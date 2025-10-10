Vége a mesterséges olcsóságnak: elbukta pozícióját a Shein az új amerikai szabályok miatt

A szabályozás augusztus 29-én lépett életbe, és

szeptemberben a Shein eladásai körülbelül 8%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest

a Bloomberg Second Measure adatai szerint, amely névtelen amerikai vásárlók tranzakcióit követi nyomon. Ez a második legrosszabb havi teljesítményt jelenti az elmúlt három évben.

A Trump-adminisztráció szerint a politika megszüntetésének egyik oka az volt, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen az amerikai vállalatok számára. A korábban Kínában alapított, jelenleg Szingapúrban székhellyel rendelkező Shein az elmúlt években gyorsan növekedett, részben annak köszönhetően, hogy az Ázsiában gyártott termékeivel a versenytársai alá tudott menni árban. A vállalat negyedéves bevétele az év első három hónapjában közel 10 milliárd dollárt ért el a Bloomberg júliusi jelentése szerint.

A de minimis szabály megszüntetése előnyös lesz a Shein fast fashion versenytársai számára, köztük a H&M és a Zara számára is - nyilatkozta a Bloomberg Intelligence e-kereskedelemmel foglalkozó vezető elemzője. "A játéktér kiegyenlítődött, ami azt jelenti, hogy áraik már nem olyan versenyképesek, mint korábban voltak" - tette hozzá.

A Fehér Ház első lépése a de minimis szabályozással kapcsolatban május elején történt, amikor megszüntette a Kínából érkező szállítmányokra vonatkozó mentességet. A Shein ekkor emelte árait - néhányat jelentősen is -, és amerikai üzletágának teljesítménye már akkor is visszaesett, a havi eladások közel 11%-kal csökkentek a Second Measure adatai szerint.

A Shein azóta visszafogta tőzsdei bevezetési törekvéseit, és diverzifikálja ellátási láncát, beleértve a Kínától való függőségének csökkentését is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ