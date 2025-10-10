Rákaptak a Volkswagen elektromos autóira, megugrottak az eladások

A német autógyártó pénteken közölte, hogy az új modellek segítették az értékesítés növekedését Nyugat-Európában. Marco Schubert, a vállalat értékesítési részlegének vezetőségi tagja elmondta, hogy az európai és dél-amerikai piacok erősödése ellensúlyozta a kínai és amerikai piacon tapasztalt nyomást.
A Volkswagen kínai eladásai 7%-kal csökkentek, ami a Mercedes 27%-os visszaesése és a BMW 0,4%-os csökkenése között helyezkedik el ugyanezen időszakban.
Az elektromos járművek értékesítése összességében 33,1%-kal nőtt július és szeptember között, elérve a 252 100 darabot.
Ugyanakkor jelentős regionális különbségek mutatkoztak: míg Kínában 55%-os zuhanás következett be, addig Észak-Amerikában 213,5%-os, Európában pedig 60%-os növekedést regisztráltak. Schubert szerint ez a három piac eltérő piaci feltételeinek tudható be.
A Volkswagen luxusmárkája, a Porsche 26%-os visszaesést tapasztalt a kínai eladásokban az év első kilenc hónapjában.
A Volkswagen szeptemberben csökkentette 2025-ös pénzügyi előrejelzését, és bejelentette, hogy 5,1 milliárd eurós veszteséget könyvel el a Porsche teljesen elektromos modelljeinek késleltetett bevezetése miatt.
