Megúszta a nagy leállást a Lufthansa, de még nem múlt el a veszély

A Lufthansa és a Vereinigung Cockpit (VC) pilóta szakszervezet pénteken bejelentette, hogy folytatják a tárgyalásokat a nyugdíjvitáról, így
egyelőre nem lesz sztrájk.
A szakszervezet tagjai korábban a munkabeszüntetés mellett szavaztak, hogy nyomást gyakoroljanak a Lufthansára egy kedvezőbb nyugdíjmegállapodás érdekében.
A csütörtöki konstruktív megbeszéléseket követően mindkét fél jelezte, hogy további tárgyalásokat terveznek, és új időpontokat keresnek. Bár a Lufthansa nem terjesztett elő új ajánlatot, a VC szóvivője szerint vannak arra utaló jelek, hogy megoldást találhatnak a problémára.
Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy sztrájk nélkül találjunk megoldást
- nyilatkozta a Lufthansa szóvivője.
A szakszervezet magasabb munkáltatói hozzájárulást követel a vállalati nyugdíjtervekhez a Lufthansa fő légitársaság és a Lufthansa Cargo leányvállalat 4800 pilótája számára. A Lufthansa szerint nincs pénzügyi mozgástere erre, mivel az alaptevékenysége túlzott költségekkel küzd és tavaly óta nem termel nyereséget. A légitársaság azzal fenyegetőzött, hogy több munkahelyet helyez át olcsóbb leányvállalataihoz, a Discoverhez és a City Airlineshoz.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
