Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal

A diszkont légitársaság 150-200 alkalmazottat – köztük pilótákat, légiutas-kísérőket és irodai dolgozókat – kíván megtartani,

attól függően, hogyan alakul az áthelyezési folyamat – nyilatkozta Marion Geoffroy, a vállalat humánerőforrás igazgatója egy lisszaboni légiközlekedési konferencián.

Magyarországra, Lengyelországba vagy Romániába helyezzük át őket

– mondta Geoffroy.

Azok az alkalmazottak, akiket nem helyeznek át, vízumkorlátozások miatt nem tudnak váltani. A Wizz Air az Egyesült Arab Emírségekben működő légitársaságokkal együttműködve segíti elhelyezkedésüket. "Sok embernek ajánlottak már állást helyi légitársaságok. Senki nem marad munka nélkül" – tette hozzá a HR-vezető.

A Wizz Air az elmúlt hónapban függesztette fel abu-dzabi működését a költségek csökkentése érdekében, miközben hajtóműproblémákkal, geopolitikai kihívásokkal és a régió szabályozási korlátaival küzd. A légitársaság nehezen kezeli a növekvő költségeket, miközben továbbra is kénytelen földön tartani Airbus gépeket a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái miatt. Geoffroy szerint azonban a helyzet javul, és a vállalat arra számít, hogy 2027-re véget érnek a kényszerű leállások.

A Wizz Air most újra a közép- és kelet-európai piacára összpontosít, legutóbb a szlovákiai Pozsonyban nyitott bázist.

Címlapkép forrása: Forrás: Földházi Árpád WizzAir