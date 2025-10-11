  • Megjelenítés
Michelin-csillagos menü bukkant fel a magyar McDonald's-ben: pillanatok alatt elfogyott az összes alapanyag
Michelin-csillagos menü bukkant fel a magyar McDonald's-ben: pillanatok alatt elfogyott az összes alapanyag

Portfolio
1-2 nap alatt elfogyott Rácz Jenő Michelin-csillagos séf és a McDonald's közös hamburgerének összes alapanyaga, a termék nagyon gyorsan hiánycikké vált néhány étteremben - olvasható egy Portfolio-nak megküldött közleményben.

A McDonald's Magyarország nemrég kötött együttműködést Rácz Jenő Michelin-csillagos séffel. A 'Limited by Rácz Jenő' néven bevezetett különleges menüválaszték azonban a vártnál nagyobb érdeklődésnek örvend, olyannyira, hogy

az eredetileg több hétre tervezett alapanyag-készletek számos helyen már az első napokban kimerültek.

A gyorsétterem-lánc tájékoztatása szerint a váratlan népszerűség miatt egyes éttermekben átmenetileg nem elérhető a teljes kínálat. A vállalat hangsúlyozza, hogy a Rácz Jenő-féle menü esetében is ragaszkodnak a megszokott minőségi és élelmiszerbiztonsági előírásokhoz, amelyek miatt az utánpótlás megszervezése időigényesebb folyamat.

A vállalat közleménye szerint a beszerzési és logisztikai csapatok, valamint a beszállító partnerek teljes kapacitással dolgoznak azon, hogy a hiányzó alapanyagok mielőbb eljussanak mind a 118 magyarországi étterembe. A McDonald's megköszönte vendégei türelmét és a menü iránti kiemelkedő érdeklődést.

Címlapkép forrása: Noguchi & Peters Kft

