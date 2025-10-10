Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Sebastian Siemiatkowski, a Klarna Group vezérigazgatója egy Bloomberg Televíziónak adott interjúban kijelentette, hogy a technológiai cégek nem őszinték az AI munkahelyekre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
Hatalmas változás előtt állunk a szellemi munkában, és ez nem csak a bankszektorra, hanem az egész társadalomra vonatkozik
- fogalmazott.
A vezérigazgató szerint bár hosszú távon új munkahelyek jönnek létre, rövid távon ez nem segít például a fordítókon, akik nem válnak egyik napról a másikra YouTube-influenszerekké.
A buy-now-pay-later szolgáltatásáról ismert Klarna jelentős befektetést eszközölt a mesterséges intelligenciába, Siemiatkowski 2023-ban kijelentette, hogy az OpenAI "kedvenc kísérleti alanya" szeretne lenni. Ez a lelkesedés részben a fintech-boom végével járó költségcsökkentési kényszerből fakadt. Ez lehetővé tette a Klarna számára, hogy több mint egy évig ne vegyen fel új munkaerőt, és 7400-ról körülbelül 3000-re csökkentse alkalmazottai számát, miközben növelte a fizetéseket. A cég azonban időközben felismerte a technológia korlátait is, és idén több ügyfélszolgálati munkatársat vett fel, hogy biztosítsa: a felhasználók mindig beszélhessenek emberi ügyintézővel.
A svéd vezérigazgató azonban továbbra is hisz abban, hogy az AI egyenértékű vagy akár jobb munkát végezhet az ügyféligények kezelésében. A Klarna több mint 114 millió ügyfelet szolgál ki, ami meghaladja sok hagyományos bank ügyfélszámát. A cég idén elektronikus pénzügyi engedélyt szerzett az Egyesült Királyságban, ami lehetővé teszi számára, hogy több pénzügyi szolgáltatást kínáljon és versenyezzen olyan cégekkel, mint a Revolut.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
