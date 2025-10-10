Megszólalt a MediaMarkt magyarországi vezetője a kínai tulajdonszerzésről

Ez egy stratégiai együttműködés

– nyilatkozta Szilágyi Gábor.

A JD.com Kína második legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, amely az online mellett az offline térben is aktívan terjeszkedik. Az európai piacra lépést hosszú ideje tervezték, és a MediaMarkt ideális partnernek bizonyult tizenegy országos jelenlétével és több mint ezer áruházával.

A kínai vállalat már kiépítette infrastruktúráját az Egyesült Királyságban, Németországban és Franciaországban, saját logisztikai rendszerrel és adatközpontokkal. A MediaMarktban történő részesedésszerzés is ebbe a stratégiába illeszkedik.

A JD.com "bevásárolta magát" a cégbe, de nem beolvasztani, hanem fejleszteni kívánja

– hangsúlyozta Szilágyi.

A kínai partner egyik legnagyobb előnye a fejlett logisztikai képesség:

Kína teljes területén képes másnapi kiszállítást biztosítani – ez a logisztikai precizitás Európában is új szintet hozhat

– emelte ki az ügyvezető.

A vásárlók számára konkrét előnyökkel jár majd az együttműködés: gyorsabb kiszállítás, fejlettebb informatikai megoldások és hatékonyabb kiszolgálás várható. Szilágyi határozottan kijelentette:

Nem lesz márkacserénk, nem lesz névváltoztatás, és egyetlen áruházunk sem zár be.

Fontos stabilitási tényező, hogy "a MediaMarkt egyik nagy családi tulajdonosa, a Kellerhals család továbbra is megtartja részesedését a vállalatban", ami jelzi, hogy a meglévő partnerek is hosszú távú növekedési lehetőséget látnak a JD.com belépésében.

Az adatvédelem kérdésében Szilágyi megnyugtató választ adott: a két vállalat nem osztja meg egymással adatbázisait.

Nem lesz közös adattárház, nem lesz adatáramlás Kína felé

– szögezte le, hozzátéve, hogy mindkét fél szigorúan betartja az európai adatvédelmi és versenyjogi szabályokat.

A folyamat még nem zárult le teljesen. A JD.com nyilvános vételi ajánlatot tett a MediaMarkt anyavállalatának részvényesei számára, és párhuzamosan zajlik a német versenyhivatali jóváhagyás, valamint a helyi hatóságok engedélyezési folyamata minden érintett országban.

Az ügyvezető szerint legkésőbb 2026 első felében lezárulhat a tranzakció.

Szilágyi összegzése szerint a JD.com belépése nem irányváltást, hanem megerősítést jelent a MediaMarkt számára. Az együttműködés a vásárlók, a munkatársak és a beszállítók számára is új perspektívát nyit, egyesítve a kínai partner technológiai erejét a MediaMarkt európai piaci tapasztalatával.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 31. Kínai lesz a Media Markt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images