Kritikus időszak kezdődött, eldőlhet a piacok sorsa

A harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon igazi erőpróba lesz a részvénypiac számára. A makroadatok hiánya miatt most a vállalati számok adhatják meg az irányt, és a befektetők minden jelre érzékenyen reagálnak. Az elemzők szokatlanul optimistán vágnak neki a szezonnak: az S&P 500 profitja éves alapon 8 százalékkal nőhet, miközben a bevételek 6 százalékos bővülést mutathatnak. A magas értékeltségek miatt azonban hibázásra alig maradt tér - egy enyhe elmaradás is komoly piaci reakciót válthat ki. A technológiai szektor továbbra is a növekedés motorja, és a piac iránya szempontjából kulcsfontosságú lesz, milyen számokat hoznak az AI-sztori vezető szereplői.

Erős számokat vár a piac

Szép lassan felpörög a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, amely több szempontból is kulcsfontosságú lehet a piac számára. Az amerikai nagybanki jelentések a héten indulnak, a következő napokban pedig továbbra is a pénzügyi szektor számaira figyel a piac.

A mostani jelentési szezon azért is értékelődik fel a befektetők számára, mert az amerikai kormányzat leállása miatt gyakorlatilag bekötött szemmel vezet a piac abból a szempontból, hogy nem jelennek meg azok a kulcsfontosságú makroadatok (munkerőpiaci statisztikák, inflációs számok), amelyek segítenének megerősíteni, vagy megcáfolni a soft landing narratívát, amire erőteljesen épít az elmúlt időszak részvénypiaci ralija. A vállalati jelentések viszont támpontot adhatnak a szélesebb gazdaságról alkotott kép kialakításához, és cégek előrejelzései meghatározhatják majd a hangulatot. Ha az előrejelzések gyengülnek vagy a marzsok szűkülnek, a részvénypiacok nyomás alá kerülhetnek, különösen az AI és a magas bétájú növekedési papírok.

A harmadik negyedévre a konszenzus szerint az S&P 500 profitnövekedése 8 százalék körül alakul év/év alapon, a bevétel pedig 6,3 százalékkal bővülhet.