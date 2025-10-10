Nem tetszik Donald Trumpnak, hogy merre repülnek a kínai utasszállítók

A bejelentésre azt követően került sor, hogy Peking szigorította az egyes amerikai iparágak számára kulcsfontosságú ritkaföldfémek exportellenőrzését.
Az amerikai légitársaságok régóta kifogásolták a kialakult helyzetet, miszerint velük ellentétben
a kínai légitársaságok az amerikai útvonalakon használhatják az orosz légteret, így rövidebb repülési időt és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást érhetnek el, ami csökkenti a költségeiket.
Oroszország azt követően tiltotta meg az amerikai légitársaságoknak és számos más külföldi légitársaságnak légtere használatát, hogy Washington 2022 márciusában, az Ukrajna ellen indított hadművelete után megtiltotta az orosz járatok átrepülését az Egyesült Államok felett.
Az amerikai közlekedési minisztérium javaslatában úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet "tisztességtelen, és jelentős versenyhátrányt okoz az amerikai légitársaságoknak". A javaslat szerint a repülési korlátozás nem vonatkozna a kizárólag teherszállításra szolgáló járatokra.
