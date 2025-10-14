Eséssel zárt a magyar tőzsde

Kis eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Mol teljesített különösen gyengén.

Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,2 százalékos pluszban zárt. Eközben a Richter árfolyama 0,5 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 1,7 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 4,1 százalékos emelkedéssel a 4iG teljesít, a leggyengébben pedig 2,8 százalékos eséssel a BIF részvényei teljesítettek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

