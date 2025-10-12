Trump bedöntötte a tőzsdéket - Mi jöhet hétfőn?

Rég nem látott esés söpört végig a tőzsdéken pénteken, miután Donald Trump hatalmas kínai büntetővámokat lengetett be, estek a részvények, a nyersanyagok és a kriptoeszközök is. Nagy kérdés, hogy hétfőn milyen nyitás jöhet, mutatjuk a kapaszkodókat. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.