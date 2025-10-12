Leállások jönnek a Magyar Telekomnál

A Magyar Telekom hálózatkorszerűsítési munkákat végez több településen, amelyek ideje alatt időszakos internet-, televízió- és telefon-szolgáltatás kiesés várható.
A leállások általában rövid ideig, jellemzően 30–180 percig tartanak, de egyes esetekben akár 240–330 perces kimaradások is előfordulhatnak.
Tervezett hálózati karbantartások és szolgáltatáskimaradások a Magyar Telekomnál:
Október 13. (hétfő)
-
Nyíregyháza (4400, 4551) – 08:00 és 18:00 között, legfeljebb 30 perces kiesés.
Október 13–14.
-
Budapest XI., XIII. és XXII. kerületei (1112, 1116, 1139, 1221–1223) – napközben 08:00–18:00 között, 30 perc.
-
Tekenye és Zalaszentgrót (8785, 8789, 8790, 8795) – 30 perces kimaradások várhatók.
-
Nyíregyháza egyes részei – 30 perces leállás.
-
Kapuvár – éjszakai munkálatok 23:00–03:00 között, akár 240 perces kimaradás.
-
Vaspör és Zalaháshágy – éjszaka 23:00–03:00 között, legfeljebb 240 perc.
Október 13–15.
-
Perenye és Szombathely (9700, 9707) – napközben 08:00–16:00 között, 30 perces kimaradás.
Október 13–17.
-
Balástya, Kistelek, Pusztaszer – 08:00–16:00 között, akár 180 perc szolgáltatáskiesés.
Október 13–24.
-
Budapest XVIII. kerület (1188) – 08:00–17:00 között, max. 180 perc.
-
Esztergom – 08:00–17:00 között, max. 180 perc.
-
Veresegyház és Kartal – 08:00–17:00 között, max. 180 perc.
Október 14. (kedd)
-
Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek, Tenk – 00:00–06:00 között, max. 60 perc.
-
Abaújkér, Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Encs, Fony, Gibárt, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Mogyoróska, Regéc, Taktaharkány, Vilmány, Vizsoly – 00:00–06:00 között, akár 300 perc.
-
Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás, Kecskemét – 00:00–04:00 között, max. 240 perc.
-
Kisfüzes – 00:00–04:00 között, max. 240 perc.
Október 15. (szerda)
-
Békés, Dévaványa, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd (5500, 5502), Köröstarcsa, Mezőberény – 00:00–05:00 között, akár 300 perc.
-
Albertirsa – 07:00–11:00 között, rövid, legfeljebb 5 perces kimaradás.
-
Hegyeshalom – 08:00–18:00 között, kb. 30 perc.
-
Budapest XI. kerület (1112) – 08:00–18:00 között, kb. 30 perc.
Október 16. (csütörtök)
-
Kisköre, Kömlő – 00:00–06:00 között, 60 perc.
-
Albertirsa – 07:00–11:00 között, 5 perc.
-
Baranya megye több települése (pl. Pécs, Komló, Kozármisleny, Pécsvárad, Pogány, Mánfa és környéke) – 00:00–05:00 között, akár 240 perces kimaradások.
Október 16–17.
-
Budapest II. kerület (1025, 1026) – 23:01–05:00 között, akár 330 perc szolgáltatáskiesés.
A munkálatok idején a Telekom otthoni internet-, televízió- és vezetékes telefonszolgáltatásai átmenetileg nem lesznek elérhetők. Ha a megadott időszakon túl is fennáll a hiba, érdemes újraindítani a digitális elosztót. Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, az ügyfélszolgálat a 1414-es telefonszámon érhető el díjmentesen.
Címlapkép forrása: Agron Beqiri/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
