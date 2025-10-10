  • Megjelenítés
Rákaptak a Volkswagen elektromos autóira, megugrottak az eladások
Rákaptak a Volkswagen elektromos autóira, megugrottak az eladások

A Volkswagen Csoport 1%-os növekedést ért el a harmadik negyedévi globális értékesítésben, miközben az elektromos járművek eladása jelentősen nőtt Európában és Észak-Amerikában, de nagyot esett Kínában.

A német autógyártó pénteken közölte, hogy az új modellek segítették az értékesítés növekedését Nyugat-Európában. Marco Schubert, a vállalat értékesítési részlegének vezetőségi tagja elmondta, hogy az európai és dél-amerikai piacok erősödése ellensúlyozta a kínai és amerikai piacon tapasztalt nyomást.

A Volkswagen kínai eladásai 7%-kal csökkentek, ami a Mercedes 27%-os visszaesése és a BMW 0,4%-os csökkenése között helyezkedik el ugyanezen időszakban.

Az elektromos járművek értékesítése összességében 33,1%-kal nőtt július és szeptember között, elérve a 252 100 darabot.

Ugyanakkor jelentős regionális különbségek mutatkoztak: míg Kínában 55%-os zuhanás következett be, addig Észak-Amerikában 213,5%-os, Európában pedig 60%-os növekedést regisztráltak. Schubert szerint ez a három piac eltérő piaci feltételeinek tudható be.

A Volkswagen luxusmárkája, a Porsche 26%-os visszaesést tapasztalt a kínai eladásokban az év első kilenc hónapjában.

A Volkswagen szeptemberben csökkentette 2025-ös pénzügyi előrejelzését, és bejelentette, hogy 5,1 milliárd eurós veszteséget könyvel el a Porsche teljesen elektromos modelljeinek késleltetett bevezetése miatt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

