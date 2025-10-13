Holnaptól a Windows 10 veszélyessé válik, íme az azonnali teendők

A Windows a világ legnépszerűbb számítógépes operációs rendszere, amelyet a Microsoft szerint
több mint 1,4 milliárd eszközön használnak világszerte.
A Statcounter adatai alapján 2025 júliusában ezek körülbelül 43%-a Windows 10-et futtatott.
Fogyasztói csoportok bírálták a Windows 10 támogatásának megszüntetését, mondván, hogy ez szükségtelen kiadásokhoz és környezeti hulladékhoz vezet.
Az emberek belefáradtak abba, hogy olyan rövid élettartamú eszközökkel élnek, amelyeket nem tudnak megjavítani, vagy amelyek elveszítik a szoftvertámogatást
- mondta Nathan Proctor, az amerikai PIRG fogyasztói csoport vezető igazgatója.
A Microsoft lényegében két lehetőséget kínál a magánfelhasználóknak: frissítés Windows 11-re, vagy feliratkozás 12 hónapos kiterjesztett biztonsági frissítésekre. A Windows 11-re alkalmas PC-k tulajdonosai ingyenesen frissíthetnek, azonban sok felhasználónak "új eszközöket kell vásárolnia - annak ellenére, hogy jelenlegi számítógépeik tökéletesen működnek" - jegyezte meg Proctor.
Ha nem szeretne azonnal frissíteni, vagy eszköze túl régi a Windows 11-hez, feliratkozhat egy olyan programra, amely 2026 októberéig folytatja a legfontosabb biztonsági frissítéseket. Ez az úgynevezett Kiterjesztett Biztonsági Frissítések (ESU) program, amely azonban nem nyújt technikai támogatást vagy egyéb szoftverfrissítéseket. Az Európai Gazdasági Térségben élők ingyenesen regisztrálhatnak erre a szolgáltatásra.
Más felhasználók számára az ingyenes hozzáféréshez a Windows 10 legújabb verziójára kell frissíteniük, Microsoft-fiókkal kell rendelkezniük és biztonsági mentést kell készíteniük a PC-beállításaikról. Ellenkező esetben
30 dollár (kb. 22 font) díjat kell fizetniük vagy 1000 Microsoft Rewards pontot kell felhasználniuk az ESU eléréséhez.
A Windows 10 támogatásának megszűnésével a Microsoft nem küld több kritikus biztonsági frissítést és javítást a Windows 10 PC-kre. Ez sebezhetőbbé teheti az eszközt a vírusokkal vagy rosszindulatú szoftverekkel szemben, mivel nem kapja meg a legújabb védelmet a támadások ellen. Emellett más szoftverek is elveszíthetik bizonyos funkcióikat, mivel a fejlesztők nem küldenek frissítéseket a régebbi operációs rendszerekre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
