működő légitársaságokkal együttműködve segíti elhelyezkedésüket. "Sok embernek ajánlottak már állást helyi légitársaságok. Senki nem marad munka nélkül" – tette hozzá a HR-vezető.
A Wizz Air az elmúlt hónapban függesztette fel abu-dzabi működését a költségek csökkentése érdekében, miközben hajtóműproblémákkal, geopolitikai kihívásokkal és a régió szabályozási korlátaival küzd. A légitársaság nehezen kezeli a növekvő költségeket, miközben továbbra is kénytelen földön tartani Airbus gépeket a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái miatt. Geoffroy szerint azonban a helyzet javul, és a vállalat arra számít, hogy 2027-re véget érnek a kényszerű leállások.
A Wizz Air most újra a közép- és kelet-európai piacára összpontosít, legutóbb a szlovákiai Pozsonyban nyitott bázist.
Címlapkép forrása: Forrás: Földházi Árpád WizzAir
