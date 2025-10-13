Héraklész hadművelet: egyetlen tollvonással 1400 csaló oldalt kapcsoltak le

A német nyomozók és a BaFin pénzügyi felügyelet
több mint 1400 illegális, kiberbefektetési csalásokkal foglalkozó domaint kapcsoltak le Kelet-Európában
- közölték a hatóságok hétfői közös nyilatkozatukban.
A Héraklész hadművelet néven futó nyomozást a Baden-Württemberg tartományi bűnügyi rendőrség, a BaFin, az Europol és a bolgár hatóságok közösen folytatták le, hogy fellépjenek a csalárd kereskedési fiókok üzemeltetői ellen.
A weboldalak felhasználóit külföldi call centerekből működő brókerekhez irányították, akik nagy összegű befektetésekre ösztönözték őket. Sok áldozatnak hónapokba telt, mire észrevette, hogy pénzét valójában nem fektették be - közölték a hatóságok.
"Az elkövetők egyre professzionálisabbá válnak. Mesterséges intelligenciát használnak illegális weboldalak tömeges létrehozására, amelyekkel befektetőket csalnak csapdába" - nyilatkozta Birgit Rodolphe, a BaFin képviselője.
Ez a művelet egy korábbi, idén júniusi akciót követett, amikor 800 illegális domaint kapcsoltak le. Azóta 20 millió próbálkozás történt ezek elérésére.
"Az intézkedések jelentősen gyengítették a bűnözői csoportokat a technikai infrastruktúrájuk célzott kiiktatásával" - közölték a hatóságok.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
