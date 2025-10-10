Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen

A részvények az amerikai piacnyitás előtti kereskedésben mintegy 3 százalékkal gyengültek. A kínai Piaci Szabályozási Államigazgatási Hivatal (SAMR) közleménye szerint

a Qualcomm megsérthette az ország monopolellenes törvényét az izraeli Autotalks felvásárlásával.

Az akvizíció hivatalosan júniusban zárult le, valamivel több mint két évvel a bejelentése után.

A SAMR rövid közleményében jelezte, hogy vizsgálatot indít a Qualcomm ellen. A vállalat, amely okostelefon-chipjeit olyan nagy kínai gyártóknak értékesíti, mint a Xiaomi, a CNBC megkeresésére nem reagált azonnal.

Az amerikai technológiai cégek az utóbbi időben a kínai szabályozó hatóságok célkeresztjébe kerültek, ami tovább fokozza a Peking és Washington közötti feszültséget a közelgő tárgyalások előtt. Szeptemberben a SAMR azt állította, hogy az Nvidia megsértette az ország monopolellenes törvényét a Mellanox felvásárlásával és az akvizíció során kötött egyes megállapodásokkal kapcsolatban. Eközben Peking állítólag arra ösztönzi a helyi vállalatokat, hogy ne vásároljanak Nvidia chipeket.

A héten Kína szigorította a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportellenőrzését is. A ritkaföldfémek kritikus fontosságúak a csúcstechnológiai iparágak, köztük az autóipar, a védelmi ipar és a félvezetőgyártás számára.

Donald Trump amerikai elnök és kínai kollégája, Hszi Csin-ping várhatóan személyesen találkoznak az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórumon október utolsó hetében a dél-koreai Kjongdzsuban.

