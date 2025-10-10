Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben

Kis mozgások vannak az európai tőzsdéken pénteken a kereskedési idő felénél, és a BUX sem mutat markánsabb elmozdulást. A blue chipek közül csak az OTP esik, a Magyar Telekom papírjaiban pedig szokatlanul nagy a forgalom.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1,4 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,6 százalékos pluszban áll, a Mol árfolyama 0,1 százalékos pluszban van. Míg az OTP árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 7 árfolyama emelkedik, 7 pedig esik. A legnagyobb mértékben az Akko árfolyama emelkedik, 8 százalékkal került feljebb, az MBH JZB papírja viszont ma a leggyengébb, 2 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma a Magyar Telekom papírjaiban van,

eddig 1,63 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei,

Forgalom a Magyar Telekom piacán

de a Top5-ben szerepel még az OTP, a Richter, a 4iG és a Mol részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ