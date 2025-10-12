Leállások jönnek a Magyar Telekomnál

A Magyar Telekom október közepén országos hálózatfejlesztési munkálatokat végez, amelyek több megyét és települést is érintenek. A korszerűsítés idején időszakos kimaradások várhatók az internet-, televízió- és vezetékes telefonszolgáltatásokban. A vállalat közlése szerint a leállások jellemzően rövidek lesznek, ám néhány térségben akár többórás kiesés is előfordulhat.

A Magyar Telekom hálózatkorszerűsítési munkákat végez több településen, amelyek ideje alatt időszakos internet-, televízió- és telefon-szolgáltatás kiesés várható.

A leállások általában rövid ideig, jellemzően 30–180 percig tartanak, de egyes esetekben akár 240–330 perces kimaradások is előfordulhatnak.

Tervezett hálózati karbantartások és szolgáltatáskimaradások a Magyar Telekomnál:

Október 13. (hétfő)

Nyíregyháza (4400, 4551) – 08:00 és 18:00 között, legfeljebb 30 perces kiesés.

Október 13–14.

Budapest XI., XIII. és XXII. kerületei (1112, 1116, 1139, 1221–1223) – napközben 08:00–18:00 között, 30 perc.

Tekenye és Zalaszentgrót (8785, 8789, 8790, 8795) – 30 perces kimaradások várhatók.

Nyíregyháza egyes részei – 30 perces leállás.

Kapuvár – éjszakai munkálatok 23:00–03:00 között, akár 240 perces kimaradás.

Vaspör és Zalaháshágy – éjszaka 23:00–03:00 között, legfeljebb 240 perc.

Október 13–15.

Perenye és Szombathely (9700, 9707) – napközben 08:00–16:00 között, 30 perces kimaradás.

Október 13–17.

Balástya, Kistelek, Pusztaszer – 08:00–16:00 között, akár 180 perc szolgáltatáskiesés.

Október 13–24.

Budapest XVIII. kerület (1188) – 08:00–17:00 között, max. 180 perc.

Esztergom – 08:00–17:00 között, max. 180 perc.

Veresegyház és Kartal – 08:00–17:00 között, max. 180 perc.

Október 14. (kedd)

Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek, Tenk – 00:00–06:00 között, max. 60 perc.

Abaújkér, Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Encs, Fony, Gibárt, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Mogyoróska, Regéc, Taktaharkány, Vilmány, Vizsoly – 00:00–06:00 között, akár 300 perc.

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás, Kecskemét – 00:00–04:00 között, max. 240 perc.

Kisfüzes – 00:00–04:00 között, max. 240 perc.

Október 15. (szerda)

Békés, Dévaványa, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd (5500, 5502), Köröstarcsa, Mezőberény – 00:00–05:00 között, akár 300 perc.

Albertirsa – 07:00–11:00 között, rövid, legfeljebb 5 perces kimaradás.

Hegyeshalom – 08:00–18:00 között, kb. 30 perc.

Budapest XI. kerület (1112) – 08:00–18:00 között, kb. 30 perc.

Október 16. (csütörtök)

Kisköre, Kömlő – 00:00–06:00 között, 60 perc.

Albertirsa – 07:00–11:00 között, 5 perc.

Baranya megye több települése (pl. Pécs, Komló, Kozármisleny, Pécsvárad, Pogány, Mánfa és környéke) – 00:00–05:00 között, akár 240 perces kimaradások.

Október 16–17.

Budapest II. kerület (1025, 1026) – 23:01–05:00 között, akár 330 perc szolgáltatáskiesés.



A munkálatok idején a Telekom otthoni internet-, televízió- és vezetékes telefonszolgáltatásai átmenetileg nem lesznek elérhetők. Ha a megadott időszakon túl is fennáll a hiba, érdemes újraindítani a digitális elosztót. Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, az ügyfélszolgálat a 1414-es telefonszámon érhető el díjmentesen.

