Újabb nagy fordulat volt a piacokon

Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában azonban emelkedést láthattunk a nap első felében, melyet egy lassabb lecsorgás követ, Amerikában azonban határozottan felfelé vették az irányt a tőzsdék.
Jó napon van túl az amerikai tőzsde
Emelkedéssel zárta a napot mindhárom jelentős amerikai tőzsdeindex: az S&P 500 1,6 százalékkal, a Dow Jones 1,3 százalékkal, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal múlta felül a nyitáskor tapasztalt értéket.
Nagyot csökkent ma a piaci bizonytalanság
Közel 12,5 százalékkal 19 pont alá süllyedt az amerikai tőkepiaci volatilitásindex (VIX-index), utalva ezzel a piaci bizonytalanság mérséklődésére. A piaci volatilitás még múlt pénteken Donald Trump Kínát sújtó vámbejelentésére ugrott meg, azóta azonban a két fél tárgyalási hajlandósága és a ma aláírt gázai fegyverszüneti megállapodás egyaránt a geopolitikai feszültségek enyhülése felé mutatott, hozzájárulva a piaci bizalom helyreállásához.
Ismét történelmi csúcsot döntött az arany
Ma este ismét történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama, elérve a 4 116 dolláros unciánkénti jegyzést. A gázai tűzszüneti megállapodás hírére aztán az árfolyam is esni kezdett, jelenleg pedig 4 100 dollár környékén jár.
Egyértelmű nyilatkozat érkezett: mindenkinek kötelező ez a részvény
A Tesla részvényei a Melius Research szerint kötelező elemei lehetnek a befektetői portfólióknak, bár a vállalat értékelése továbbra is bizonytalan alapokon nyugszik - tudósított a Bloomberg.
Enyhe pluszban zárt Európa
A nap végére fokozatosan elvesztették erejüket az európai részvénypiacok, de így is pozitív tartományban zártak: a londoni FTSE 0,1, a német DAX 0,5, míg a francia CAC 40 szintén mintegy 0,5 százalékot emelkedett reggelhez képest.
Erősít Amerika
Tovább folytatódik az amerikai tőzsde mai felpattanása, ami főként a kínai kereskedelmi háborús kilátások javulásának köszönhető. Az S&P 500 részvényindex 1,55, a Dow Jones 1,3, a Nasdaq pedig 2,03 százalékos pluszban van a nyitáshoz képest.
Jó napja volt a magyar tőzsdének
Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékos pluszban fejezte be a napot.
Az OTP 1,8 százalékkal került feljebb, a Mol 0,9 százalékot erősödött; miközben a Richter 1,6 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékot esett.
Kilőtt a Broadcom
A Broadcom árfolyama 6,6 százalékos pluszban van a hétfői nyitást követően, miután a cég bejelentett egy stratégiai partnerségét az OpenAI-jal egy óriási, 10 gigawattos AI-gyorsító infrastruktúra közös kiépítéséről.
Felpattant Amerika
A Nasdaq 1,4, az S&P 500 1,1, a Dow Jones pedig 0,9 százalékos pluszban nyitott.
Az Európai Bizottság is támogatja a 4iG digitális forradalmát
Befektetők, figyelem: a profik szerint duplázhat az év egyik legjobb befektetése
A piacokat megrengette Donal Trump pénteki vámbejelentése, a pozitív fejlemények ellenére pedig azért még továbbra is bizonytalan a hangulat. A történtek árnyékában azonban újabb lendületet kapott az év egyik legjobb befektetése, amely ráadásul hónapokon belül duplázhat a profik szerint.
Kezd elfogyni Európa
A vezető indexek közül az angol FTSE már 0,1 százalékos mínuszban van, a német DAX és a francia CAC pedig mindössze 0,3 százalékos pluszban van már csak, noha néhány órája még 1 százalék körüli volt az emelkedés mértéke mindkét indexe esetében.
Nagyot nőtt a Gloster nyitott rendelésállománya
Kétszámjegyű ütemben nőtt a Gloster nyitott rendelésállománya a harmadik negyedévben – derül ki a társaság közleményéből.
Amerikában nagy emelkedés jöhet
A Nasdaq vezetésével emelkedhetnek délután az amerikai tőzsdén. A technológiai részvényeket tömörítő index 1,9, az S&P 500 1,4, a Dow Jones pedig 1 százalékkal kerülhet feljebb a hétfői kereskedés kezdetekor.
Az OTP húzza most a magyar tőzsdét
A BUX index 0,5 százalékos pluszban van hétfő délelőtt. A blue chipek közül egyedüliként az OTP mutat érdemi elmozdulást, 1,4 százalékos pluszban vannak a bank részvényei.
Kissé fogytán a lendület
A kezdeti felpattanást követően egyelőre megállt a felpattanás az európai vezető tőzsdéken.
- CAC 40: +0,8 százalék
- DAX: +0,6 százalék
- FTSE 100: +0,3 százalék
Felpattantak az európai tőzsdék
Az európai vezető részvényindexek közül a francia CAC index áll a legjobban a nyitást követően, már 0,9 százalékos az emelkedés. Eközben a német DAX 0,8, az angol FTSE pedig mintegy 0,3 százalékkal került feljebb.
A francia tőzsdét a vámfeszültség enyhülése mellett az is hajtja, hogy megalakult az új francia kormány.
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire
Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók
Április óta nem látott mélypontra zuhantak a Xiaomi részvényei, miután egy SU7 elektromos szedán ajtaja nem nyílt ki egy tűzzel járó baleset után, csapdába ejtve legalább egy embert - közölte a Bloomberg.
Megjött a figyelmeztetés: veszélyben vannak a magas osztalékok
Az energiaipari óriáscégek nehéz döntések előtt állnak a gyengülő olajárak miatt, ami veszélyezteti a részvényeseknek nyújtott bőkezű kifizetéseket - írta a CNBC. Márpedig elemzők szerint az osztalékok csökkentése megrázná a Wall Streetet.
Tőzsdére készül a sportolók kedvenc közösségi alkalmazása
Tőzsdére készül a Strava fitneszkövető alkalmazás, miközben felhasználói bázisa gyors ütemben növekszik - írta meg a Yahoo Finance.
Pattan az olaj is
A vámháborús félelmek hatására 3 százalékot zuhant a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése a pénteki kereskedésben, egészen május óta nem látott szinre zuhant az árfolyam.
A feszültségek enyhülésével azonban itt is egy felpattanást láthatunk. A Brent jelenleg 1,5 százalékos pluszban van.
Kitörésben az olcsó magyar részvény - Itt a tökéletes beszálló?
Új csúcson az ezüst is
Az ezüst jegyzése már 3 százalékot emelkedett, ezzel pedig 51,6 dollárnál új csúcsot ért el a fém árfolyama:
Itt az újabb történelmi csúcs az aranynál
A vámokkal kapcsolatos bizonytalan helyzet ismét az arany irányába tereli a befektetőket, ahogy pedig azt már megszokhattuk, hétfőn ezúttal is nagyon erősen teljesít a nemesfém a reggeli órákban.
Már 1,4 százalékos emelkedésben van az árfolyam, ezzel pedig új történelmi csúcsra ugrott a jegyzés 4073 dollárnál.
Felpattanás jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 2,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 3,5 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,1 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,77 százalékot esett, míg a CSI 300 0,04 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,97 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,92 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,33 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,74 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A mai napon nem várható nagyobb piacmozgató gazdasági esemény, Donald Trump potenciális kínai vámokkal kapcsolatos bejelentéseire azonban lehet számítani.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 479,6
|-1,9%
|-2,7%
|0,0%
|6,9%
|7,1%
|59,1%
|S&P 500
|6 552,51
|-2,7%
|-2,4%
|0,3%
|11,4%
|13,4%
|88,4%
|Nasdaq
|24 221,75
|-3,5%
|-2,3%
|1,6%
|15,3%
|19,7%
|106,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 088,8
|-1,0%
|5,1%
|9,7%
|20,5%
|22,1%
|103,6%
|Hang Seng
|26 290,32
|-1,7%
|-3,1%
|0,3%
|31,1%
|23,7%
|9,0%
|CSI 300
|4 616,83
|-2,0%
|-0,5%
|3,9%
|17,3%
|15,5%
|-1,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 241,46
|-1,5%
|-0,6%
|2,6%
|21,8%
|26,2%
|85,7%
|CAC
|7 918
|-1,5%
|-2,0%
|2,0%
|7,3%
|5,0%
|60,1%
|FTSE
|9 427,47
|-0,9%
|-0,7%
|2,2%
|15,3%
|14,4%
|56,7%
|FTSE MIB
|42 047,5
|-1,7%
|-2,8%
|0,0%
|23,0%
|23,4%
|114,6%
|IBEX
|15 476,5
|-0,7%
|-0,7%
|1,7%
|33,5%
|32,8%
|122,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 990,8
|0,6%
|1,5%
|0,5%
|28,6%
|37,2%
|203,0%
|ATX
|4 666,71
|-1,4%
|-1,9%
|0,8%
|27,4%
|29,5%
|110,7%
|PX
|2 365,36
|0,2%
|-0,1%
|3,3%
|34,4%
|48,8%
|171,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 560
|-0,4%
|1,7%
|0,7%
|36,3%
|57,4%
|199,5%
|Mol
|2 770
|0,6%
|0,0%
|-4,4%
|1,5%
|3,7%
|65,9%
|Richter
|10 600
|1,8%
|4,2%
|5,5%
|1,9%
|-4,9%
|58,7%
|Magyar Telekom
|1 800
|1,6%
|-2,8%
|-3,7%
|41,3%
|71,4%
|397,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,75
|-4,2%
|-3,1%
|-6,7%
|-17,5%
|-21,9%
|47,7%
|Brent
|65,31
|0,0%
|1,2%
|-3,3%
|-12,6%
|-16,3%
|52,1%
|Arany
|4 006,9
|-0,5%
|3,3%
|9,8%
|52,6%
|52,7%
|108,0%
|Devizák
|EURHUF
|391,1
|-0,1%
|0,7%
|-0,5%
|-4,9%
|-2,5%
|9,8%
|USDHUF
|337,7375
|-0,1%
|2,1%
|0,8%
|-15,0%
|-8,0%
|12,0%
|GBPHUF
|451,6050
|0,3%
|1,3%
|-0,7%
|-9,2%
|-5,7%
|14,9%
|EURUSD
|1,1580
|0,0%
|-1,4%
|-1,3%
|11,8%
|6,0%
|-2,0%
|USDJPY
|153,0450
|0,0%
|3,8%
|3,8%
|-2,6%
|2,9%
|44,8%
|GBPUSD
|1,3305
|-0,2%
|-1,2%
|-1,8%
|6,2%
|1,9%
|2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 996
|-7,1%
|-7,6%
|-0,9%
|19,7%
|87,5%
|922,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-2,1%
|-1,6%
|0,4%
|-11,7%
|-0,8%
|421,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|-2,6%
|-2,4%
|-0,6%
|9,8%
|15,1%
|-587,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|-0,3%
|-0,4%
|-4,3%
|3,5%
|6,5%
|205,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
