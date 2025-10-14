Felvásárolhatják Európa egyik legnagyobb diszkont légitársaságát

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A légitársaság részvényei 6,6%-kos pluszban vannak a Corriere Della Sera olasz lap jelentése után, amely három névtelen forrásra hivatkozott. Napon belül 12%-os emelkedésben is voltak a részvények, ami az elmúlt három év legnagyobb árfolyamemelkedését jelentette.

A lap szerint több befektető is fontolgatja az ajánlattételt, a lehetőségek között szerepel többségi részesedés megszerzése vagy a teljes irányítás átvétele is.

Az easyJet közölte, hogy nem kommentál találgatásokat, az MSC pedig tagadta közvetlen részvételét a tárgyalásokban.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a diszkont légitársaságot felvásárlás céljából vizsgálják. 2021-ben a cég elutasította versenytársa, a Wizz Air megkeresését.

Dan Coatsworth, az AJ Bell brókercég vezető elemzője szerint a hírek más potenciális ajánlattevők érdeklődését is felkelthetik.

A részvényesek frusztráltak lehetnek, hogy a piac nem értékeli magasabbra az easyJetet, így készek lehetnek elfogadni egy ajánlatot, ha az ár megfelelő

- mondta.

Stelios Haji-Ioannou, az easyJet milliárdos alapítója és legnagyobb részvényese (kb. 15%-os részesedéssel) azonban akadályt jelenthet, mivel valószínűleg magas árat követelne.

A FTSE 100 indexben szereplő, lutoni székhelyű vállalat, amely világszerte több mint 16 000 embert foglalkoztat, Európa három legnagyobb diszkont légitársaságának egyike a Ryanair és a Wizz Air mellett.

A részvények jelenleg a pandémia előtti szint kevesebb mint felén kereskednek, mivel a vállalat a volatilis üzemanyagárakkal, a törékeny fogyasztói bizalommal és az ágazat ellátási láncának problémáival küzd. Az easyJet májusban közölte befektetőivel, hogy középtávon több mint 1 milliárd font adózás előtti nyereség elérésére számít. Tavaly 9,3 milliárd font bevétel mellett 602 millió font adózás előtti nyereséget ért el.

