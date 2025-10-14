Kritikus időszak kezdődött, eldőlhet a piacok sorsa

Erős számokat vár a piac
Szép lassan felpörög a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, amely több szempontból is kulcsfontosságú lehet a piac számára. Az amerikai nagybanki jelentések a héten indulnak, a következő napokban pedig továbbra is a pénzügyi szektor számaira figyel a piac.
A mostani jelentési szezon azért is értékelődik fel a befektetők számára, mert az amerikai kormányzat leállása miatt gyakorlatilag bekötött szemmel vezet a piac abból a szempontból, hogy nem jelennek meg azok a kulcsfontosságú makroadatok (munkerőpiaci statisztikák, inflációs számok), amelyek segítenének megerősíteni, vagy megcáfolni a soft landing narratívát, amire erőteljesen épít az elmúlt időszak részvénypiaci ralija. A vállalati jelentések viszont támpontot adhatnak a szélesebb gazdaságról alkotott kép kialakításához, és cégek előrejelzései meghatározhatják majd a hangulatot. Ha az előrejelzések gyengülnek vagy a marzsok szűkülnek, a részvénypiacok nyomás alá kerülhetnek, különösen az AI és a magas bétájú növekedési papírok.
A harmadik negyedévre a konszenzus szerint az S&P 500 profitnövekedése 8 százalék körül alakul év/év alapon, a bevétel pedig 6,3 százalékkal bővülhet.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés