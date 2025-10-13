  • Megjelenítés
Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire
Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire

Kis pluszban nyitott a magyar tőzsde, noha a nemzetközi piacokon jelentős felfordulást hoztak Trump vámbejelentései. 

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 102 225 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll,

tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama stagnál. Míg a Mol árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Portfolio

