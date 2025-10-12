Trump bedöntötte a tőzsdéket - Mi jöhet hétfőn?

Donald Trump pénteken a Kína felől érkező importtermékekre kivetendő, további 100%-os vámokat helyezett kilátásba, ami durva eladási hullámot indított el a világ tőkepiacain.
Főként a kereskedési idő vége volt durva az amerikai tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek mind a napi minimumuk közelében zártak,
- a Dow Jones 1,9 százalékot,
- az S&P 500 2,7 százalékot,
- a Nasdaq 3,5 százalékot esett.
Egy ábra arról, hogy mi történt pénteken:
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés