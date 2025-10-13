Újabb nagy fordulat volt a piacokon

Az európai vezető részvényindexek közül a francia CAC index áll a legjobban a nyitást követően, már 0,9 százalékos az emelkedés. Eközben a német DAX 0,8, az angol FTSE pedig mintegy 0,3 százalékkal került feljebb.

A francia tőzsdét a vámfeszültség enyhülése mellett az is hajtja, hogy megalakult az új francia kormány.