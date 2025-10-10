  • Megjelenítés
Egyetlen mondattal lenullázta az S&P 500 heti nyereségét Donald Trump
Egyetlen mondattal lenullázta az S&P 500 heti nyereségét Donald Trump

Portfolio
Csökkenéssel zártak csütörtökön az irányadó amerikai indexek és az ázsiai tőzsdéken is rossz volt a hangulat reggel, egyedül a chipgyártók emelkedtek ki a dél-koreai piacon, a Samsung új csúcsra ment. Az európai tőzsdéken mérsékelt elmozdulások voltak napközben, aztán a pénteki kereskedés végén gyorsan lerántották az indexeket, miután Donald Trump jelentős vámemeléseket helyezett kilátásba a kínai termékekre miután az ázsiai ország szigorítaná a ritkaföldfémek kivitelét. A hírre azonnal lefordultak az amerikai indexek is, zárásig pedig az egész heti nyereségük eltűnt.
Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Egy egész hétnyi nyereség tűnt el néhány óra alatt

A pénteki zárásra erős eladási hullám söpört végig a Wall Streeten: a Dow Jones 878 ponttal, 1,9 százalékkal esett, az S&P 500 2,4 százalékot, a Nasdaq pedig 3,2 százalékot veszített értékéből.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A zuhanást Donald Trump Kínának címzett vámfenyegetései váltották ki, amelyek után a volatilitási index 22 pont fölé ugrott, jelezve, hogy a befektetők tömegesen vásárolnak opciós fedezetet további esésre számítva.

A legnagyobb vesztesek közé a technológiai részvények kerültek: az Nvidia több mint 3, az AMD 6, a Tesla pedig 4 százalékot gyengült.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az amerikai nyersolaj ára is esett a kereslet csökkenésétől való félelmek miatt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A pénteki lejtmenet lenullázta az S&P 500 heti nyereségét, a főbb indexek pedig egyaránt több mint 1–2 százalékos heti mínuszban zártak.

A kötvénypiacok is megérezték Trumpot

Az amerikai államkötvények hosszú oldala szeptember közepe óta nem látott szintre süllyedt, miután Trump a Truth Social platformon hosszú nyilatkozatban vádolta Kínát azzal, hogy akadályozza a ritkaföldfémek kereskedelmét. Az elnök kijelentése részvénypiaci eladási hullámot indított el, és kilendítette a hozamokat a korábbi szűk sávjukból.

A 10 éves amerikai államkötvény hozama 9,1 bázisponttal 4,057%-ra csökkent, míg a 30 éves kötvény hozama 9,6 bázisponttal 4,637%-ra esett, ami szeptember 5. óta a legalacsonyabb szint.

A kétéves kötvény hozama, amely általában a kamatvárakozásokkal mozog együtt, 7,5 bázisponttal 3,512%-ra csökkent.

Közel a vége, de egyre nagyobb a mínusz

Zárás előtt fél órával még mindig meredek esésben az amerikai tőzsdeindexek Donald Trump újabb vámfenyegetései után, amelyekben Kínát a ritkaföldfém-export korlátozása miatt „ellenséges magatartással” vádolta.

A Dow Jones 735 ponttal, 1,6 százalékkal esik, ami június óta a legnagyobb napi visszaesés, az S&P 500 2,2 százalékkal, a Nasdaq pedig 2,9 százalékkal gyengül.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Egyre mélyebb a vörös

Az amerikai tőzsdék egyre mélyebbre mennek: a Dow Jones 1,4 százalékkal, 649 ponttal gyengül, ami április óta nem látott napon belüli esés az indexnél.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 2 százalékot veszített eddig, míg a Nasdaq 2,7 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A kereskedés korábbi szakaszában még emelkedés volt, a Nasdaq új történelmi napon belüli csúcsot is elért, mielőtt az árfolyamok visszafordultak a trumpi bejelentés hatására.

Még a félelemindex is bejelzett

Az amerikai tőzsdék jelentősen estek pénteken Donald Trump vámemelési fenyegetései után: a Dow Jones 560 ponttal, 1,2 százalékkal, az S&P 500 1,7 százalékkal, a Nasdaq pedig 2,3 százalékkal csökkent, miután korábban történelmi csúcsot ért el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A piaci volatilitás mérője, a VIX index több mint 28 százalékkal ugrott 21 pont fölé, elérve a június óta nem látott szinteket.

Még tart a mészárlás Trump bejelentése után

Az amerikai részvénypiacok még mindig jelentős esésben vannak, miután Donald Trump újabb vámemelésekkel fenyegette meg Kínát. A Dow Jones 1 százalékkal, 449 ponttal gyengül, az S&P 500 1,4, a technológiai részvényekre érzékeny Nasdaq pedig 2 százalékos mínuszban jár.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Nasdaq korábban még új történelmi csúcsot is elért, de a kereskedés hirtelen irányt váltott: az amerikai–kínai feszültségre legérzékenyebb technológiai papírok vezetik az eladási hullámot.

Az Nvidia több mint 1 százalékot, az AMD több mint 5 százalékot, a Tesla pedig közel 3 százalékot veszített értékéből edeg.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Eközben az amerikai nyersolajár is csökken, mivel a befektetők attól tartanak, hogy az újabb vámháború a keresletet is visszavetheti.

A mindent meghatározó döntés
Újraindult a Fed kamatcsökkentési ciklusa, ami alapjaiban formálhatja át a globális piacokat – de vajon mit üzennek a kötvény- és devizapiacok? Hogyan reagál erre az MNB, és milyen hatása lehet mindennek a magyar gazdaságra és a költségvetési kilátásokra? Ezekről és a 2026-ig tartó befektetői sztorikról lesz szó a Signature Klub következő, exkluzív eseményén.
Információ és jelentkezés
7,7 milliárd eurós bombát dobott le Európa legnagyobb vegyipari cége, felfordulás jöhet a piacon

Európa legnagyobb vegyipari gyártója, a BASF eladta festék- és bevonatüzletágának többségét az amerikai Carlyle alapnak, amely mögött a Katari Befektetési Hatóság is megjelent. A lépés illeszkedik a vállalat átalakítási stratégiájába, amely a fő vegyipari tevékenységekre és a hosszú távú nyereségesség növelésére koncentrál – adta hírül a Handelsblatt.

Tovább a cikkhez
7,7 milliárd eurós bombát dobott le Európa legnagyobb vegyipari cége, felfordulás jöhet a piacon
Azonnal beszakadtak az indexek, azóta sem térnek magukhoz

A Dow Jones most közel 600 pontos mínuszban van, így 1,2%-kal áll csütörtöki záróértéke alatt, az S&P-500 1,35%-kal, míg a Nasdaq 2%-kal esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Persze nem mindenhol ilyen rossz a hangulat, a CNBC azt emelte ki, hogy az amerikai-kínai üzengetés nyertesei a ritka földfémeket bányászó vállalatok, melyek kilőttek. Az MP Materials árfolyama 15%-ot ugrott, az USA Rare Earth 19%-ot erősödött, az Energy Fuel és a NioCorp Developments árfolyama is több mint 10%-ot szárnyalt.

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Az európai tőzsdék pénteken eséssel zártak, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámemelésekkel fenyegette meg Kínát.

Tovább a cikkhez
Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz
Trump fenyegetésére esik Amerika

Kezdetben jól indult a nap az amerikai részvénypiacokon, majd hirtelen fordult a hangulat akkor, amikor Donald Trump jelentős vámemelésekkel fenyegette meg Kínát a ritka földfémek kivitelének korlátozása miatt. A Dow Jones index most 0,3%-os mínuszban van, az S&P-500 0,7%-kal, míg a Nasdaq 0,8%-kal jár csütörtöki záróértéke alatt.

Szépen zárta a hetet a magyar tőzsde

Jó hangulat volt ma a magyar tőzsdén, több blue chip árfolyama jelentősen emelkedett a mai kereskedésben.

Tovább a cikkhez
Szépen zárta a hetet a magyar tőzsde
Kitörésben az olcsó magyar részvény - Itt a tökéletes beszálló?

Ugyan világverők között van a magyar tőzsde, de az idei évben határozottan voltak olyan hazai részvények, melyek kimaradtak a nagy raliból. Ma pont egy ilyen magyar részvénnyel fogunk foglalkozni, amely ráadásul több szempontból is izgalmas, olcsó, emellett pedig nagy felértéeklődési potenciállal is rendelkezik. Ráadásul a nagy rali még csak most kezdődhet. Nézzük is meg, hogy melyik ez a magyar részvény.

Tovább a cikkhez
Kitörésben az olcsó magyar részvény - Itt a tökéletes beszálló?
Pluszos nyitás Amerikában

Emelkedéssel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék,

a Dow 0,5 százalékot, a Nasdaq 0,2 százalékot, az S&P 500 0,3 százalékot erősödött.

Az amerikai kormányzati leállás tizedik napjába léptünk, így makroadatok hiányában nem találnak kapaszkodót a befektetők. Közben lassan a negyedéves vállalati gyorsjelentések felé fordulnak a befektetők, a héten már jelentett a Delta Air Lines és a PepsiCo, amelyek inkább pozitív jelzésekkel szolgáltak a fogyasztói kereslet szempontjából.

Nagy forgalommal emelkedik a Telekom

A Telekom árfolyama nagy forgalommal emelkedik ma, már 2,4 százalékos pluszban állnak a papírok és több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát részvények ma, amivel éppencsak lemarad az OTP mögött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Ugrik az Opus

Nagy emelkedésben vannak az Opus részvényei ma, 4 százalékos pluszban van az árfolyam, bár a forgalom alacsony, jóval az átlag alatti. Friss hír nincs a céggel kapcsolatban, de jelenleg is zajló programján keresztül folyamatosan veszi a saját részvényeit a tőzsdén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal

A Wizz Air a bezáró abu-dzabi bázisáról az érintett 450 munkavállaló közel felét kelet-európai központjaiba helyezi át - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal
Berobbant az év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija – 50 százalékos szárnyalás egy hónap alatt!

A mostani, izgalmakkal teli részvénypiaci környezetben pillanatok alatt fordulhat a hangulat – egy rossz döntés komoly veszteséget hozhat, de aki jól időzít, az akár rövid idő alatt is nagyot kaszálhat. Most éppen egy ilyen sikersztorit hoztunk: egy részvény, amellyel még szeptember közepén foglalkoztunk, az elemzés megírása óta már közel 50 százalékos hozamot ért el! A kérdés, ami most mindenkit foglalkoztat: mit érdemes tenni ezután – tartani, realizálni, vagy rávenni még többet? És ha ez nem lenne elég: olyan jelzést küldött most a grafikon, ami akár jelentős mozgásokat indíthat el az árfolyamban.

Tovább a cikkhez
Berobbant az év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija – 50 százalékos szárnyalás egy hónap alatt!
Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen

A Qualcomm részvényei nyomás alá kerültek, miután a kínai hatóságok bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak az amerikai technológiai óriás egyik felvásárlási ügyében - közölte a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen
Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben

Kis mozgások vannak az európai tőzsdéken pénteken a kereskedési idő felénél, és a BUX sem mutat markánsabb elmozdulást. A blue chipek közül csak az OTP esik, a Magyar Telekom papírjaiban pedig szokatlanul nagy a forgalom.

Tovább a cikkhez
Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben
Kis esésben Európa

Kis mínuszba fordultak az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 0,1 százalékot, a DAX 0,2 százalékot, az FTSE-100 szintén 0,1 százalékot esett, míg a CAC-40 0,1 százalékot emelkedett.

Megosztás

Cukorgyártó cég használná az Épduffer energiatárolási technológiáját

Az Épduffer energiatárolással foglalkozó leányvállalata, a GeoAkku megbeszélésekbe kezdett a Hungrana Kft.-vel a technológia alkalmazásáról – derül ki a cég közleményéből.

Tovább a cikkhez
Cukorgyártó cég használná az Épduffer energiatárolási technológiáját
Rákaptak a Volkswagen elektromos autóira, megugrottak az eladások

A Volkswagen Csoport 1%-os növekedést ért el a harmadik negyedévi globális értékesítésben, miközben az elektromos járművek eladása jelentősen nőtt Európában és Észak-Amerikában, de nagyot esett Kínában.

Tovább a cikkhez
Rákaptak a Volkswagen elektromos autóira, megugrottak az eladások
Lezárt egy akvizíciót a Delta Group

Lezárta a Robotizálunk Kft. 51 százalékos részesedésének megvásárlását a Delta Group – olvasható a társaság BÉT-en publikált közleményében. A cég hozzátette, hogy a felvásárlás jól illeszkedik az akvizíciós stratégiába és cél a jövedelmezőség javítása, a szinergikus lehetőségek kihasználása, a rugalmasság erősítése és a cégcsoporton belüli digitalizációs kompetencia biztosítása.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megúszta a nagy leállást a Lufthansa, de még nem múlt el a veszély

A Lufthansa folytatja a tárgyalásokat a német pilóták szakszervezetével a nyugdíjvitáról, egyelőre elkerülve a lehetséges sztrájkot a csoport legnagyobb légitársaságánál.

Tovább a cikkhez
Megúszta a nagy leállást a Lufthansa, de még nem múlt el a veszély
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába

Stratégiai céljainak megfelelően tovább erősít a gépjárműkiskereskedelem terén az AutoWallis, miután megállapodott a Lexus értékesítéséről. A cég Győrben nyitotta meg első Lexus szalonját, így harmincra bővült a társaság által képviselt márkák száma.

Tovább a cikkhez
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába
Bizonytalanaság Európában

Vegyes mozgások látszanak a nyitást követően az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 tegnapi záróértékén áll, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, míg az FTSE-100 0,1 százalékot esett. A CAC-40 0,2 százalékkal menetelt felfelé, a befektetők a franciaországi belpolitikai helyzetre fókuszálnak, a várakozások szerint ugyanis Emmanuel Macron hamarosan bejelenti az új miniszterelnököt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az európai tőzsdéken a főbb szektorok közül emelkednek a bankok és az autóipari részvények, jól teljesít a Stellantis, miután a társaság arról számolt be, hogy 13 százalékkal nőttek az eladásai a harmadik negyedévben. Gyengélkednek viszont a gyógyszergyártók, 1 százalékos eséssel nyitott az AstraZeneca és a Novo Nordisk is.

Emelkedéssel indítja a napot a BUX

Az európai tőzsdéken vegyes elmozdulásokkal indul a nap, a magyar piacon kis emelkedéssel kezd a BUX, miután mind a négy blue chip pluszban nyit.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel indítja a napot a BUX
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést

Michael Barr, a Federal Reserve kormányzója szerint a jegybanknak óvatosan kell eljárnia a további kamatcsökkentéseknél, mivel a vámok újabb inflációs hullámot indíthatnak el. Barr úgy véli, a gazdasági bizonytalanság közepette a Fed-nek több adatot kell gyűjtenie, mielőtt újabb lépéseket tenne.

Tovább a cikkhez
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.

Tovább a cikkhez
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve

A Klarna vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban fogja átalakítani a szellemi munkát, amire a társadalom még nincs felkészülve - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták

A hat legnagyobb amerikai bank várhatóan növekvő harmadik negyedéves eredményekről fog számot adni a jövő héten, ami elsősorban a befektetési banki tevékenység fellendülésének lesz köszönhető - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták
Tovább vette saját részvényeit az Opus

Tovább vásárolja saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-visszavásárlási programja keretében, tegnap a tőzsdei kereskedésben 53 840 darab részvényt vett 538,7 forintos átlagáron, aminek összértéke 29 millió forint. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43,6 millió darab, csoportszinten összesen 162 millió darab (23,20%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdék többnyire esnek, a Nikkei 1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll.
  • A dél-koreai tőzsde a közel egyhetes kereskedési szünnap után kinyitott és a chipgyártók, mint a Samsung és az SK Hynix új csúcsra mentek, a két részvény 6, illetve 10 százalékot emelkedett. A papírokat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hype hajtja, amit még az OpenAI és az AMD között a hét elején bejelentett megállapodás fűt.
  • Az európai tőzsdéken kis elmozdulások várhatók, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC és az FTSE-100 stagnálással kezdheti a hét utolsó kereskedési napját.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a Michigan-i Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe érkezik. Az utóbbi időben sokat romlott az amerikai fogyasztók helyzetértékelése. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a fogyasztás tartja felszínen az amerikai gazdaságot, de ha tovább romlik a bizalom, akkor ez sem tarthat sokáig.

Este pedig érkezik az S&P Global hitelminősítése Magyarországról.

A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítik az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 53,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 358,42 -0,5% -0,3% 1,4% 9,0% 9,0% 62,2%
S&P 500 6 735,11 -0,3% 0,3% 3,4% 14,5% 16,3% 93,7%
Nasdaq 25 098,18 -0,2% 0,8% 5,3% 19,4% 23,8% 114,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 580,44 1,8% 8,1% 11,8% 21,8% 23,7% 105,7%
Hang Seng 26 752,59 -0,3% -2,0% 3,1% 33,4% 29,6% 10,9%
CSI 300 4 709,48 1,5% 1,5% 6,2% 19,7% 19,0% 0,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 611,25 0,1% 0,8% 3,8% 23,6% 27,8% 88,6%
CAC 8 041,36 -0,2% -0,2% 3,8% 9,0% 6,4% 62,6%
FTSE 9 509,4 -0,4% 0,9% 2,9% 16,4% 15,4% 58,1%
FTSE MIB 42 791,6 -1,6% -0,7% 1,9% 25,2% 26,1% 118,4%
IBEX 15 584,8 -0,6% 0,6% 3,7% 34,4% 32,7% 124,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 386,5 -0,4% 1,7% -1,2% 27,8% 37,0% 201,2%
ATX 4 731,83 0,6% 0,5% 1,6% 29,2% 31,0% 113,7%
PX 2 361,68 0,1% 0,1% 3,5% 34,2% 48,8% 170,7%
Magyar blue chipek              
OTP 29 670 -1,1% 3,1% -0,1% 36,8% 59,5% 200,6%
Mol 2 754 -0,4% -0,7% -4,7% 0,9% 3,8% 64,9%
Richter 10 410 1,2% 3,6% 0,1% 0,1% -7,1% 55,8%
Magyar Telekom 1 772 -1,6% -2,6% -4,4% 39,1% 71,0% 389,5%
Nyersanyagok              
WTI 62,36 -1,6% 1,8% -1,0% -13,9% -15,6% 54,2%
Brent 66,31 0,0% 3,4% -0,2% -11,3% -13,5% 54,4%
Arany 4 026,03 -0,3% 5,0% 10,7% 53,4% 53,9% 109,0%
Devizák              
EURHUF 391,3500 0,0% 0,5% -0,5% -4,9% -1,9% 9,8%
USDHUF 337,9096 0,3% 1,6% 0,8% -14,9% -7,2% 12,0%
GBPHUF 450,1350 -0,2% 0,8% -0,9% -9,5% -5,6% 14,6%
EURUSD 1,1582 -0,3% -1,1% -1,3% 11,8% 5,8% -2,0%
USDJPY 152,5150 0,0% 3,5% 3,7% -3,0% 2,3% 44,3%
GBPUSD 1,3333 -0,7% -0,7% -1,5% 6,5% 2,0% 2,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 121 695 -1,3% 0,9% 9,1% 28,9% 100,9% 1 001,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,3% 1,4% 1,5% -9,8% 1,5% 432,2%
10 éves német állampapírhozam 2,66 1,0% 0,2% 1,6% 12,7% 18,0% -600,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,0% 0,0% -3,8% 3,8% 7,2% 206,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

5 dolog, amitől rettegnek a profik

Zuhan a Porsche árfolyama - Kikerül a DAX indexből

Történelmi kilengések az amerikai kötvénypiacon: pánik tört ki 29 ezer milliárd dollár sorsa körül

Címlapkép forrása: xPACIFICA

Válaszúthoz közeledik a mesterséges intelligencia, sokan az összeomlástól tartanak

A mesterséges intelligencia napjaink egyik legfontosabb és legnagyobb hatású technológiai trendje: iparágakat formál át, új üzleti modelleket szül, és hosszú távon valódi termelékenységi ugrást ígér. Viszont egyre aggasztóbbá válik az a mindent elsöprő lelkesedés, ami köré épült. A tőzsdéken és a kockázati tőkepiacon egyre inkább a hype, nem pedig a fundamentumok vezetik az árazásokat: az AI-cégek értékeltségei történelmi szinteken járnak, a befektetők pedig versenyt futnak azért, hogy ne maradjanak le a következő nagy dobásról. A hype olyan mértékű, hogy már a piac legbefolyásosabb szereplői - Sam Altman, Jeff Bezos vagy épp a Bank of England - is lufiról beszélnek. De vajon meddig lehet ezt még fújni, és mi történik, ha a narratíva egyszer meginog?

Tovább a cikkhez
Válaszúthoz közeledik a mesterséges intelligencia, sokan az összeomlástól tartanak
Elfáradtak a részvénypiacok, történelmi csúcson az ezüst

A korábbi napok emelkedése után mára elfogyott a lendület a tőzsdéken, az európai piacokon a kezdeti emelkedés után kisebb esés látható, és az amerikai piacok is mínuszban vannak. A magyar piac is gyengélkedett, mínuszban zárt a BUX. Gazdasági események szempontjából az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos potenciális fejleményekre, valamint Jerome Powell Fed-elnök beszédére ajánlott figyelni.

Tovább a cikkhez
Elfáradtak a részvénypiacok, történelmi csúcson az ezüst

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

