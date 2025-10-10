Egyetlen mondattal lenullázta az S&P 500 heti nyereségét Donald Trump

A pénteki zárásra erős eladási hullám söpört végig a Wall Streeten: a Dow Jones 878 ponttal, 1,9 százalékkal esett, az S&P 500 2,4 százalékot, a Nasdaq pedig 3,2 százalékot veszített értékéből.

A zuhanást Donald Trump Kínának címzett vámfenyegetései váltották ki, amelyek után a volatilitási index 22 pont fölé ugrott, jelezve, hogy a befektetők tömegesen vásárolnak opciós fedezetet további esésre számítva.

A legnagyobb vesztesek közé a technológiai részvények kerültek: az Nvidia több mint 3, az AMD 6, a Tesla pedig 4 százalékot gyengült.

Az amerikai nyersolaj ára is esett a kereslet csökkenésétől való félelmek miatt.

A pénteki lejtmenet lenullázta az S&P 500 heti nyereségét, a főbb indexek pedig egyaránt több mint 1–2 százalékos heti mínuszban zártak.