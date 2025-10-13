Nagyot nőtt a Gloster nyitott rendelésállománya

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Gloster Digital Group 2025 harmadik negyedévét

2563 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta, amely 32 százalékos növekedést jelent

az előző év azonos időszakához képest.

Nyitott rendelésállományba kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a Gloster Csoporthoz tartozó összes leányvállalat érvényes megrendeléssel rendelkezik, de még nem kerültek kiszámlázásra az ügyfelek számára. Ez a 2025. év végéig teljesítendő, fennálló megrendeléseket foglalja magában. A bázisidőszak (2024 harmadik negyedéve) már nem tartalmazza a 2024. végén értékesített rendszerintegrációs üzletág nyitott rendeléseit.

A Cloud Solutions üzletággal kapcsolatban a Gloster elmondta, hogy a 2024-ben indított fúziós folyamat a tervezett ütemben halad. Az integráció során jelentős erőforrásokat fordított a cég a folyamatok optimalizálására, amelyek középtávon szinergiákat és költséghatékonyságot eredményeznek.

Két kulcsfontosságú iparági trend határozza meg az üzletág növekedését:

NIS2 projektek, ahol az ügyfelek a megvalósítási fázisba lépnek, erős keresletet generálva biztonsági infrastruktúra-megoldások iránt,

AI transzformációs projektek, amelyek a korábbi konzultációkból konkrét fejlesztésekké érnek, Copilot- és Azure AI-kompetenciáinkra építve.

A cég azt reméli, hogy az új Cloudflare-partnerség révén enterprise szintű, nagyobb volumenű projektekben vesz majd részt, az első közös munkák már zajlanak – derül ki a közleményből.

A Digital Solutions üzletágban a német piacról érkező nyitott rendelésállomány a harmadik negyedévet követően is stabil szintet mutatott. A tavalyi év azonos időszakához képest néhány kisebb projekt kifutott, azonban 2025 harmadik negyedévében új ügyfelekkel indult együttműködés – egyelőre kisebb volumenű megrendelésekkel –, amely ígéretes alapot teremt a jövőbeni bővüléshez – közölte a cég.

Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is folytatódott az üzletfejlesztés: a meglévő ügyfelekkel történő bővülés mellett új, stratégiai szintű kapcsolatfelvételek történtek, amelyek 2026-ra már érdemi bevételi hatással járhatnak a társaság várakozásai szerint.

