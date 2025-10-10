Irdatlan pénzt fektetne be az OpenAI a csőd szélén tántorgó országban

Az OpenAI és a Sur Energy szándéknyilatkozatot írt alá egy akár 25 milliárd dolláros beruházást igénylő argentínai adatközpont létrehozásáról.

Az argentin kormány pénteken jelentette be, hogy az OpenAI és a Sur Energy vállalatok szándéknyilatkozatot írtak alá egy jelentős adatközpont-projekt megvalósításáról az országban.

A tervezett beruházás értéke elérheti a 25 milliárd dollárt, ami kiemelkedő mértékű külföldi befektetést jelentene Argentína számára.

A közlemény szerint a beruházás egy 500 megawattos létesítményt jelentene, ami Argentína történetének egyik legnagyobb energetikai és technológiai fejlesztése lehet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio