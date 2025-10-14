  • Megjelenítés
Üzlet

"Bitcoin Jézust" 50 millió dollárra büntették adócsalás miatt

Portfolio
A "Bitcoin Jézusnak" nevezett korai bitcoin-befektető beleegyezett, hogy közel 50 millió dollárt fizet az amerikai adóhatóságnak adóelkerülési vádak rendezésére.

Roger Ver, akit a kriptovaluta-közösségben "Bitcoin Jézusként" ismernek, 49,9 millió dolláros megállapodást kötött az amerikai igazságügyi minisztériummal a vele szemben felhozott adócsalási vádak rendezésére.

Az amerikai igazságügyi minisztérium kedden jelentette be, hogy Ver halasztott vádemelési megállapodást kötött a Los Angeles-i szövetségi bíróságon függőben lévő ügyében, amely miatt tavaly Spanyolországban letartóztatták.

A vádak szerint Ver több tízmillió dollárnyi adó befizetését kerülte el az Egyesült Államokban.

Roger Ver-t azért hívják „Bitcoin Jézusnak”, mert a kriptovaluta legkorábbi és leglelkesebb hívei közé tartozott: már 2011-ben hirdette, hogy a Bitcoin forradalmasíthatja a pénzügyi rendszert, saját pénzén támogatta a korai projektek építését, és ingyen adott tokeneket, hogy terjessze a technológiát. Később azonban szakított a közösséggel, mert úgy vélte, a Bitcoin eltávolodott az eredeti céljától, és inkább a gyors, olcsó tranzakciókra épülő Bitcoin Cash mellé állt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-111135513-arany-befektetés-bika-épület-művészet-szobor-tőzsde
Üzlet
Itt a fordulat a tőzsdéken, megérkezett a felpattanás
Pénzcentrum
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility