Eséssel zárt a magyar tőzsde

Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,2 százalékos pluszban zárt. Eközben a Richter árfolyama 0,5 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 1,7 százalékos mínuszban zárt.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 4,1 százalékos emelkedéssel a 4iG teljesít, a leggyengébben pedig 2,8 százalékos eséssel a BIF részvényei teljesítettek.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Felvásárolhatják Európa egyik legnagyobb diszkont légitársaságát
Kilőtt az árfolyam.
IMF: Ellenálló maradt a világgazdaság, de a növekedés lassulhat
Itt a szervezet legújabb nemzetközi gazdasági körképe.
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Ez aztán a macskajaj: valósággal elárasztották a szigetet a négylábú kóborok, a hatóságnak lépnie kell
A jelenlegi program nem elég.
Itt a nagy fordulat: a profik szerint így lehet most sok pénzt keresni a tőzsdéken
Nagyon izgalmas a helyzet.
Nagy botrány kerekedhet ebből: törvénytelen volt a hatalmas bankmentés?
A pénzpiaci felügyelet jogalap nélkül törölhetett kötvényeket.
Olcsóbban jutnak hitelhez a magyar vállalkozások, mint az osztrákok
A szombathelyi iparkamara elnöke szerint a kkv-k jövedelmezőségét a kamatkondíciók mértéke határozza meg.
Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet
Ennek nagyon nem fog örülni Kijev.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!