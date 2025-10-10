Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1,4 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,6 százalékos pluszban áll, a Mol árfolyama 0,1 százalékos pluszban van. Míg az OTP árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 7 árfolyama emelkedik, 7 pedig esik. A legnagyobb mértékben az Akko árfolyama emelkedik, 8 százalékkal került feljebb, az MBH JZB papírja viszont ma a leggyengébb, 2 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma a Magyar Telekom papírjaiban van,
eddig 1,63 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei,
de a Top5-ben szerepel még az OTP, a Richter, a 4iG és a Mol részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Békülés Ukrajnával: meglepő kijelentést tett Putyin, ez is Donald Trumpnak köszönhető?
Oroszország folyamatosan váltogatja a narratívát.
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal
Közép-Európa lett a fókusz.
Döntött az Európai Bizottság: rendkívüli uniós forrásokat kap Magyarország
Több milliárd kiutalásáról döntöttek.
Folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat, következő állomás: Szombathely - Fókuszban a finanszírozás
Október 13. Pannónia Pub & Grill Restaurant, Szombathely
Berobbant az év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija – 50 százalékos szárnyalás egy hónap alatt!
Most lett igazán izgalmas a helyzet.
Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen
Esnek a hírre a részvények.
Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben
Emelkedik is az árfolyam.
Órákig állnak sorban ezért a japán kincsért, megháromszorozódtak az árak
Hódít a "zöld arany".
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!