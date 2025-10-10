Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A részvények az amerikai piacnyitás előtti kereskedésben mintegy 3 százalékkal gyengültek. A kínai Piaci Szabályozási Államigazgatási Hivatal (SAMR) közleménye szerint
a Qualcomm megsérthette az ország monopolellenes törvényét az izraeli Autotalks felvásárlásával.
Az akvizíció hivatalosan júniusban zárult le, valamivel több mint két évvel a bejelentése után.
A SAMR rövid közleményében jelezte, hogy vizsgálatot indít a Qualcomm ellen. A vállalat, amely okostelefon-chipjeit olyan nagy kínai gyártóknak értékesíti, mint a Xiaomi, a CNBC megkeresésére nem reagált azonnal.
Az amerikai technológiai cégek az utóbbi időben a kínai szabályozó hatóságok célkeresztjébe kerültek, ami tovább fokozza a Peking és Washington közötti feszültséget a közelgő tárgyalások előtt. Szeptemberben a SAMR azt állította, hogy az Nvidia megsértette az ország monopolellenes törvényét a Mellanox felvásárlásával és az akvizíció során kötött egyes megállapodásokkal kapcsolatban. Eközben Peking állítólag arra ösztönzi a helyi vállalatokat, hogy ne vásároljanak Nvidia chipeket.
A héten Kína szigorította a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportellenőrzését is. A ritkaföldfémek kritikus fontosságúak a csúcstechnológiai iparágak, köztük az autóipar, a védelmi ipar és a félvezetőgyártás számára.
Donald Trump amerikai elnök és kínai kollégája, Hszi Csin-ping várhatóan személyesen találkoznak az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórumon október utolsó hetében a dél-koreai Kjongdzsuban.
Címlapkép forrása: Shutterstock
