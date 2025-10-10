Rejtélyes drónok terrorja söpör végig Európán: nem csak a repterek vannak veszélyben

Az elmúlt hetekben Európa-szerte egyre több drón zavarta meg a légteret, ami repülőtéri leállásokat és járattörléseket okozott. A Reuters összegyűjtötte, hogy milyen lehetőségeik vannak a reptereknek.

Legalább 18 gyanús drónt észleltek Dániában, Svédországban, Norvégiában és Németországban szeptember 16. óta az Enigma megfigyelőszolgálat szerint. Bár a drónok okozta incidensek már öt éve problémát jelentenek olyan repülőtereknél, mint a Gatwick vagy a Heathrow, idén jelentősen megnőtt az esetek száma.

A repülőtéri drónészlelések különösen zavaróak, mivel a leállások költségesek és hatásuk az egész európai légiközlekedési hálózatra kiterjed.

Ourania Georgoutsakou, az Airlines for Europe (A4E) ügyvezető igazgatója szerint a sokasodó incidensek miatt fel kell gyorsítani olyan protokollok bevezetését, amelyek minimalizálják a zavarok hatását a már amúgy is túlterhelt európai légtérben. Ezek közé tartozik a megfigyelés, a frekvenciaellenőrzés és a zavarás. A repülőterek különböző technológiákat alkalmazhatnak a drónok ellen, beleértve a mikrohullámokat, zavarókészülékeket, lézereket és rakétákat is. A kihívást az jelenti, hogy ezek az eszközök, különösen azok, amelyek képesek megsemmisíteni a drónokat, gyakran túl veszélyesek lehetnek sűrűn lakott környezetben.

A repülőterek olyan cégektől vásároltak drónelhárító eszközöket, mint a Dedrone, a Thales és a DJI Aeroscope, de ezek többsége csak észlelésre alkalmas. Németország kormánya törvényjavaslatot terjesztett elő, amely lehetővé tenné a rendőrség számára a drónok lelövését, miután drónészlelések zavarták meg a müncheni repülőteret korábban ebben a hónapban.

A szakértők szerint a drónbehatolások várhatóan egyre gyakoribbá válnak Európa-szerte, és nem csak a repülőterek lehetnek sebezhetőek. Kikötők, nukleáris létesítmények és börtönök is potenciális célpontok lehetnek.

Bár a zavarok rávilágítottak a sebezhetőségekre, a szakértők szerint a legutóbbi esetek nagyobb tisztánlátást és cselekvést válthatnak ki a hatóságoktól, és kikényszeríthetik az ágazatok közötti ellenintézkedések jobb koordinációját.

Forrás: Reuters

