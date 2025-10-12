  • Megjelenítés
FONTOS Trump bedöntötte a tőzsdéket - Mi jöhet hétfőn?
 
Trump bedöntötte a tőzsdéket - Mi jöhet hétfőn?

Portfolio
Rég nem látott esés söpört végig a tőzsdéken pénteken, miután Donald Trump hatalmas kínai büntetővámokat lengetett be, estek a részvények, a nyersanyagok és a kriptoeszközök is. Nagy kérdés, hogy hétfőn milyen nyitás jöhet, mutatjuk a kapaszkodókat. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Donald Trump pénteken a Kína felől érkező importtermékekre kivetendő, további 100%-os vámokat helyezett kilátásba, ami durva eladási hullámot indított el a világ tőkepiacain.

Főként a kereskedési idő vége volt durva az amerikai tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek mind a napi minimumuk közelében zártak,

  • a Dow Jones 1,9 százalékot,
  • az S&P 500 2,7 százalékot,
  • a Nasdaq 3,5 százalékot esett.

Egy ábra arról, hogy mi történt pénteken:

