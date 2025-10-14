Komolyan vette a vámfenyegetéseket Kína, esnek a tőzsdék

A dél-koreai Hanwha Ocean részvényei több mint 8%-kal zuhantak, miután

Kína szankciókat vezetett be a vállalat öt amerikai leányvállalata ellen, tovább mélyítve a Washingtonnal fennálló feszültséget.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium közleménye szerint a szankciók a Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC és HS USA Holdings Corp vállalatokat érintik.

"A Hanwha amerikai leányvállalatai segítették és támogatták az amerikai kormány kínai tengerhajózási, logisztikai és hajógyártási ágazatok elleni vizsgálatait és intézkedéseit. Kína ezt határozottan ellenzi" - közölte a minisztérium szóvivője.

Az azonnali hatállyal életbe lépő rendelet megtiltja a kínai szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy üzleti kapcsolatot tartsanak fenn a szankcionált vállalatokkal. A minisztérium szerint az intézkedés célja Kína szuverenitásának és biztonságának védelme.