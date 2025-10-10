Elromlott a hangulat a tőzsdéken, mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdék többnyire esnek, a Nikkei 1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll.

A dél-koreai tőzsde a közel egyhetes kereskedési szünnap után kinyitott és a chipgyártók, mint a Samsung és az SK Hynix új csúcsra mentek , a két részvény 6, illetve 10 százalékot emelkedett. A papírokat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hype hajtja, amit még az OpenAI és az AMD között a hét elején bejelentett megállapodás fűt.

Az európai tőzsdéken kis elmozdulások várhatók, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC és az FTSE-100 stagnálással kezdheti a hét utolsó kereskedési napját.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a Michigan-i Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe érkezik. Az utóbbi időben sokat romlott az amerikai fogyasztók helyzetértékelése. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a fogyasztás tartja felszínen az amerikai gazdaságot, de ha tovább romlik a bizalom, akkor ez sem tarthat sokáig.

Este pedig érkezik az S&P Global hitelminősítése Magyarországról.

A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítik az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 53,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 46 358,42 -0,5% -0,3% 1,4% 9,0% 9,0% 62,2% S&P 500 6 735,11 -0,3% 0,3% 3,4% 14,5% 16,3% 93,7% Nasdaq 25 098,18 -0,2% 0,8% 5,3% 19,4% 23,8% 114,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 48 580,44 1,8% 8,1% 11,8% 21,8% 23,7% 105,7% Hang Seng 26 752,59 -0,3% -2,0% 3,1% 33,4% 29,6% 10,9% CSI 300 4 709,48 1,5% 1,5% 6,2% 19,7% 19,0% 0,6% Európai részvényindexek DAX 24 611,25 0,1% 0,8% 3,8% 23,6% 27,8% 88,6% CAC 8 041,36 -0,2% -0,2% 3,8% 9,0% 6,4% 62,6% FTSE 9 509,4 -0,4% 0,9% 2,9% 16,4% 15,4% 58,1% FTSE MIB 42 791,6 -1,6% -0,7% 1,9% 25,2% 26,1% 118,4% IBEX 15 584,8 -0,6% 0,6% 3,7% 34,4% 32,7% 124,2% Régiós részvényindexek BUX 101 386,5 -0,4% 1,7% -1,2% 27,8% 37,0% 201,2% ATX 4 731,83 0,6% 0,5% 1,6% 29,2% 31,0% 113,7% PX 2 361,68 0,1% 0,1% 3,5% 34,2% 48,8% 170,7% Magyar blue chipek OTP 29 670 -1,1% 3,1% -0,1% 36,8% 59,5% 200,6% Mol 2 754 -0,4% -0,7% -4,7% 0,9% 3,8% 64,9% Richter 10 410 1,2% 3,6% 0,1% 0,1% -7,1% 55,8% Magyar Telekom 1 772 -1,6% -2,6% -4,4% 39,1% 71,0% 389,5% Nyersanyagok WTI 62,36 -1,6% 1,8% -1,0% -13,9% -15,6% 54,2% Brent 66,31 0,0% 3,4% -0,2% -11,3% -13,5% 54,4% Arany 4 026,03 -0,3% 5,0% 10,7% 53,4% 53,9% 109,0% Devizák EURHUF 391,3500 0,0% 0,5% -0,5% -4,9% -1,9% 9,8% USDHUF 337,9096 0,3% 1,6% 0,8% -14,9% -7,2% 12,0% GBPHUF 450,1350 -0,2% 0,8% -0,9% -9,5% -5,6% 14,6% EURUSD 1,1582 -0,3% -1,1% -1,3% 11,8% 5,8% -2,0% USDJPY 152,5150 0,0% 3,5% 3,7% -3,0% 2,3% 44,3% GBPUSD 1,3333 -0,7% -0,7% -1,5% 6,5% 2,0% 2,6% Kriptovaluták Bitcoin 121 695 -1,3% 0,9% 9,1% 28,9% 100,9% 1 001,1% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,3% 1,4% 1,5% -9,8% 1,5% 432,2% 10 éves német állampapírhozam 2,66 1,0% 0,2% 1,6% 12,7% 18,0% -600,8% 10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,0% 0,0% -3,8% 3,8% 7,2% 206,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

