Fontos adatok jönnek - Mit csinálnak a tőzsdék?
Fontos adatok jönnek - Mit csinálnak a tőzsdék?

Érkeznek ma fontos hazdasági adatok, hiszen Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed - ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt. Ráadásul ma elindul a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre is közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhetjük meg a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthatunk, Európában pedig szintén rossz hangulatban zajlik a kereskedés. A rossz hangulatot táplálja, hogy az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.

Küszködik az olajkereskedelemmel a BP

A BP gyenge olajkereskedelmi teljesítményről és növekvő termelésről számolt be a harmadik negyedéves előzetes eredményközlésében, miközben az energiaóriás továbbra is küzd a korábbi évek gyenge teljesítményének megfordításával - jelentette a Bloomberg.

Esésben Európa

Rossz hangulatban indul a kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékos esése mellett a CAC 0,8 százalékkal, a FTSE 100 pedig fél százalékkal került lejjebb.

A rossz hangulatot táplálja, hogy az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.

1 milliárd forintért vette saját részvényeit az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. október 13-án a Budapesti Értéktőzsdén 33 805 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 30 151 forint/darab átlagáron az OTP mint befektetési szolgáltató igénybevételével,

összesen 1 milliárd forint értékben.

A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 652 919 darabra változott, ami a teljes részvényállomány 4,52%-át teszi ki.

Kisebb esés a magyar tőzsdén

A BUX index 0,2 százalékos mínuszban indítja a mai napot, a hazai blue chipek felemásan teljesítenek: az OTP és a Mol árfolyam feljebb került, a Magyar Telekom áés a Richter viszont kisebb mínuszban kezd.

Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut

A brit szabályozó hatóságok aggályai miatt késik a Revolut teljes körű banki engedélyének megszerzése az Egyesült Királyságban, mivel kérdéses, hogy a cég kockázatkezelési rendszere lépést tud-e tartani a gyors nemzetközi terjeszkedéssel.

Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét

A JPMorgan Chase 10 milliárd dolláros tőkebefektetést jelentett be a nemzetbiztonsági szempontból kritikus amerikai vállalatokba egy átfogó, a bank korábbi tervéhez képest 50%-kal megemelt, 1500 milliárd dolláros finanszírozási kezdeményezés részeként - írja a Reuters.

Brutális menetelésben az arany

Az arany ára ma újabb történelmi csúcsot ért el, unciánként 4170 dolláron, miután a befektetők ismét menedékeszközöket kezdtek vásárolni a fokozódó amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a kamatcsökkentési várakozások erősödése közepette.

10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia

A Broadcom vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia jelentősen növelheti a globális GDP-t, ami hatalmas lehetőséget jelent a technológiai szektor számára - írta a CNBC.

Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit

Jim Cramer szerint tegnap túl sok kockázatos részvény segítette a piac visszapattanását a múlt heti eladási hullám után, ami aggasztó jelenség a tőzsdén - számolt be a CNBC.

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,55 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,25 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,3 százalékos mínuszban áll.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,36 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma több hazai adat is érkezik: az MNB közzéteszi szeptemberi statisztikai mérlegét, míg a KSH augusztusi építőipari és ipari termelési részletes adatokat publikál. Ezekből a befektetők képet kaphatnak arról, mennyire gyenge volt a harmadik negyedév ipari teljesítménye, illetve hogy az építőipar kilábalása folytatódik-e. Ugyanezen a napon Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 067,58 1,3% -1,3% 0,5% 8,3% 7,5% 60,6%
S&P 500 6 654,72 1,6% -1,3% 1,1% 13,1% 14,4% 89,5%
Nasdaq 24 750,25 2,2% -0,9% 2,7% 17,8% 22,1% 104,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 088,8 0,0% 0,3% 7,4% 20,5% 21,4% 103,8%
Hang Seng 25 889,48 -1,5% -4,0% -1,9% 29,1% 21,8% 5,0%
CSI 300 4 593,98 -0,5% -1,0% 1,6% 16,7% 18,2% -5,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 387,93 0,6% 0,0% 2,9% 22,5% 25,9% 87,3%
CAC 7 934,26 0,2% -0,5% 1,4% 7,5% 4,7% 60,4%
FTSE 9 442,87 0,2% -0,4% 1,7% 15,5% 14,4% 58,2%
FTSE MIB 42 167,59 0,3% -2,3% -0,9% 23,3% 22,9% 115,6%
IBEX 15 541,6 0,4% -0,1% 1,5% 34,0% 32,6% 126,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 607,3 0,6% 2,7% 1,4% 29,3% 38,2% 207,9%
ATX 4 729,38 1,3% 0,0% 1,8% 29,1% 30,8% 115,6%
PX 2 375,97 0,4% -0,1% 3,6% 35,0% 49,1% 173,7%
Magyar blue chipek              
OTP 30 100 1,8% 4,0% 3,1% 38,8% 59,0% 207,1%
Mol 2 794 0,9% 1,5% -2,0% 2,3% 5,4% 70,4%
Richter 10 430 -1,6% 3,1% 2,5% 0,3% -5,4% 57,4%
Magyar Telekom 1 794 -0,3% -1,4% -4,0% 40,8% 70,5% 398,3%
Nyersanyagok              
WTI 59,75 0,0% -4,4% -5,2% -17,5% -21,5% 49,2%
Brent 62,82 0,0% -4,1% -6,2% -15,9% -20,7% 47,7%
Arany 4 097,05 2,2% 3,6% 12,4% 56,1% 54,2% 116,6%
Devizák              
EURHUF 392,0400 0,2% 0,8% 0,3% -4,7% -2,4% 8,6%
USDHUF 339,1057 0,4% 2,1% 1,7% -14,6% -7,6% 10,3%
GBPHUF 451,3049 -0,1% 0,9% -0,1% -9,3% -5,9% 13,3%
EURUSD 1,1561 -0,2% -1,3% -1,4% 11,6% 5,6% -1,6%
USDJPY 152,4550 0,0% 1,7% 3,2% -3,0% 2,1% 44,5%
GBPUSD 1,3328 0,2% -1,1% -1,7% 6,4% 1,9% 2,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 265 2,0% -7,6% -0,7% 22,1% 84,6% 908,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -0,1% -2,7% -0,2% -11,7% -1,1% 455,3%
10 éves német állampapírhozam 2,59 -0,2% -3,2% -3,0% 9,6% 13,9% -566,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% -0,6% -3,5% 3,5% 5,9% 204,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
