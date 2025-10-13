  • Megjelenítés
Újabb nagy fordulat volt a piacokon
Újabb nagy fordulat volt a piacokon

Portfolio
Pénteken jelentősen elromlott a hangulat a piacokon, miután Donald Trump újabb vámintézkedéseket lengetett be Kínával kapcsolatban, ennek következtében pedig az áprilisi vámháború óta nem látott esésnek lehettünk szemtanúi az amerikai tőzsdéken. A hétvége ezt követően a feszült helyzet deeszkalációjáról szólt: előbb JD Vance alelnök, majd vasárnap este maga Trump is megszólalt, így máris jött a felpattanás a piacokon.

Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában azonban emelkedést láthattunk a nap első felében, melyet egy lassabb lecsorgás követ, Amerikában azonban határozottan felfelé vették az irányt a tőzsdék.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Jó napon van túl az amerikai tőzsde

Emelkedéssel zárta a napot mindhárom jelentős amerikai tőzsdeindex: az S&P 500 1,6 százalékkal, a Dow Jones 1,3 százalékkal, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal múlta felül a nyitáskor tapasztalt értéket.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Nagyot csökkent ma a piaci bizonytalanság

Közel 12,5 százalékkal 19 pont alá süllyedt az amerikai tőkepiaci volatilitásindex (VIX-index), utalva ezzel a piaci bizonytalanság mérséklődésére. A piaci volatilitás még múlt pénteken Donald Trump Kínát sújtó vámbejelentésére ugrott meg, azóta azonban a két fél tárgyalási hajlandósága és a ma aláírt gázai fegyverszüneti megállapodás egyaránt a geopolitikai feszültségek enyhülése felé mutatott, hozzájárulva a piaci bizalom helyreállásához.

Ismét történelmi csúcsot döntött az arany

Ma este ismét történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama, elérve a 4 116 dolláros unciánkénti jegyzést. A gázai tűzszüneti megállapodás hírére aztán az árfolyam is esni kezdett, jelenleg pedig 4 100 dollár környékén jár.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Egyértelmű nyilatkozat érkezett: mindenkinek kötelező ez a részvény

A Tesla részvényei a Melius Research szerint kötelező elemei lehetnek a befektetői portfólióknak, bár a vállalat értékelése továbbra is bizonytalan alapokon nyugszik - tudósított a Bloomberg.

Enyhe pluszban zárt Európa

A nap végére fokozatosan elvesztették erejüket az európai részvénypiacok, de így is pozitív tartományban zártak: a londoni FTSE 0,1, a német DAX 0,5, míg a francia CAC 40 szintén mintegy 0,5 százalékot emelkedett reggelhez képest.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Erősít Amerika

Tovább folytatódik az amerikai tőzsde mai felpattanása, ami főként a kínai kereskedelmi háborús kilátások javulásának köszönhető. Az S&P 500 részvényindex 1,55, a Dow Jones 1,3, a Nasdaq pedig 2,03 százalékos pluszban van a nyitáshoz képest.

Jó napja volt a magyar tőzsdének

Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékos pluszban fejezte be a napot.

Az OTP 1,8 százalékkal került feljebb, a Mol 0,9 százalékot erősödött; miközben a Richter 1,6 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékot esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kilőtt a Broadcom

A Broadcom árfolyama 6,6 százalékos pluszban van a hétfői nyitást követően, miután a cég bejelentett egy stratégiai partnerségét az OpenAI-jal egy óriási, 10 gigawattos AI-gyorsító infrastruktúra közös kiépítéséről.

AVGO_2025-10-13_15-42-18
Felpattant Amerika

A Nasdaq 1,4, az S&P 500 1,1, a Dow Jones pedig 0,9 százalékos pluszban nyitott.

Az Európai Bizottság is támogatja a 4iG digitális forradalmát

A mai napon a Tiranában rendezett EU-Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG Csoport közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos, nagy kapacitású digitális infrastruktúra fejlesztése, valamint az uniós kapcsolatok erősítése mellett a Nyugat-Balkán térségében.  

Befektetők, figyelem: a profik szerint duplázhat az év egyik legjobb befektetése

A piacokat megrengette Donal Trump pénteki vámbejelentése, a pozitív fejlemények ellenére pedig azért még továbbra is bizonytalan a hangulat. A történtek árnyékában azonban újabb lendületet kapott az év egyik legjobb befektetése, amely ráadásul hónapokon belül duplázhat a profik szerint.

Kezd elfogyni Európa

A vezető indexek közül az angol FTSE már 0,1 százalékos mínuszban van, a német DAX és a francia CAC pedig mindössze 0,3 százalékos pluszban van már csak, noha néhány órája még 1 százalék körüli volt az emelkedés mértéke mindkét indexe esetében.

Nagyot nőtt a Gloster nyitott rendelésállománya

Kétszámjegyű ütemben nőtt a Gloster nyitott rendelésállománya a harmadik negyedévben – derül ki a társaság közleményéből.

Amerikában nagy emelkedés jöhet

A Nasdaq vezetésével emelkedhetnek délután az amerikai tőzsdén. A technológiai részvényeket tömörítő index 1,9, az S&P 500 1,4, a Dow Jones pedig 1 százalékkal kerülhet feljebb a hétfői kereskedés kezdetekor.

Az OTP húzza most a magyar tőzsdét

A BUX index 0,5 százalékos pluszban van hétfő délelőtt. A blue chipek közül egyedüliként az OTP mutat érdemi elmozdulást, 1,4 százalékos pluszban vannak a bank részvényei.

OTP_2025-10-13_10-15-04
Kissé fogytán a lendület

A kezdeti felpattanást követően egyelőre megállt a felpattanás az európai vezető tőzsdéken.

  • CAC 40: +0,8 százalék
  • DAX: +0,6 százalék
  • FTSE 100: +0,3 százalék
CAC40_2025-10-13_10-12-32
Felpattantak az európai tőzsdék

Az európai vezető részvényindexek közül a francia CAC index áll a legjobban a nyitást követően, már 0,9 százalékos az emelkedés. Eközben a német DAX 0,8, az angol FTSE pedig mintegy 0,3 százalékkal került feljebb.

A francia tőzsdét a vámfeszültség enyhülése mellett az is hajtja, hogy megalakult az új francia kormány.

CAC40_2025-10-13_09-42-33
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra

Egy izgalmas időszak elején vagyunk, és ez bizony a befektetéseinkre is hatással van. Következő online Signature befektetői klubunkon ugyanis a szeptemberben megindult amerikai kamatcsökkentéssel, annak piaci következményeivel, devizaárfolyamokra gyakorolt hatásaival, valamint más országok, így Magyarország monetáris politikai mozgásterével kapcsolatos összefüggésekkel foglalkozunk. "A mindent meghatározó döntés" című rendezvényünkön neves szakértők segítségével elemezzük a piacokat leginkább meghatározó eseményt.

Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire

Kis pluszban nyitott a magyar tőzsde, noha a nemzetközi piacokon jelentős felfordulást hoztak Trump vámbejelentései.  

Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók

Április óta nem látott mélypontra zuhantak a Xiaomi részvényei, miután egy SU7 elektromos szedán ajtaja nem nyílt ki egy tűzzel járó baleset után, csapdába ejtve legalább egy embert - közölte a Bloomberg.

Megjött a figyelmeztetés: veszélyben vannak a magas osztalékok

Az energiaipari óriáscégek nehéz döntések előtt állnak a gyengülő olajárak miatt, ami veszélyezteti a részvényeseknek nyújtott bőkezű kifizetéseket - írta a CNBC. Márpedig elemzők szerint az osztalékok csökkentése megrázná a Wall Streetet.

Tőzsdére készül a sportolók kedvenc közösségi alkalmazása

Tőzsdére készül a Strava fitneszkövető alkalmazás, miközben felhasználói bázisa gyors ütemben növekszik - írta meg a Yahoo Finance.

Pattan az olaj is

A vámháborús félelmek hatására 3 százalékot zuhant a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése a pénteki kereskedésben, egészen május óta nem látott szinre zuhant az árfolyam.

A feszültségek enyhülésével azonban itt is egy felpattanást láthatunk. A Brent jelenleg 1,5 százalékos pluszban van.

BRN1!_2025-10-13_07-54-13
Kitörésben az olcsó magyar részvény - Itt a tökéletes beszálló?

Ugyan világverők között van a magyar tőzsde, de az idei évben határozottan voltak olyan hazai részvények, melyek kimaradtak a nagy raliból. Ma pont egy ilyen magyar részvénnyel fogunk foglalkozni, amely ráadásul több szempontból is izgalmas, olcsó, emellett pedig nagy felértékelődési potenciállal is rendelkezik. Ráadásul a nagy rali még csak most kezdődhet. Nézzük is meg, hogy melyik ez a magyar részvény.

Új csúcson az ezüst is

Az ezüst jegyzése már 3 százalékot emelkedett, ezzel pedig 51,6 dollárnál új csúcsot ért el a fém árfolyama:

XAGUSD_2025-10-13_07-27-59
Itt az újabb történelmi csúcs az aranynál

A vámokkal kapcsolatos bizonytalan helyzet ismét az arany irányába tereli a befektetőket, ahogy pedig azt már megszokhattuk, hétfőn ezúttal is nagyon erősen teljesít a nemesfém a reggeli órákban.

Már 1,4 százalékos emelkedésben van az árfolyam, ezzel pedig új történelmi csúcsra ugrott a jegyzés 4073 dollárnál.

GOLD_2025-10-13_07-26-03
Felpattanás jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 2,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 3,5 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,1 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,77 százalékot esett, míg a CSI 300 0,04 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,97 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,92 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,74 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A mai napon nem várható nagyobb piacmozgató gazdasági esemény, Donald Trump potenciális kínai vámokkal kapcsolatos bejelentéseire azonban lehet számítani.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 479,6 -1,9% -2,7% 0,0% 6,9% 7,1% 59,1%
S&P 500 6 552,51 -2,7% -2,4% 0,3% 11,4% 13,4% 88,4%
Nasdaq 24 221,75 -3,5% -2,3% 1,6% 15,3% 19,7% 106,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 088,8 -1,0% 5,1% 9,7% 20,5% 22,1% 103,6%
Hang Seng 26 290,32 -1,7% -3,1% 0,3% 31,1% 23,7% 9,0%
CSI 300 4 616,83 -2,0% -0,5% 3,9% 17,3% 15,5% -1,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 241,46 -1,5% -0,6% 2,6% 21,8% 26,2% 85,7%
CAC 7 918 -1,5% -2,0% 2,0% 7,3% 5,0% 60,1%
FTSE 9 427,47 -0,9% -0,7% 2,2% 15,3% 14,4% 56,7%
FTSE MIB 42 047,5 -1,7% -2,8% 0,0% 23,0% 23,4% 114,6%
IBEX 15 476,5 -0,7% -0,7% 1,7% 33,5% 32,8% 122,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 990,8 0,6% 1,5% 0,5% 28,6% 37,2% 203,0%
ATX 4 666,71 -1,4% -1,9% 0,8% 27,4% 29,5% 110,7%
PX 2 365,36 0,2% -0,1% 3,3% 34,4% 48,8% 171,1%
Magyar blue chipek              
OTP 29 560 -0,4% 1,7% 0,7% 36,3% 57,4% 199,5%
Mol 2 770 0,6% 0,0% -4,4% 1,5% 3,7% 65,9%
Richter 10 600 1,8% 4,2% 5,5% 1,9% -4,9% 58,7%
Magyar Telekom 1 800 1,6% -2,8% -3,7% 41,3% 71,4% 397,2%
Nyersanyagok              
WTI 59,75 -4,2% -3,1% -6,7% -17,5% -21,9% 47,7%
Brent 65,31 0,0% 1,2% -3,3% -12,6% -16,3% 52,1%
Arany 4 006,9 -0,5% 3,3% 9,8% 52,6% 52,7% 108,0%
Devizák              
EURHUF 391,1 -0,1% 0,7% -0,5% -4,9% -2,5% 9,8%
USDHUF 337,7375 -0,1% 2,1% 0,8% -15,0% -8,0% 12,0%
GBPHUF 451,6050 0,3% 1,3% -0,7% -9,2% -5,7% 14,9%
EURUSD 1,1580 0,0% -1,4% -1,3% 11,8% 6,0% -2,0%
USDJPY 153,0450 0,0% 3,8% 3,8% -2,6% 2,9% 44,8%
GBPUSD 1,3305 -0,2% -1,2% -1,8% 6,2% 1,9% 2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 996 -7,1% -7,6% -0,9% 19,7% 87,5% 922,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -2,1% -1,6% 0,4% -11,7% -0,8% 421,2%
10 éves német állampapírhozam 2,6 -2,6% -2,4% -0,6% 9,8% 15,1% -587,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 -0,3% -0,4% -4,3% 3,5% 6,5% 205,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
