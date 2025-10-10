Egyetlen mondattal lenullázta az S&P 500 heti nyereségét Donald Trump

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Egy egész hétnyi nyereség tűnt el néhány óra alatt
A pénteki zárásra erős eladási hullám söpört végig a Wall Streeten: a Dow Jones 878 ponttal, 1,9 százalékkal esett, az S&P 500 2,4 százalékot, a Nasdaq pedig 3,2 százalékot veszített értékéből.
A zuhanást Donald Trump Kínának címzett vámfenyegetései váltották ki, amelyek után a volatilitási index 22 pont fölé ugrott, jelezve, hogy a befektetők tömegesen vásárolnak opciós fedezetet további esésre számítva.
A legnagyobb vesztesek közé a technológiai részvények kerültek: az Nvidia több mint 3, az AMD 6, a Tesla pedig 4 százalékot gyengült.
Az amerikai nyersolaj ára is esett a kereslet csökkenésétől való félelmek miatt.
A pénteki lejtmenet lenullázta az S&P 500 heti nyereségét, a főbb indexek pedig egyaránt több mint 1–2 százalékos heti mínuszban zártak.
A kötvénypiacok is megérezték Trumpot
Az amerikai államkötvények hosszú oldala szeptember közepe óta nem látott szintre süllyedt, miután Trump a Truth Social platformon hosszú nyilatkozatban vádolta Kínát azzal, hogy akadályozza a ritkaföldfémek kereskedelmét. Az elnök kijelentése részvénypiaci eladási hullámot indított el, és kilendítette a hozamokat a korábbi szűk sávjukból.
A 10 éves amerikai államkötvény hozama 9,1 bázisponttal 4,057%-ra csökkent, míg a 30 éves kötvény hozama 9,6 bázisponttal 4,637%-ra esett, ami szeptember 5. óta a legalacsonyabb szint.
A kétéves kötvény hozama, amely általában a kamatvárakozásokkal mozog együtt, 7,5 bázisponttal 3,512%-ra csökkent.
Közel a vége, de egyre nagyobb a mínusz
Zárás előtt fél órával még mindig meredek esésben az amerikai tőzsdeindexek Donald Trump újabb vámfenyegetései után, amelyekben Kínát a ritkaföldfém-export korlátozása miatt „ellenséges magatartással” vádolta.
A Dow Jones 735 ponttal, 1,6 százalékkal esik, ami június óta a legnagyobb napi visszaesés, az S&P 500 2,2 százalékkal, a Nasdaq pedig 2,9 százalékkal gyengül.
Egyre mélyebb a vörös
Az amerikai tőzsdék egyre mélyebbre mennek: a Dow Jones 1,4 százalékkal, 649 ponttal gyengül, ami április óta nem látott napon belüli esés az indexnél.
Az S&P 500 2 százalékot veszített eddig, míg a Nasdaq 2,7 százalékos mínuszban van.
A kereskedés korábbi szakaszában még emelkedés volt, a Nasdaq új történelmi napon belüli csúcsot is elért, mielőtt az árfolyamok visszafordultak a trumpi bejelentés hatására.
Még a félelemindex is bejelzett
Az amerikai tőzsdék jelentősen estek pénteken Donald Trump vámemelési fenyegetései után: a Dow Jones 560 ponttal, 1,2 százalékkal, az S&P 500 1,7 százalékkal, a Nasdaq pedig 2,3 százalékkal csökkent, miután korábban történelmi csúcsot ért el.
A piaci volatilitás mérője, a VIX index több mint 28 százalékkal ugrott 21 pont fölé, elérve a június óta nem látott szinteket.
Még tart a mészárlás Trump bejelentése után
Az amerikai részvénypiacok még mindig jelentős esésben vannak, miután Donald Trump újabb vámemelésekkel fenyegette meg Kínát. A Dow Jones 1 százalékkal, 449 ponttal gyengül, az S&P 500 1,4, a technológiai részvényekre érzékeny Nasdaq pedig 2 százalékos mínuszban jár.
A Nasdaq korábban még új történelmi csúcsot is elért, de a kereskedés hirtelen irányt váltott: az amerikai–kínai feszültségre legérzékenyebb technológiai papírok vezetik az eladási hullámot.
Az Nvidia több mint 1 százalékot, az AMD több mint 5 százalékot, a Tesla pedig közel 3 százalékot veszített értékéből edeg.
Eközben az amerikai nyersolajár is csökken, mivel a befektetők attól tartanak, hogy az újabb vámháború a keresletet is visszavetheti.
7,7 milliárd eurós bombát dobott le Európa legnagyobb vegyipari cége, felfordulás jöhet a piacon
Európa legnagyobb vegyipari gyártója, a BASF eladta festék- és bevonatüzletágának többségét az amerikai Carlyle alapnak, amely mögött a Katari Befektetési Hatóság is megjelent. A lépés illeszkedik a vállalat átalakítási stratégiájába, amely a fő vegyipari tevékenységekre és a hosszú távú nyereségesség növelésére koncentrál – adta hírül a Handelsblatt.
Azonnal beszakadtak az indexek, azóta sem térnek magukhoz
A Dow Jones most közel 600 pontos mínuszban van, így 1,2%-kal áll csütörtöki záróértéke alatt, az S&P-500 1,35%-kal, míg a Nasdaq 2%-kal esett.
Persze nem mindenhol ilyen rossz a hangulat, a CNBC azt emelte ki, hogy az amerikai-kínai üzengetés nyertesei a ritka földfémeket bányászó vállalatok, melyek kilőttek. Az MP Materials árfolyama 15%-ot ugrott, az USA Rare Earth 19%-ot erősödött, az Energy Fuel és a NioCorp Developments árfolyama is több mint 10%-ot szárnyalt.
Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz
Az európai tőzsdék pénteken eséssel zártak, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámemelésekkel fenyegette meg Kínát.
Trump fenyegetésére esik Amerika
Kezdetben jól indult a nap az amerikai részvénypiacokon, majd hirtelen fordult a hangulat akkor, amikor Donald Trump jelentős vámemelésekkel fenyegette meg Kínát a ritka földfémek kivitelének korlátozása miatt. A Dow Jones index most 0,3%-os mínuszban van, az S&P-500 0,7%-kal, míg a Nasdaq 0,8%-kal jár csütörtöki záróértéke alatt.
Szépen zárta a hetet a magyar tőzsde
Jó hangulat volt ma a magyar tőzsdén, több blue chip árfolyama jelentősen emelkedett a mai kereskedésben.
Kitörésben az olcsó magyar részvény - Itt a tökéletes beszálló?
Ugyan világverők között van a magyar tőzsde, de az idei évben határozottan voltak olyan hazai részvények, melyek kimaradtak a nagy raliból. Ma pont egy ilyen magyar részvénnyel fogunk foglalkozni, amely ráadásul több szempontból is izgalmas, olcsó, emellett pedig nagy felértéeklődési potenciállal is rendelkezik. Ráadásul a nagy rali még csak most kezdődhet. Nézzük is meg, hogy melyik ez a magyar részvény.
Pluszos nyitás Amerikában
Emelkedéssel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék,
a Dow 0,5 százalékot, a Nasdaq 0,2 százalékot, az S&P 500 0,3 százalékot erősödött.
Az amerikai kormányzati leállás tizedik napjába léptünk, így makroadatok hiányában nem találnak kapaszkodót a befektetők. Közben lassan a negyedéves vállalati gyorsjelentések felé fordulnak a befektetők, a héten már jelentett a Delta Air Lines és a PepsiCo, amelyek inkább pozitív jelzésekkel szolgáltak a fogyasztói kereslet szempontjából.
Nagy forgalommal emelkedik a Telekom
A Telekom árfolyama nagy forgalommal emelkedik ma, már 2,4 százalékos pluszban állnak a papírok és több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát részvények ma, amivel éppencsak lemarad az OTP mögött.
Ugrik az Opus
Nagy emelkedésben vannak az Opus részvényei ma, 4 százalékos pluszban van az árfolyam, bár a forgalom alacsony, jóval az átlag alatti. Friss hír nincs a céggel kapcsolatban, de jelenleg is zajló programján keresztül folyamatosan veszi a saját részvényeit a tőzsdén.
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal
A Wizz Air a bezáró abu-dzabi bázisáról az érintett 450 munkavállaló közel felét kelet-európai központjaiba helyezi át - írta meg a Bloomberg.
Berobbant az év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija – 50 százalékos szárnyalás egy hónap alatt!
A mostani, izgalmakkal teli részvénypiaci környezetben pillanatok alatt fordulhat a hangulat – egy rossz döntés komoly veszteséget hozhat, de aki jól időzít, az akár rövid idő alatt is nagyot kaszálhat. Most éppen egy ilyen sikersztorit hoztunk: egy részvény, amellyel még szeptember közepén foglalkoztunk, az elemzés megírása óta már közel 50 százalékos hozamot ért el! A kérdés, ami most mindenkit foglalkoztat: mit érdemes tenni ezután – tartani, realizálni, vagy rávenni még többet? És ha ez nem lenne elég: olyan jelzést küldött most a grafikon, ami akár jelentős mozgásokat indíthat el az árfolyamban.
Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen
A Qualcomm részvényei nyomás alá kerültek, miután a kínai hatóságok bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak az amerikai technológiai óriás egyik felvásárlási ügyében - közölte a Cnbc. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben
Kis mozgások vannak az európai tőzsdéken pénteken a kereskedési idő felénél, és a BUX sem mutat markánsabb elmozdulást. A blue chipek közül csak az OTP esik, a Magyar Telekom papírjaiban pedig szokatlanul nagy a forgalom.
Kis esésben Európa
Kis mínuszba fordultak az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 0,1 százalékot, a DAX 0,2 százalékot, az FTSE-100 szintén 0,1 százalékot esett, míg a CAC-40 0,1 százalékot emelkedett.
Cukorgyártó cég használná az Épduffer energiatárolási technológiáját
Az Épduffer energiatárolással foglalkozó leányvállalata, a GeoAkku megbeszélésekbe kezdett a Hungrana Kft.-vel a technológia alkalmazásáról – derül ki a cég közleményéből.
Rákaptak a Volkswagen elektromos autóira, megugrottak az eladások
A Volkswagen Csoport 1%-os növekedést ért el a harmadik negyedévi globális értékesítésben, miközben az elektromos járművek eladása jelentősen nőtt Európában és Észak-Amerikában, de nagyot esett Kínában.
Lezárt egy akvizíciót a Delta Group
Lezárta a Robotizálunk Kft. 51 százalékos részesedésének megvásárlását a Delta Group – olvasható a társaság BÉT-en publikált közleményében. A cég hozzátette, hogy a felvásárlás jól illeszkedik az akvizíciós stratégiába és cél a jövedelmezőség javítása, a szinergikus lehetőségek kihasználása, a rugalmasság erősítése és a cégcsoporton belüli digitalizációs kompetencia biztosítása.
Megúszta a nagy leállást a Lufthansa, de még nem múlt el a veszély
A Lufthansa folytatja a tárgyalásokat a német pilóták szakszervezetével a nyugdíjvitáról, egyelőre elkerülve a lehetséges sztrájkot a csoport legnagyobb légitársaságánál.
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába
Stratégiai céljainak megfelelően tovább erősít a gépjárműkiskereskedelem terén az AutoWallis, miután megállapodott a Lexus értékesítéséről. A cég Győrben nyitotta meg első Lexus szalonját, így harmincra bővült a társaság által képviselt márkák száma.
Bizonytalanaság Európában
Vegyes mozgások látszanak a nyitást követően az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 tegnapi záróértékén áll, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, míg az FTSE-100 0,1 százalékot esett. A CAC-40 0,2 százalékkal menetelt felfelé, a befektetők a franciaországi belpolitikai helyzetre fókuszálnak, a várakozások szerint ugyanis Emmanuel Macron hamarosan bejelenti az új miniszterelnököt.
Az európai tőzsdéken a főbb szektorok közül emelkednek a bankok és az autóipari részvények, jól teljesít a Stellantis, miután a társaság arról számolt be, hogy 13 százalékkal nőttek az eladásai a harmadik negyedévben. Gyengélkednek viszont a gyógyszergyártók, 1 százalékos eséssel nyitott az AstraZeneca és a Novo Nordisk is.
Emelkedéssel indítja a napot a BUX
Az európai tőzsdéken vegyes elmozdulásokkal indul a nap, a magyar piacon kis emelkedéssel kezd a BUX, miután mind a négy blue chip pluszban nyit.
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést
Michael Barr, a Federal Reserve kormányzója szerint a jegybanknak óvatosan kell eljárnia a további kamatcsökkentéseknél, mivel a vámok újabb inflációs hullámot indíthatnak el. Barr úgy véli, a gazdasági bizonytalanság közepette a Fed-nek több adatot kell gyűjtenie, mielőtt újabb lépéseket tenne.
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat
A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
A Klarna vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban fogja átalakítani a szellemi munkát, amire a társadalom még nincs felkészülve - jelentette a Bloomberg. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták
A hat legnagyobb amerikai bank várhatóan növekvő harmadik negyedéves eredményekről fog számot adni a jövő héten, ami elsősorban a befektetési banki tevékenység fellendülésének lesz köszönhető - írja a Reuters.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vásárolja saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-visszavásárlási programja keretében, tegnap a tőzsdei kereskedésben 53 840 darab részvényt vett 538,7 forintos átlagáron, aminek összértéke 29 millió forint. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43,6 millió darab, csoportszinten összesen 162 millió darab (23,20%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdék többnyire esnek, a Nikkei 1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll.
- A dél-koreai tőzsde a közel egyhetes kereskedési szünnap után kinyitott és a chipgyártók, mint a Samsung és az SK Hynix új csúcsra mentek, a két részvény 6, illetve 10 százalékot emelkedett. A papírokat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hype hajtja, amit még az OpenAI és az AMD között a hét elején bejelentett megállapodás fűt.
- Az európai tőzsdéken kis elmozdulások várhatók, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC és az FTSE-100 stagnálással kezdheti a hét utolsó kereskedési napját.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a Michigan-i Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe érkezik. Az utóbbi időben sokat romlott az amerikai fogyasztók helyzetértékelése. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a fogyasztás tartja felszínen az amerikai gazdaságot, de ha tovább romlik a bizalom, akkor ez sem tarthat sokáig.
Este pedig érkezik az S&P Global hitelminősítése Magyarországról.
A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítik az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 53,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 358,42
|-0,5%
|-0,3%
|1,4%
|9,0%
|9,0%
|62,2%
|S&P 500
|6 735,11
|-0,3%
|0,3%
|3,4%
|14,5%
|16,3%
|93,7%
|Nasdaq
|25 098,18
|-0,2%
|0,8%
|5,3%
|19,4%
|23,8%
|114,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 580,44
|1,8%
|8,1%
|11,8%
|21,8%
|23,7%
|105,7%
|Hang Seng
|26 752,59
|-0,3%
|-2,0%
|3,1%
|33,4%
|29,6%
|10,9%
|CSI 300
|4 709,48
|1,5%
|1,5%
|6,2%
|19,7%
|19,0%
|0,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 611,25
|0,1%
|0,8%
|3,8%
|23,6%
|27,8%
|88,6%
|CAC
|8 041,36
|-0,2%
|-0,2%
|3,8%
|9,0%
|6,4%
|62,6%
|FTSE
|9 509,4
|-0,4%
|0,9%
|2,9%
|16,4%
|15,4%
|58,1%
|FTSE MIB
|42 791,6
|-1,6%
|-0,7%
|1,9%
|25,2%
|26,1%
|118,4%
|IBEX
|15 584,8
|-0,6%
|0,6%
|3,7%
|34,4%
|32,7%
|124,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 386,5
|-0,4%
|1,7%
|-1,2%
|27,8%
|37,0%
|201,2%
|ATX
|4 731,83
|0,6%
|0,5%
|1,6%
|29,2%
|31,0%
|113,7%
|PX
|2 361,68
|0,1%
|0,1%
|3,5%
|34,2%
|48,8%
|170,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 670
|-1,1%
|3,1%
|-0,1%
|36,8%
|59,5%
|200,6%
|Mol
|2 754
|-0,4%
|-0,7%
|-4,7%
|0,9%
|3,8%
|64,9%
|Richter
|10 410
|1,2%
|3,6%
|0,1%
|0,1%
|-7,1%
|55,8%
|Magyar Telekom
|1 772
|-1,6%
|-2,6%
|-4,4%
|39,1%
|71,0%
|389,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,36
|-1,6%
|1,8%
|-1,0%
|-13,9%
|-15,6%
|54,2%
|Brent
|66,31
|0,0%
|3,4%
|-0,2%
|-11,3%
|-13,5%
|54,4%
|Arany
|4 026,03
|-0,3%
|5,0%
|10,7%
|53,4%
|53,9%
|109,0%
|Devizák
|EURHUF
|391,3500
|0,0%
|0,5%
|-0,5%
|-4,9%
|-1,9%
|9,8%
|USDHUF
|337,9096
|0,3%
|1,6%
|0,8%
|-14,9%
|-7,2%
|12,0%
|GBPHUF
|450,1350
|-0,2%
|0,8%
|-0,9%
|-9,5%
|-5,6%
|14,6%
|EURUSD
|1,1582
|-0,3%
|-1,1%
|-1,3%
|11,8%
|5,8%
|-2,0%
|USDJPY
|152,5150
|0,0%
|3,5%
|3,7%
|-3,0%
|2,3%
|44,3%
|GBPUSD
|1,3333
|-0,7%
|-0,7%
|-1,5%
|6,5%
|2,0%
|2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|121 695
|-1,3%
|0,9%
|9,1%
|28,9%
|100,9%
|1 001,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,3%
|1,4%
|1,5%
|-9,8%
|1,5%
|432,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|1,0%
|0,2%
|1,6%
|12,7%
|18,0%
|-600,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|0,0%
|0,0%
|-3,8%
|3,8%
|7,2%
|206,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: xPACIFICA
