  • Megjelenítés
Nem tetszik Donald Trumpnak, hogy merre repülnek a kínai utasszállítók
Üzlet

Nem tetszik Donald Trumpnak, hogy merre repülnek a kínai utasszállítók

MTI
A Trump-kormány javaslatot tett arra, hogy a kínai légitársaságok Egyesült Államokba tartó és onnan induló járatai számára megtiltsák az orosz légtér használatát, mivel az lehetővé teszi a repülési idő csökkentését, ami hátrányos helyzetbe hozza az amerikai légitársaságokat.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy Peking szigorította az egyes amerikai iparágak számára kulcsfontosságú ritkaföldfémek exportellenőrzését.

Az amerikai légitársaságok régóta kifogásolták a kialakult helyzetet, miszerint velük ellentétben

a kínai légitársaságok az amerikai útvonalakon használhatják az orosz légteret, így rövidebb repülési időt és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást érhetnek el, ami csökkenti a költségeiket.

Oroszország azt követően tiltotta meg az amerikai légitársaságoknak és számos más külföldi légitársaságnak légtere használatát, hogy Washington 2022 márciusában, az Ukrajna ellen indított hadművelete után megtiltotta az orosz járatok átrepülését az Egyesült Államok felett.

Az amerikai közlekedési minisztérium javaslatában úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet "tisztességtelen, és jelentős versenyhátrányt okoz az amerikai légitársaságoknak". A javaslat szerint a repülési korlátozás nem vonatkozna a kizárólag teherszállításra szolgáló járatokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nyse amerikai tőzsde
Üzlet
Elromlott a hangulat a tőzsdéken, mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Pénzcentrum
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility