Fontos adatok jönnek - Mit csinálnak a tőzsdék?

Rossz hangulatban indul a kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékos esése mellett a CAC 0,8 százalékkal, a FTSE 100 pedig fél százalékkal került lejjebb.

A rossz hangulatot táplálja, hogy az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.