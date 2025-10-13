Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 102 225 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll,
tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama stagnál. Míg a Mol árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az Opus indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Címlapkép forrása: Portfolio
