Komolyan vette a vámfenyegetéseket Kína, esnek a tőzsdék
Komolyan vette a vámfenyegetéseket Kína, esnek a tőzsdék

Portfolio
Érkeznek ma fontos hazdasági adatok, hiszen Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed - ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt. Ráadásul ma elindul a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre is közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhetjük meg a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthatunk, Európában pedig szintén rossz hangulatban zajlik a kereskedés. A rossz hangulatot táplálja, hogy az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.

Kína lépett a vámfenyegetésre

A dél-koreai Hanwha Ocean részvényei több mint 8%-kal zuhantak, miután

Kína szankciókat vezetett be a vállalat öt amerikai leányvállalata ellen, tovább mélyítve a Washingtonnal fennálló feszültséget.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium közleménye szerint a szankciók a Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC és HS USA Holdings Corp vállalatokat érintik.

"A Hanwha amerikai leányvállalatai segítették és támogatták az amerikai kormány kínai tengerhajózási, logisztikai és hajógyártási ágazatok elleni vizsgálatait és intézkedéseit. Kína ezt határozottan ellenzi" - közölte a minisztérium szóvivője.

Az azonnali hatállyal életbe lépő rendelet megtiltja a kínai szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy üzleti kapcsolatot tartsanak fenn a szankcionált vállalatokkal. A minisztérium szerint az intézkedés célja Kína szuverenitásának és biztonságának védelme.

Küszködik az olajkereskedelemmel a BP

A BP gyenge olajkereskedelmi teljesítményről és növekvő termelésről számolt be a harmadik negyedéves előzetes eredményközlésében, miközben az energiaóriás továbbra is küzd a korábbi évek gyenge teljesítményének megfordításával - jelentette a Bloomberg.

Esésben Európa

Rossz hangulatban indul a kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékos esése mellett a CAC 0,8 százalékkal, a FTSE 100 pedig fél százalékkal került lejjebb.

A rossz hangulatot táplálja, hogy az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.

1 milliárd forintért vette saját részvényeit az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. október 13-án a Budapesti Értéktőzsdén 33 805 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 30 151 forint/darab átlagáron az OTP mint befektetési szolgáltató igénybevételével,

összesen 1 milliárd forint értékben.

A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 652 919 darabra változott, ami a teljes részvényállomány 4,52%-át teszi ki.

Kisebb esés a magyar tőzsdén

A BUX index 0,2 százalékos mínuszban indítja a mai napot, a hazai blue chipek felemásan teljesítenek: az OTP és a Mol árfolyam feljebb került, a Magyar Telekom áés a Richter viszont kisebb mínuszban kezd.

Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut

A brit szabályozó hatóságok aggályai miatt késik a Revolut teljes körű banki engedélyének megszerzése az Egyesült Királyságban, mivel kérdéses, hogy a cég kockázatkezelési rendszere lépést tud-e tartani a gyors nemzetközi terjeszkedéssel. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét

A JPMorgan Chase 10 milliárd dolláros tőkebefektetést jelentett be a nemzetbiztonsági szempontból kritikus amerikai vállalatokba egy átfogó, a bank korábbi tervéhez képest 50%-kal megemelt, 1500 milliárd dolláros finanszírozási kezdeményezés részeként - írja a Reuters.

Brutális menetelésben az arany

Az arany ára ma újabb történelmi csúcsot ért el, unciánként 4170 dolláron, miután a befektetők ismét menedékeszközöket kezdtek vásárolni a fokozódó amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a kamatcsökkentési várakozások erősödése közepette.

10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia

A Broadcom vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia jelentősen növelheti a globális GDP-t, ami hatalmas lehetőséget jelent a technológiai szektor számára - írta a CNBC.

Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit

Jim Cramer szerint tegnap túl sok kockázatos részvény segítette a piac visszapattanását a múlt heti eladási hullám után, ami aggasztó jelenség a tőzsdén - számolt be a CNBC.

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,55 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,25 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,3 százalékos mínuszban áll.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,36 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma több hazai adat is érkezik: az MNB közzéteszi szeptemberi statisztikai mérlegét, míg a KSH augusztusi építőipari és ipari termelési részletes adatokat publikál. Ezekből a befektetők képet kaphatnak arról, mennyire gyenge volt a harmadik negyedév ipari teljesítménye, illetve hogy az építőipar kilábalása folytatódik-e. Ugyanezen a napon Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 067,58 1,3% -1,3% 0,5% 8,3% 7,5% 60,6%
S&P 500 6 654,72 1,6% -1,3% 1,1% 13,1% 14,4% 89,5%
Nasdaq 24 750,25 2,2% -0,9% 2,7% 17,8% 22,1% 104,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 088,8 0,0% 0,3% 7,4% 20,5% 21,4% 103,8%
Hang Seng 25 889,48 -1,5% -4,0% -1,9% 29,1% 21,8% 5,0%
CSI 300 4 593,98 -0,5% -1,0% 1,6% 16,7% 18,2% -5,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 387,93 0,6% 0,0% 2,9% 22,5% 25,9% 87,3%
CAC 7 934,26 0,2% -0,5% 1,4% 7,5% 4,7% 60,4%
FTSE 9 442,87 0,2% -0,4% 1,7% 15,5% 14,4% 58,2%
FTSE MIB 42 167,59 0,3% -2,3% -0,9% 23,3% 22,9% 115,6%
IBEX 15 541,6 0,4% -0,1% 1,5% 34,0% 32,6% 126,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 607,3 0,6% 2,7% 1,4% 29,3% 38,2% 207,9%
ATX 4 729,38 1,3% 0,0% 1,8% 29,1% 30,8% 115,6%
PX 2 375,97 0,4% -0,1% 3,6% 35,0% 49,1% 173,7%
Magyar blue chipek              
OTP 30 100 1,8% 4,0% 3,1% 38,8% 59,0% 207,1%
Mol 2 794 0,9% 1,5% -2,0% 2,3% 5,4% 70,4%
Richter 10 430 -1,6% 3,1% 2,5% 0,3% -5,4% 57,4%
Magyar Telekom 1 794 -0,3% -1,4% -4,0% 40,8% 70,5% 398,3%
Nyersanyagok              
WTI 59,75 0,0% -4,4% -5,2% -17,5% -21,5% 49,2%
Brent 62,82 0,0% -4,1% -6,2% -15,9% -20,7% 47,7%
Arany 4 097,05 2,2% 3,6% 12,4% 56,1% 54,2% 116,6%
Devizák              
EURHUF 392,0400 0,2% 0,8% 0,3% -4,7% -2,4% 8,6%
USDHUF 339,1057 0,4% 2,1% 1,7% -14,6% -7,6% 10,3%
GBPHUF 451,3049 -0,1% 0,9% -0,1% -9,3% -5,9% 13,3%
EURUSD 1,1561 -0,2% -1,3% -1,4% 11,6% 5,6% -1,6%
USDJPY 152,4550 0,0% 1,7% 3,2% -3,0% 2,1% 44,5%
GBPUSD 1,3328 0,2% -1,1% -1,7% 6,4% 1,9% 2,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 265 2,0% -7,6% -0,7% 22,1% 84,6% 908,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -0,1% -2,7% -0,2% -11,7% -1,1% 455,3%
10 éves német állampapírhozam 2,59 -0,2% -3,2% -3,0% 9,6% 13,9% -566,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% -0,6% -3,5% 3,5% 5,9% 204,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
