Rejtélyes drónok terrorja söpör végig Európán: nem csak a repterek vannak veszélyben

Legalább 18 gyanús drónt észleltek Dániában, Svédországban, Norvégiában és Németországban szeptember 16. óta az Enigma megfigyelőszolgálat szerint. Bár a drónok okozta incidensek már öt éve problémát jelentenek olyan repülőtereknél, mint a Gatwick vagy a Heathrow, idén jelentősen megnőtt az esetek száma.
A repülőtéri drónészlelések különösen zavaróak, mivel a leállások költségesek és hatásuk az egész európai légiközlekedési hálózatra kiterjed.
Ourania Georgoutsakou, az Airlines for Europe (A4E) ügyvezető igazgatója szerint a sokasodó incidensek miatt fel kell gyorsítani olyan protokollok bevezetését, amelyek minimalizálják a zavarok hatását a már amúgy is túlterhelt európai légtérben. Ezek közé tartozik a megfigyelés, a frekvenciaellenőrzés és a zavarás. A repülőterek különböző technológiákat alkalmazhatnak a drónok ellen, beleértve a mikrohullámokat, zavarókészülékeket, lézereket és rakétákat is. A kihívást az jelenti, hogy ezek az eszközök, különösen azok, amelyek képesek megsemmisíteni a drónokat, gyakran túl veszélyesek lehetnek sűrűn lakott környezetben.
A repülőterek olyan cégektől vásároltak drónelhárító eszközöket, mint a Dedrone, a Thales és a DJI Aeroscope, de ezek többsége csak észlelésre alkalmas. Németország kormánya törvényjavaslatot terjesztett elő, amely lehetővé tenné a rendőrség számára a drónok lelövését, miután drónészlelések zavarták meg a müncheni repülőteret korábban ebben a hónapban.
A szakértők szerint a drónbehatolások várhatóan egyre gyakoribbá válnak Európa-szerte, és nem csak a repülőterek lehetnek sebezhetőek. Kikötők, nukleáris létesítmények és börtönök is potenciális célpontok lehetnek.
Bár a zavarok rávilágítottak a sebezhetőségekre, a szakértők szerint a legutóbbi esetek nagyobb tisztánlátást és cselekvést válthatnak ki a hatóságoktól, és kikényszeríthetik az ágazatok közötti ellenintézkedések jobb koordinációját.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Békülés Ukrajnával: meglepő kijelentést tett Putyin, ez is Donald Trumpnak köszönhető?
Oroszország folyamatosan váltogatja a narratívát.
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal
Közép-Európa lett a fókusz.
Döntött az Európai Bizottság: rendkívüli uniós forrásokat kap Magyarország
Több milliárd kiutalásáról döntöttek.
Folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat, következő állomás: Szombathely - Fókuszban a finanszírozás
Október 13. Pannónia Pub & Grill Restaurant, Szombathely
Berobbant az év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija – 50 százalékos szárnyalás egy hónap alatt!
Most lett igazán izgalmas a helyzet.
Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen
Esnek a hírre a részvények.
Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben
Emelkedik is az árfolyam.
Órákig állnak sorban ezért a japán kincsért, megháromszorozódtak az árak
Hódít a "zöld arany".
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.