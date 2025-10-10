  • Megjelenítés
Megúszta a nagy leállást a Lufthansa, de még nem múlt el a veszély
Portfolio
A Lufthansa folytatja a tárgyalásokat a német pilóták szakszervezetével a nyugdíjvitáról, egyelőre elkerülve a lehetséges sztrájkot a csoport legnagyobb légitársaságánál.

A Lufthansa és a Vereinigung Cockpit (VC) pilóta szakszervezet pénteken bejelentette, hogy folytatják a tárgyalásokat a nyugdíjvitáról, így

egyelőre nem lesz sztrájk.

A szakszervezet tagjai korábban a munkabeszüntetés mellett szavaztak, hogy nyomást gyakoroljanak a Lufthansára egy kedvezőbb nyugdíjmegállapodás érdekében.

A csütörtöki konstruktív megbeszéléseket követően mindkét fél jelezte, hogy további tárgyalásokat terveznek, és új időpontokat keresnek. Bár a Lufthansa nem terjesztett elő új ajánlatot, a VC szóvivője szerint vannak arra utaló jelek, hogy megoldást találhatnak a problémára.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy sztrájk nélkül találjunk megoldást

- nyilatkozta a Lufthansa szóvivője.

A szakszervezet magasabb munkáltatói hozzájárulást követel a vállalati nyugdíjtervekhez a Lufthansa fő légitársaság és a Lufthansa Cargo leányvállalat 4800 pilótája számára. A Lufthansa szerint nincs pénzügyi mozgástere erre, mivel az alaptevékenysége túlzott költségekkel küzd és tavaly óta nem termel nyereséget. A légitársaság azzal fenyegetőzött, hogy több munkahelyet helyez át olcsóbb leányvállalataihoz, a Discoverhez és a City Airlineshoz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

