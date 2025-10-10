  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat a tőzsdéken, mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Elromlott a hangulat a tőzsdéken, mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Portfolio
Csökkenéssel zártak csütörtökön az irányadó amerikai indexek és az ázsiai tőzsdéken is rossz a hangulat, egyedül a chipgyártók emelkednek ki a dél-koreai piacon, a Samsung és az SK Hynix új csúcsra ment. Az európai tőzsdéken kis elmozdulásokkal kezdődhet a pénteki kereskedés, a mai adatok közül a délutáni amerikai fogyasztói bizalmi index lesz érdekes, magyar szempontból pedig az S&P estére várható hitelminősítése lesz érdekes.

Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve

Tovább a cikkhez
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták

A hat legnagyobb amerikai bank várhatóan növekvő harmadik negyedéves eredményekről fog számot adni a jövő héten, ami elsősorban a befektetési banki tevékenység fellendülésének lesz köszönhető - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták
Tovább vette saját részvényeit az Opus

Tovább vásárolja saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-visszavásárlási programja keretében, tegnap a tőzsdei kereskedésben 53 840 darab részvényt vett 538,7 forintos átlagáron, aminek összértéke 29 millió forint. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43,6 millió darab, csoportszinten összesen 162 millió darab (23,20%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdék többnyire esnek, a Nikkei 1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll.
  • A dél-koreai tőzsde a közel egyhetes kereskedési szünnap után kinyitott és a chipgyártók, mint a Samsung és az SK Hynix új csúcsra mentek, a két részvény 6, illetve 10 százalékot emelkedett. A papírokat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hype hajtja, amit még az OpenAI és az AMD között a hét elején bejelentett megállapodás fűt.
  • Az európai tőzsdéken kis elmozdulások várhatók, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC és az FTSE-100 stagnálással kezdheti a hét utolsó kereskedési napját.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a Michigan-i Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe érkezik. Az utóbbi időben sokat romlott az amerikai fogyasztók helyzetértékelése. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a fogyasztás tartja felszínen az amerikai gazdaságot, de ha tovább romlik a bizalom, akkor ez sem tarthat sokáig.

Este pedig érkezik az S&P Global hitelminősítése Magyarországról.

A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítik az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 53,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 358,42 -0,5% -0,3% 1,4% 9,0% 9,0% 62,2%
S&P 500 6 735,11 -0,3% 0,3% 3,4% 14,5% 16,3% 93,7%
Nasdaq 25 098,18 -0,2% 0,8% 5,3% 19,4% 23,8% 114,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 580,44 1,8% 8,1% 11,8% 21,8% 23,7% 105,7%
Hang Seng 26 752,59 -0,3% -2,0% 3,1% 33,4% 29,6% 10,9%
CSI 300 4 709,48 1,5% 1,5% 6,2% 19,7% 19,0% 0,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 611,25 0,1% 0,8% 3,8% 23,6% 27,8% 88,6%
CAC 8 041,36 -0,2% -0,2% 3,8% 9,0% 6,4% 62,6%
FTSE 9 509,4 -0,4% 0,9% 2,9% 16,4% 15,4% 58,1%
FTSE MIB 42 791,6 -1,6% -0,7% 1,9% 25,2% 26,1% 118,4%
IBEX 15 584,8 -0,6% 0,6% 3,7% 34,4% 32,7% 124,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 386,5 -0,4% 1,7% -1,2% 27,8% 37,0% 201,2%
ATX 4 731,83 0,6% 0,5% 1,6% 29,2% 31,0% 113,7%
PX 2 361,68 0,1% 0,1% 3,5% 34,2% 48,8% 170,7%
Magyar blue chipek              
OTP 29 670 -1,1% 3,1% -0,1% 36,8% 59,5% 200,6%
Mol 2 754 -0,4% -0,7% -4,7% 0,9% 3,8% 64,9%
Richter 10 410 1,2% 3,6% 0,1% 0,1% -7,1% 55,8%
Magyar Telekom 1 772 -1,6% -2,6% -4,4% 39,1% 71,0% 389,5%
Nyersanyagok              
WTI 62,36 -1,6% 1,8% -1,0% -13,9% -15,6% 54,2%
Brent 66,31 0,0% 3,4% -0,2% -11,3% -13,5% 54,4%
Arany 4 026,03 -0,3% 5,0% 10,7% 53,4% 53,9% 109,0%
Devizák              
EURHUF 391,3500 0,0% 0,5% -0,5% -4,9% -1,9% 9,8%
USDHUF 337,9096 0,3% 1,6% 0,8% -14,9% -7,2% 12,0%
GBPHUF 450,1350 -0,2% 0,8% -0,9% -9,5% -5,6% 14,6%
EURUSD 1,1582 -0,3% -1,1% -1,3% 11,8% 5,8% -2,0%
USDJPY 152,5150 0,0% 3,5% 3,7% -3,0% 2,3% 44,3%
GBPUSD 1,3333 -0,7% -0,7% -1,5% 6,5% 2,0% 2,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 121 695 -1,3% 0,9% 9,1% 28,9% 100,9% 1 001,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,3% 1,4% 1,5% -9,8% 1,5% 432,2%
10 éves német állampapírhozam 2,66 1,0% 0,2% 1,6% 12,7% 18,0% -600,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,0% 0,0% -3,8% 3,8% 7,2% 206,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Tovább a cikkhez
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Trader

Fórum

