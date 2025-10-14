Fontos adatok jönnek - Mit csinálnak a tőzsdék?

Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Küszködik az olajkereskedelemmel a BP
A BP gyenge olajkereskedelmi teljesítményről és növekvő termelésről számolt be a harmadik negyedéves előzetes eredményközlésében, miközben az energiaóriás továbbra is küzd a korábbi évek gyenge teljesítményének megfordításával - jelentette a Bloomberg.
Esésben Európa
Rossz hangulatban indul a kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékos esése mellett a CAC 0,8 százalékkal, a FTSE 100 pedig fél százalékkal került lejjebb.
A rossz hangulatot táplálja, hogy az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.
1 milliárd forintért vette saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. október 13-án a Budapesti Értéktőzsdén 33 805 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 30 151 forint/darab átlagáron az OTP mint befektetési szolgáltató igénybevételével,
összesen 1 milliárd forint értékben.
A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 652 919 darabra változott, ami a teljes részvényállomány 4,52%-át teszi ki.
Kisebb esés a magyar tőzsdén
A BUX index 0,2 százalékos mínuszban indítja a mai napot, a hazai blue chipek felemásan teljesítenek: az OTP és a Mol árfolyam feljebb került, a Magyar Telekom áés a Richter viszont kisebb mínuszban kezd.
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut
A brit szabályozó hatóságok aggályai miatt késik a Revolut teljes körű banki engedélyének megszerzése az Egyesült Királyságban, mivel kérdéses, hogy a cég kockázatkezelési rendszere lépést tud-e tartani a gyors nemzetközi terjeszkedéssel. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét
A JPMorgan Chase 10 milliárd dolláros tőkebefektetést jelentett be a nemzetbiztonsági szempontból kritikus amerikai vállalatokba egy átfogó, a bank korábbi tervéhez képest 50%-kal megemelt, 1500 milliárd dolláros finanszírozási kezdeményezés részeként - írja a Reuters.
Brutális menetelésben az arany
Az arany ára ma újabb történelmi csúcsot ért el, unciánként 4170 dolláron, miután a befektetők ismét menedékeszközöket kezdtek vásárolni a fokozódó amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a kamatcsökkentési várakozások erősödése közepette.
10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia
A Broadcom vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia jelentősen növelheti a globális GDP-t, ami hatalmas lehetőséget jelent a technológiai szektor számára - írta a CNBC.
Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit
Jim Cramer szerint tegnap túl sok kockázatos részvény segítette a piac visszapattanását a múlt heti eladási hullám után, ami aggasztó jelenség a tőzsdén - számolt be a CNBC.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,55 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,25 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,3 százalékos mínuszban áll.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,36 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma több hazai adat is érkezik: az MNB közzéteszi szeptemberi statisztikai mérlegét, míg a KSH augusztusi építőipari és ipari termelési részletes adatokat publikál. Ezekből a befektetők képet kaphatnak arról, mennyire gyenge volt a harmadik negyedév ipari teljesítménye, illetve hogy az építőipar kilábalása folytatódik-e. Ugyanezen a napon Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 067,58
|1,3%
|-1,3%
|0,5%
|8,3%
|7,5%
|60,6%
|S&P 500
|6 654,72
|1,6%
|-1,3%
|1,1%
|13,1%
|14,4%
|89,5%
|Nasdaq
|24 750,25
|2,2%
|-0,9%
|2,7%
|17,8%
|22,1%
|104,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 088,8
|0,0%
|0,3%
|7,4%
|20,5%
|21,4%
|103,8%
|Hang Seng
|25 889,48
|-1,5%
|-4,0%
|-1,9%
|29,1%
|21,8%
|5,0%
|CSI 300
|4 593,98
|-0,5%
|-1,0%
|1,6%
|16,7%
|18,2%
|-5,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 387,93
|0,6%
|0,0%
|2,9%
|22,5%
|25,9%
|87,3%
|CAC
|7 934,26
|0,2%
|-0,5%
|1,4%
|7,5%
|4,7%
|60,4%
|FTSE
|9 442,87
|0,2%
|-0,4%
|1,7%
|15,5%
|14,4%
|58,2%
|FTSE MIB
|42 167,59
|0,3%
|-2,3%
|-0,9%
|23,3%
|22,9%
|115,6%
|IBEX
|15 541,6
|0,4%
|-0,1%
|1,5%
|34,0%
|32,6%
|126,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 607,3
|0,6%
|2,7%
|1,4%
|29,3%
|38,2%
|207,9%
|ATX
|4 729,38
|1,3%
|0,0%
|1,8%
|29,1%
|30,8%
|115,6%
|PX
|2 375,97
|0,4%
|-0,1%
|3,6%
|35,0%
|49,1%
|173,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 100
|1,8%
|4,0%
|3,1%
|38,8%
|59,0%
|207,1%
|Mol
|2 794
|0,9%
|1,5%
|-2,0%
|2,3%
|5,4%
|70,4%
|Richter
|10 430
|-1,6%
|3,1%
|2,5%
|0,3%
|-5,4%
|57,4%
|Magyar Telekom
|1 794
|-0,3%
|-1,4%
|-4,0%
|40,8%
|70,5%
|398,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,75
|0,0%
|-4,4%
|-5,2%
|-17,5%
|-21,5%
|49,2%
|Brent
|62,82
|0,0%
|-4,1%
|-6,2%
|-15,9%
|-20,7%
|47,7%
|Arany
|4 097,05
|2,2%
|3,6%
|12,4%
|56,1%
|54,2%
|116,6%
|Devizák
|EURHUF
|392,0400
|0,2%
|0,8%
|0,3%
|-4,7%
|-2,4%
|8,6%
|USDHUF
|339,1057
|0,4%
|2,1%
|1,7%
|-14,6%
|-7,6%
|10,3%
|GBPHUF
|451,3049
|-0,1%
|0,9%
|-0,1%
|-9,3%
|-5,9%
|13,3%
|EURUSD
|1,1561
|-0,2%
|-1,3%
|-1,4%
|11,6%
|5,6%
|-1,6%
|USDJPY
|152,4550
|0,0%
|1,7%
|3,2%
|-3,0%
|2,1%
|44,5%
|GBPUSD
|1,3328
|0,2%
|-1,1%
|-1,7%
|6,4%
|1,9%
|2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 265
|2,0%
|-7,6%
|-0,7%
|22,1%
|84,6%
|908,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-0,1%
|-2,7%
|-0,2%
|-11,7%
|-1,1%
|455,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,59
|-0,2%
|-3,2%
|-3,0%
|9,6%
|13,9%
|-566,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|-0,6%
|-3,5%
|3,5%
|5,9%
|204,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Siegfried Layda
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut
Késik a teljes banki engedély.
Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe
Húzogatják a Trump-oroszlán bajszát.
MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel
A vállalati hitelpiacot élénkítheti az MNB által megálmodott termék.
20 milliárd dolláros fintech sikercég mehet hamarosan tőzsdére Amerikában
Már decemberben jöhet az IPO.
Tömeges deportálásokba kezdene Európa
Az uniós tagállamok viszont elvesztek a részletekben.
Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét
Négy fő területre összpontosítják a tőkebefektetéseket és a hitelezést.
Lábon lőheti magát Amerika az újabb brutális vámokkal
Aggódnak a szakértők.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.